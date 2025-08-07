ハイアット セントリック 金沢 | シャインマスカットやルビーロマン、香り豊かな味覚が満載！「葡萄づくしのアフタヌーンティー」

ハイアット セントリック 金沢

金沢の伝統とアートが織りなすホテル「ハイアット セントリック 金沢」(総支配人： 松本 和浩、所在地：石川県金沢市)のオールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」では、2025年9月1日（月）～11月30日（日）の期間、シャインマスカットやルビーロマンなど高品質な“葡萄”を主役にしたスイーツとセイボリーを堪能できる「葡萄づくしのアフタヌーンティー」を提供いたします。





四季折々の食材が魅力の日本の中でも、実りの秋、食欲の秋と称される豊かな季節の味覚には、ビタミンやミネラル、食物繊維なども豊富に含まれ、夏の疲れを回復したり、心身を癒すはたらきが期待できるそうです。そんな秋を代表するフルーツの中でも、とくに高い人気と多彩な種類を誇る葡萄をたっぷり楽しめるアフタヌーンティーが登場します。上品な香りと甘み、パリッと弾けるような食感が人気のシャインマスカット、果汁たっぷりで芳醇な甘さと酸味のバランスが絶妙な石川を代表するルビーロマンなど、シェフが厳選した葡萄づくしのアイテムをラインアップ。スイーツセレクションは、シャインマスカットのフルーツサンド、葡萄のタルト、ラムレーズンバスクチーズケーキ、レアチーズと数種の葡萄がベストマッチのクレームダンジュ、そして、大粒のルビーロマンのコンポートをシャンパンのジュレとともに味わえるひと皿まで、フレッシュな果実とのハーモニーをどうぞ。また、セイボリーは、ニュージーランド産ビーフの希少部位ウワミスジを使ったカスクルートサンドをはじめ、ブラッティーナとシャインマスカットに海ぶどうを組み合わせてオリジナルのモストコットビネガーをアクセントにした一品、葡萄のコンポートをしのばせた軽やかなエスプーマと、個性豊かな3種のテイストが揃います。

晩夏の名残を感じる初秋から木々が色づく晩秋へと、季節の移ろいにあわせて旬を迎える様々な葡萄の魅力を満喫できるバラエティ豊かなクリエーションを味わいながら、彩りあふれる午後のひとときをお過ごしください。

FIVE - Grill & Lounge｜葡萄づくしのアフタヌーンティー

メニュー内容

＜スイーツ5種＞

（写真上右より）

葡萄タルト

サクサクのタルト生地に、アーモンドクリームとホイップクリームをのせて、旬の葡萄を飾りつけて華やかに。

ラムレーズンのバスクチーズケーキ

クリームチーズをたっぷりと使用した濃厚でなめらかな生地に、自家製ラムレーズンを入れて焼き上げました。

ルビーロマンとシャンパンのジュレ

石川県が誇る最高級品種、大粒のルビーロマンのコンポートをシャンパンジュレとともに堪能できる大人感覚の贅沢な一品。

シャインマスカットのフルーツサンド

上品で爽やかな香りと深い甘みがあり、皮ごと食べられるシャインマスカットをさっぱりとしたヨーグルトシャンティーでサンドしました。

クレームダンジュ 葡萄を添えて

ふわふわ食感のレアチーズの口どけが人気のクレームダンジュに数種の葡萄をトッピング。葡萄の葉をモチーフにしたチュイールも。

＜セイボリー 3種＞

ニュージーランド産ビーフ ウワミスジのローストと赤ワインソースのカスクルート（写真右）

バゲットにウワミスジ肉のロースト、キャロットラペ、ミックスリーフと赤ワインソースを挟み、多彩な味わいが広がります。

ブラッティーナとシャインマスカット 海ぶどう オリジナルモストコットビネガー（写真左）

シャインマスカットとクリーミーで濃厚なブラッティーナチーズ、プチプチ食感の海ぶどうを組み合わせました。能登で造られているモストコット(葡萄蜜)に赤ワインビネガーを調合したオリジナルモストコットビネガーをアクセントに。



葡萄のコンポートとアホブランコのエスプーマ（写真中）

軽やかに仕上げたアーモンドミルクとほんのりニンニク風味のエスプーマの下に、葡萄のコンポートをしのばせました。食べる冷製スープとして親しまれているアボブランコをアレンジしています。



＜スペシャルドリンク＞

グレープモヒート

マスカット、レッドグローブ、巨峰といったフレッシュな葡萄の果実をたっぷり使い、秋空のようなさわやかな甘味と香りを存分に楽しめるカクテルに仕上げました。ノンアルコールでも提供可。

追加料金： 1杯1,300円（税込、サービス料別）

期間： 2025年9月1日（月）～11月30日（日）

※10月25日～31日はハロウィンアフタヌーンティーを提供。詳細はお問い合わせください。

時間： 11:30～17:00 ※120分制

料金： おひとり様 4,400円（税込、サービス料別）

※コーヒー・紅茶をお好きなだけお楽しみいただけます。ただし、スペシャルドリンクは料金別途にて提供。

ご予約・詳細：

https://www.hyatt.com/hyatt-centric/ja-JP/kmqct-hyatt-centric-kanazawa/dining/five-grill-lounge

