ハイアット セントリック 金沢 | シャインマスカットやルビーロマン、香り豊かな味覚が満載！「葡萄づくしのアフタヌーンティー」

金沢の伝統とアートが織りなすホテル「ハイアット セントリック 金沢」(総支配人： 松本 和浩、所在地：石川県金沢市)のオールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」では、2025年9月1日（月）～11月30日（日）の期間、シャインマスカットやルビーロマンなど高品質な“葡萄”を主役にしたスイーツとセイボリーを堪能できる「葡萄づくしのアフタヌーンティー」を提供いたします。
晩夏の名残を感じる初秋から木々が色づく晩秋へと、季節の移ろいにあわせて旬を迎える様々な葡萄の魅力を満喫できるバラエティ豊かなクリエーションを味わいながら、彩りあふれる午後のひとときをお過ごしください。
FIVE - Grill & Lounge｜葡萄づくしのアフタヌーンティー
メニュー内容
＜スイーツ5種＞
（写真上右より）
葡萄タルト
サクサクのタルト生地に、アーモンドクリームとホイップクリームをのせて、旬の葡萄を飾りつけて華やかに。
ラムレーズンのバスクチーズケーキ
クリームチーズをたっぷりと使用した濃厚でなめらかな生地に、自家製ラムレーズンを入れて焼き上げました。
ルビーロマンとシャンパンのジュレ
石川県が誇る最高級品種、大粒のルビーロマンのコンポートをシャンパンジュレとともに堪能できる大人感覚の贅沢な一品。
シャインマスカットのフルーツサンド
上品で爽やかな香りと深い甘みがあり、皮ごと食べられるシャインマスカットをさっぱりとしたヨーグルトシャンティーでサンドしました。
クレームダンジュ 葡萄を添えて
ふわふわ食感のレアチーズの口どけが人気のクレームダンジュに数種の葡萄をトッピング。葡萄の葉をモチーフにしたチュイールも。
＜セイボリー 3種＞
ニュージーランド産ビーフ ウワミスジのローストと赤ワインソースのカスクルート（写真右）
バゲットにウワミスジ肉のロースト、キャロットラペ、ミックスリーフと赤ワインソースを挟み、多彩な味わいが広がります。
ブラッティーナとシャインマスカット 海ぶどう オリジナルモストコットビネガー（写真左）
シャインマスカットとクリーミーで濃厚なブラッティーナチーズ、プチプチ食感の海ぶどうを組み合わせました。能登で造られているモストコット(葡萄蜜)に赤ワインビネガーを調合したオリジナルモストコットビネガーをアクセントに。
葡萄のコンポートとアホブランコのエスプーマ（写真中）
軽やかに仕上げたアーモンドミルクとほんのりニンニク風味のエスプーマの下に、葡萄のコンポートをしのばせました。食べる冷製スープとして親しまれているアボブランコをアレンジしています。
＜スペシャルドリンク＞
グレープモヒート
マスカット、レッドグローブ、巨峰といったフレッシュな葡萄の果実をたっぷり使い、秋空のようなさわやかな甘味と香りを存分に楽しめるカクテルに仕上げました。ノンアルコールでも提供可。
追加料金： 1杯1,300円（税込、サービス料別）
期間： 2025年9月1日（月）～11月30日（日）
※10月25日～31日はハロウィンアフタヌーンティーを提供。詳細はお問い合わせください。
時間： 11:30～17:00 ※120分制
料金： おひとり様 4,400円（税込、サービス料別）
※コーヒー・紅茶をお好きなだけお楽しみいただけます。ただし、スペシャルドリンクは料金別途にて提供。
ご予約・詳細：
https://www.hyatt.com/hyatt-centric/ja-JP/kmqct-hyatt-centric-kanazawa/dining/five-grill-lounge
※状況によりメニューは変更になる場合があります。
FIVE - Grill & Lounge
所在地：石川県金沢市広岡1-5-2 ハイアット セントリック 金沢3階
ご予約・お問い合わせ：TEL 076-256-1559（受付時間 10:00 - 21:30）
EMAIL five.kanazawa@hyatt.com
オンライン予約：https://www.tablecheck.com/shops/five-hyatt-centric-kanazawa/reserve
営業時間：【Dining】 朝食 6:30 - 10:30（L.O. 10:00）
昼食 11:30 - 14:30（L.O. 14:00）
夕食 17:30 - 20:30（L.O. 20:00）
【Lounge】11:30 - 21:00（L.O.）
席数 ：【Dining】 116席（朝食時100席）
プライベートダイニングルーム 1室12席
パビリオン 36席
【Lounge】72席 （カウンター 15席、ラウンジシーティング 57席）
URL ：http://fivegrillandlounge.jp
3階に位置する「FIVE - Grill & Lounge」は、記念日や接待のご利用はもちろん、友人との食事や個室での小規模な歓送迎会や忘新年会などにも最適な、使い勝手のよいオールデイダイニングです。食前のアペリティフ、アフタヌーンティーやスイーツを提供するカフェタイムをご利用いただけるラウンジも併設しています。店名「FIVE」は、石川の伝統工芸である加賀友禅や九谷焼で用いられる「加賀五彩」、「九谷五彩」による「五」のインスピレーションと、店内の異なる「5つの空間」に由来しています。
■「ハイアット セントリック 金沢」ホテル概要
所在地 ：石川県金沢市広岡1-5-2
電話番号：076-256-1234
最寄り駅：JR金沢駅 金沢港口（西口）徒歩約2分
階数 ：地上14階建て （1～14階部分）
延床面積：17,314.33平方メートル
総客室数：253室
料飲施設：オールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」3階
バー「RoofTerrace Bar」14階
宴会施設：会場4、前室1 （計500平方メートル ）2階
その他施設：フィットネスジム
URL： http://hyattcentrickanazawa.jp
ハイアット セントリック 金沢について
2020年に開業したフルサービスホテルとして、金沢駅から徒歩すぐの絶好のロケーションに位置し、歴史と伝統文化あふれる、街全体が美術館のような金沢で、芸術、芸能、建築など、ヒト・トキ・イミに繋がるここだけの経験を満喫する新たな旅の拠点となります。
コンテンポラリーなデザインと快適性を兼ね備えた253室のゲストルームは、アートに包まれたカナザワ スイートを含む7室のスイートを有します。2階には大きな窓が特徴的なイベントスペースを設け、開放感溢れる空間でパーティーから会議、展示会など幅広くご利用いただけます。
3階に設けたオールデイダイニング「FIVE - Grill & Lounge」は、地元の食材をふんだんに使用したグリル料理が特徴で、最上階に位置しオープンエアのテラスを設けた「ルーフテラス バー」では、非日常のひとときをお過ごしいただけます。
金沢の伝統的な要素を随所に反映させたインテリアデザインや100点以上のアートワークを間近に感じながら、人と人が、人とアートが、人と文化が交差し、新たな感動に出会う場所です。また、ゲストが得た新たな発見やインスピレーションを受け入れ進化する情報を発信していきます。
