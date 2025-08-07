【六厘舎】夏限定の新作！『海老つけめん～焔(ほむら)～』東京駅東京ラーメンストリート店限定で8/8（金）から販売開始！

株式会社松富士食品

「海老つけめん～焔(ほむら)～」(並) ／1,100円（税込）

海老の香りを最大限に引き出した香味油に、六厘舎秘伝の特製辛味を加えた、旨味あふれる奥深い旨辛つけめん。一口啜れば海老の濃厚な旨みが食欲をかき立て、後からじわりと辛味の刺激が広がります。“ただ辛い”だけではない、汗がにじむような奥行きのある味わいです。さらに、通常のつけダレと今回の限定ダレの2種類が味わえる「限定Wつけめん」（税込1,600円）も登場。六厘舎の夏はこれで決まり！

【販売店舗】

六厘舎東京駅東京ラーメンストリート店

【販売日時】

2025年8月8日（金） 10時～

※朝つけめん営業時間では販売致しません。

株式会社 松富士食品について

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役】 竹田和重

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

https://mtfj.co.jp/inquiry/