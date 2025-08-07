【申込受付中】カスタマーサポートDX SUMMIT SUMMER 2025｜無料オンラインカンファレンス開催のお知らせ

メディアリンク株式会社

カスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）が主催する無料オンラインカンファレンスへ登壇いたします。

セミナー概要

急速に進化するAIとデータ活用の力で、カスタマーサポート業務の常識が塗り替えられつつあります。

今や、カスタマーサポートにおけるDXはトレンドを超え、必須条件です。

そこで本サミットでは、業務効率と顧客満足度の向上を同時に達成するための最先端ソリューションを12の視点から紹介。カスタマーサポート領域のエキスパートが集結し、実践可能なアイデアと具体的な成功事例を通じて、2025年に向けた「変革の鍵」をお伝えします。

変化の激しい時代をリードし、競争力を高めるためのヒントを得る絶好の機会。業界トップランナーたちの知見をぜひご体感ください。

開催概要

当社の登壇詳細

「AIto」とは

＜ 御申込はこちらをクリック（無料） ＞ :https://www.maildealer.jp/seminar/customersupportdxsummit-20250826/medialink.php- 日時：2025年8月26日（火） 10:00 ~ 16:00- 形式：オンライン※視聴方法はお申込みいただいた方へ視聴用のURLをメールでお送りいたします。- 参加費：参加費無料・事前登録制- 申し込みURL：https://www.maildealer.jp/seminar/customersupportdxsummit-20250826/medialink.php注意事項：講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。- タイトル：AIが変える顧客体験｜AItoで実現する、顧客エンゲージメントを最大化するマルチチャネル戦略- 登壇者 ：コミュニケーションサービス統括部 AI推進部 部長 宮田 新- 登壇時間：12:25 ~ 12:50

「AIto」は、カスタマーサポートを自動化するAIエージェントです。メディアリンクが提供する生成AIサービス（チャットボット、FAQ検索システム、メールボット、ボイスボット）を統合し、共通管理化されたナレッジデータベース機能を軸に、あらゆるサポートチャネルでAIが顧客サポートを行います。

※拡大画像はこちら(https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/72025/130/72025-130-a9f1a4d64bc0f68556096edab59f6090-1920x720.png?width=1950&height=1350&quality=85%2C65&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff)

▼カスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto」

https://mediatalkgai.studio.site/aito

会社概要

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング