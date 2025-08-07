¡Ú´óÉÕ¶â1²¯±ß¡¦ÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿ÍÆÍÇË¡Û2,500¿ÍÊ¬¤Î¡Ö1Ç¯Ê¬¤Îµë¿©Èñ¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë»Ù±ç¤¬¼Â¸½
NPOË¡¿ÍKids Future Passport¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¥Ã¥º¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡¿ÂåÉ½Íý»ö¡§ÃæËÜ¿¿Íý»Ò¡¿½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡¢°Ê²¼¡ÖKFP¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹¤ò¤³¤É¤â¿©Æ²²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¡×ÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀßÎ©°ÊÍè¤ÎÎß·×´óÉÕ¶â¤¬1²¯±ß*¡¦ÅÐÏ¿¼Ô¿ô10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¿©»ö»Ù±ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ¬¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿©¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢KFP¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â»Ù±ç»ö¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¶¦´¶¤È±þ±ç¤ÎÎØ¤¬³Î¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ù±ç¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ç¯´Ö¤Îµë¿©Èñ¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢¸øÎ©¾®³Ø¹»¤Î1¿Í¤¢¤¿¤êÇ¯´Öµë¿©Èñ¤ÏÌó4Ëü±ß¢¨¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢1²¯±ß¤¢¤ì¤Ð±ä¤ÙÌó2,500¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡È1Ç¯Ê¬¤Î²¹¤«¤¤µë¿©¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÁ´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î¿©»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂçÀÚ¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î´óÉÕ¤¬»ý¤Ä¼Ò²ñÅª¡¦¸ø±×Åª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ»Ò¶¡¤Î³Ø½¬ÈñÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.mext.go.jp/content/20241225-mxt_chousa01_000039333_1.pdf?utm_source=chatgpt.com)¤è¤ê
¢£¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¤È¤Ï
¡Ö¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹¤ò¡È¤³¤É¤â¿©Æ²¡É¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¤µç¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©»ö¤òÆÏ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿ー¥È°ÊÍè¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»Ù±ç¤Î·Á¤òÌÜ»Ø¤·¡¢IT¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡È»Ò¤É¤â¿©Æ²¤ÎDX²½¡É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ùー¥¹¤Î¤³¤É¤â¿©Æ²¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¡ÖÉÔÄê´ü³«ºÅ¡×¡Ö»ñ¶âÆñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹¡¦»Ò¤É¤â¡¦»Ù±ç¼Ô¤Î»°¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë»°Êý¤è¤·¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤¹¤Ç¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô¤Ç¤Ï»ÔÆâ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ö¥Ù¥Óー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¹â²¬¡×¤òÅ¸³«¡£ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤È¶¨Æ¯¤·¤¿¡ÖÌ´¥Ñ¥¹¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤ä²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤â¡¢Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤¿»Ò¤É¤â»Ù±ç¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤´»Ù±ç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://kodomo-gochimeshi.org/support
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·»ÅÁÈ¤ß¿Þ
¢£´óÉÕ¶â¤Î»È¤¤Æ»
³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´óÉÕ¶â¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÌÜÅª¤Ç³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿©»öÄó¶¡ÈñÍÑ
ÃÏ°è¤Î²ÃÌÁ°û¿©Å¹¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¿©»ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿²¹¤«¤¤¿©»ö¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±ÄÈñ¡¦»öÌ³·ÐÈñ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯¹Ô¡¦´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑÈñ¤ä¡¢»öÌ³¶É±¿±Ä¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÐÏ¿°û¿©Å¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÎß·×193,120¿©¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë°Ê¾å¤Î¿©»ö¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¤Ïº£¸å¡¢ÃÏ°è¤Î¸Ä¿Í°û¿©Å¹¤Ë²Ã¤¨¡¢°û¿©¥Á¥§ー¥ó¤ä¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÊÅ¹ÊÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ¿©»ö¤ò¤È¤ì¤ë´Ä¶¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ù±ç¤òËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸µ¤Ë¡¢³Î¼Â¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù±ç¤¬ÆÏ¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¡¢³Ø¹»¡¢ÃÏ°èÃÄÂÎ¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¨¤ë»Ù±çÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
ÂåÉ½Íý»ö ÃæËÜ¿¿Íý»Ò
¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¤´»Ù±ç¤È¤´¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢Îß·×´óÉÕ¶â¤¬1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹¤òµòÅÀ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø²¹¤«¤¤¿©»ö¤òÆÏ¤±¤ë¿·¤·¤¤¼Ò²ñÅª»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤ÏÆü¡¹¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ç¤ÎË¤«¤Ê¿©ÂÎ¸³¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ËºÌ¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢°û¿©¥Á¥§ー¥ó¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤Æ¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ËèÆü¤ò¾Ð´é¤Ç²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¾Ð´é¤ÎÀè¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¤Î¤´»Ù±ç¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñÄ¹ º£°æÎ»²ð
¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¡×¤ÎÎß·×´óÉÕ¶â¤¬1²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ËºÝ¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤È¤´¶¨ÎÏ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î°û¿©Å¹¤Ç»È¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¿©»ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ª¿©»ö¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë...¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤»Ù±ç¤Î·Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ÇÌó19Ëü¿©°Ê¾å¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤Î³§¤µ¤Þ¡¢»Ù±ç¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ´Ø·¸¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ø¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÆÏ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£NPOË¡¿Í Kids Future Passport¡¡³µÍ×
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÀéÂå1-20-31Ê¡²¬¸©ÀéÂå¹çÆ±Ä£¼Ë6³¬ ¥ª¥Õ¥£¥¹4
ÀßÎ©Æü¡§2023Ç¯6·î2Æü
ÂåÉ½Íý»ö¡§ÃæËÜ¿¿Íý»Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÃÏ°è¤³¤É¤â»Ù±ç»ö¶È¡Ö¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¡×
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://kids-future-passport.org/
»Ò¤É¤â»Ù±ç³èÆ°¤Î¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿NPOË¡¿Í¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡Ö¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤«¤é´óÉÕ¤ä»Ù±ç¶â¤ò´ð¶â¤È¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÐÏ¿°û¿©Å¹¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¡×¤ÏGigi³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÍ¤¹¤ëGOCHI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£