※状況によりメニューは変更になる場合があります。

FIVE - Grill & Lounge

所在地：石川県金沢市広岡1-5-2 ハイアット セントリック 金沢3階

ご予約・お問い合わせ：TEL 076-256-1559（受付時間 10:00 - 21:30）

EMAIL five.kanazawa@hyatt.com

オンライン予約：https://www.tablecheck.com/shops/five-hyatt-centric-kanazawa/reserve

営業時間：【Dining】 朝食 6:30 - 10:30（L.O. 10:00）

昼食 11:30 - 14:30（L.O. 14:00）

夕食 17:30 - 20:30（L.O. 20:00）

【Lounge】11:30 - 21:00（L.O.）

席数 ：【Dining】 116席（朝食時100席）

プライベートダイニングルーム 1室12席

パビリオン 36席

【Lounge】72席 （カウンター 15席、ラウンジシーティング 57席）

URL ：http://fivegrillandlounge.jp

3階に位置する「FIVE - Grill & Lounge」は、記念日や接待のご利用はもちろん、友人との食事や個室での小規模な歓送迎会や忘新年会などにも最適な、使い勝手のよいオールデイダイニングです。食前のアペリティフ、アフタヌーンティーやスイーツを提供するカフェタイムをご利用いただけるラウンジも併設しています。店名「FIVE」は、石川の伝統工芸である加賀友禅や九谷焼で用いられる「加賀五彩」、「九谷五彩」による「五」のインスピレーションと、店内の異なる「5つの空間」に由来しています。

■「ハイアット セントリック 金沢」ホテル概要

所在地 ：石川県金沢市広岡1-5-2

電話番号：076-256-1234

最寄り駅：JR金沢駅 金沢港口（西口）徒歩約2分

階数 ：地上14階建て （1～14階部分）

延床面積：17,314.33平方メートル

総客室数：253室

料飲施設：オールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」3階

バー「RoofTerrace Bar」14階

宴会施設：会場4、前室1 （計500平方メートル ）2階

その他施設：フィットネスジム

URL： http://hyattcentrickanazawa.jp

ハイアット セントリック 金沢について

2020年に開業したフルサービスホテルとして、金沢駅から徒歩すぐの絶好のロケーションに位置し、歴史と伝統文化あふれる、街全体が美術館のような金沢で、芸術、芸能、建築など、ヒト・トキ・イミに繋がるここだけの経験を満喫する新たな旅の拠点となります。

コンテンポラリーなデザインと快適性を兼ね備えた253室のゲストルームは、アートに包まれたカナザワ スイートを含む7室のスイートを有します。2階には大きな窓が特徴的なイベントスペースを設け、開放感溢れる空間でパーティーから会議、展示会など幅広くご利用いただけます。

3階に設けたオールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」は、地元の食材をふんだんに使用したグリル料理が特徴で、最上階に位置しオープンエアのテラスを設けた「ルーフテラス バー」では、非日常のひとときをお過ごしいただけます。

金沢の伝統的な要素を随所に反映させたインテリアデザインや100点以上のアートワークを間近に感じながら、人と人が、人とアートが、人と文化が交差し、新たな感動に出会う場所です。また、ゲストが得た新たな発見やインスピレーションを受け入れ進化する情報を発信していきます。

Facebook(https://www.facebook.com/HyattCentricKanazawa/) (@HyattCentricKanazawa)、Instagram(https://www.instagram.com/hyattcentrickanazawa/) (@hyattcentrickanazawa)、LINE@(https://page.line.me/?accountId=836ovxoi)(@hyattcentricknz)でフォローしてください。

ハイアット セントリックについて

常に抜群のロケーションに位置するハイアット セントリックはフルサービスのモダンなブティックホテルブランドです。さまざまな活動の中心にいたい旅慣れたお客様を、新しい発見に満ちた冒険の旅へ誘うために作られたホテルです。それぞれのホテルがロビーにお客様同士の交流の場を提供する一方、館内のバーやレストランは、地元で人気のホットスポットとして、愉快な会話、地元の味覚にインスパイアされたメニューやシグネチャーカクテルが味わえます。客室は機能的で過不足ないコンテンポラリーな設えです。熱い心でおもてなしするスタッフが、地元の食やナイトライフなどホットな情報を揃えてお客様をお迎えします。詳しくはhyattcentric.com(https://www.hyatt.com/ja-JP/brands/hyatt-centric?src=vanity_hyattcentric.com)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/hyattcentric/)、Instagram(https://www.instagram.com/hyattcentric/?hl=ja)で、@HyattCentricをフォローしてください。また、旅の思い出にハッシュタグ「#HyattCentric」を付けた写真の投稿もお待ちしています。