「歴代 Honda シビック」デザインTシャツ「丹波屋栃木くらしっく」にて取扱開始！

歴代シビックが勢揃いした「CIVICヒストリーTシャツ」、丹波屋栃木くらしっくで販売開始！

株式会社フェイス2401HD41-07 シビック Honda CIVIC HISTORY Tシャツ

ノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JP より発売中のHondaシビックデザインTシャツ「CIVICヒストリー Tシャツ」が、2025年8月より「丹波屋栃木くらしっく（宇都宮パセオ内）」にて店頭販売をスタートしました。

本アイテムは、Hondaを代表する名車『CIVIC』の歴代モデルをフロントにずらりと並べた、ファン垂涎のグラフィックTシャツ。歴代モデルのディテールを忠実に再現しながらも、日常使いしやすいデザインに仕上げられており、クルマ好きの方へのギフトにもおすすめです。

生地には、耐久性に優れた5.6オンスのヘビーウェイトコットンを使用。しっかりとした厚みとハリのある素材感が、大人のカジュアルスタイルにマッチします。ホワイトとブラックの2色展開で、サイズはメンズサイズでM～XLとなっております。

シビックの歴史を身にまといながら、日々のファッションに遊び心をプラスしてみませんか？

お近くの方は、ぜひ店頭でお手にとってご覧ください。

オフィシャルサイトCAMSHOP.JP

商品紹介ページ(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)

【店舗情報】

丹波屋栃木くらしっく

〒321-0965 栃木県宇都宮市川向町１－２３ 宇都宮パセオ内 2階

丹波屋栃木銘店ECショップ(https://tanbayatochigimeiten.jp/view/category/ct139?utm_source=perss&utm_medium=CAMSHOP+PRTIME&utm_campaign=CAMSHOP+PRTIME&utm_id=CAMSHOP+PRTIME)

2401HD41-07 シビック Honda CIVIC HISTORY Tシャツ2401HD41-07 シビック Honda CIVIC HISTORY Tシャツ2401HD41-07 シビック Honda CIVIC HISTORY Tシャツ2401HD41-07 シビック Honda CIVIC HISTORY Tシャツ2401HD41-07 シビック Honda CIVIC HISTORY Tシャツ

- 商品詳細

ホンダシビックのイラストがプリントされたTシャツです。

本田技研工業株式会社公認のライセンス取得商品です。



【5.6オンス ヘビーウエイト 100％コットン】

Tシャツは大人がすっきりと着こなせるしっかりとした5.6オンスのヘビーウエイト生地を採用。

しっかりしているので繰り返し着てもよれることが少なくスタイリングが決まる一枚です。



サイズ

M ：身丈69cm、身幅52cm、肩幅46cm、袖丈20cm

L ：身丈73cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈22cm

XL：身丈77cm、身幅58cm、肩幅54cm、袖丈24cm

丸胴仕様

【CAMSHOP.JP】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

- 販売元会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593メール ：info2@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/CAMSHOPメールマガジンhttps://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)Twitterhttps://x.com/camshop_byfaithインスタグラムhttps://www.instagram.com/camshop_by_faith/https://www.instagram.com/faithinc_norimono/https://www.instagram.com/faithinc__fun/

- 商品紹介ページ

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)