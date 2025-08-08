SuperXが複数仕様のマルチモデルオールインワン端末を新たにリリース：エンタープライズ向けインテリジェント生産性を再定義





本オールインワン端末には、OpenAIが最新リリースした高性能大規模言語モデル（LLM）であるGPT-OSS-120BおよびGPT-OSS-20Bを標準搭載し、さらに世界中のその他人気オープンソースモデルもダウンロードしてご利用いただけます

シンガポール、2025年8月7日/PRNewswire/ -- Super X AI Technology Limited（Nasdaq: SUPX）「以下、「当社」または「SuperX」」本日、複数の仕様を持つマルチモデルオールインワン端末を正式に発表いたしました。SuperX初の企業向けAIインフラにおいて複数モデルが相互に協調動作する装置となる本製品は、「箱から出してすぐに使える」「マルチモデル融合」「シナリオ貫通」をコアに、安全かつ効率的なフルスタックAIソリューションを企業規模に応じた多彩な仕様で提供します。また、これは大規模モデルの応用シーンがマルチモーダルインテリジェントエージェントの時代へと進化する幕開けを告げるものでもあります。本製品は、2025年7月30日にSuperXが発表したSuperX XN9160-B200 AIサーバーに続く、さらなる革新的AIプロダクトの登場です。

企業のお客様が新たなAIブームにおいて決定的な競争優位を獲得できるよう、本オールインワン端末には、世界最先端かつ高性能を誇る大規模言語モデル（LLM）をあらかじめ統合しています。これには、OpenAIが最新リリースしたトップクラスのオープンソースモデルであるGPT-OSS-120BおよびGPT-OSS-20Bが含まれます。OpenAIが2025年8月5日に発表したベンチマーク結果によると、GPT-OSS-120Bは大規模多目的言語理解（MMLU）や推論・知識・数学競技（AIME）などの主要なテストで、一部の業界最高峰のクローズドモデルに匹敵、あるいはそれを上回る性能を示しています。これにより、SuperXのお客様は、より優れたコストパフォーマンスで世界水準のAI推論および知識処理能力を手に入れることが可能です。

SuperXのお客様にとって、これは技術的な先進性にとどまらず、効率性の革命を意味します。複雑なモデル統合やハードウェア適合、性能最適化に数ヶ月を費やす必要はもうありません。SuperXは、開梱後すぐに利用可能、安全かつ信頼性の高い、全面最適化されたエンタープライズ向け生成AIプラットフォームを提供し、お客様が最先端の生成AIアプリケーションやエージェントを即座に展開し、市場の変化に迅速に対応できるようにします。この「ターンキー」ソリューションこそが SuperX のコア差別化要因です。本機を単なるハードウェアデバイスから、ビジネスイノベーションを促進し、意思決定をインテリジェントに支援する完全なエンタープライズ向け生成AIソリューションへと変革します。SuperXのウェブサイトにアクセスして、今すぐお試しください：https://cloud.superx.sg/chat



図1. SuperXマルチモデルオールインワン端末シリーズ（最新のAIモデルを多数搭載可能）



技術の境界を打破：マルチモデル融合アーキテクチャが業界革新をリード

本アプライアンスは、推論モデル、汎用モデル、マルチモーダルモデル、音声合成/認識モデル、埋め込みモデル、リランキングモデル、テキストから画像生成モデルのプリセット、呼び出し、加速、管理、イテレーションを初めて実現、各モデルが応用シナリオとの深い融合を達成しました。その機能的なブレークスルーは、以下の4つの次元で体現されています。

- 認知の飛躍：複数モデルで構成されたインテリジェントエージェント間の協調により、テキスト記述からのビデオクリップ特定や、人物・動作の正確な認識など、高度な業務シーンに対応。

- 知識のエンパワーメント：ポータルアシスタントとナレッジベースを内蔵し、公文書作成、法律相談、政策比較など60以上のプリセットエージェントを展開。「思ったことがそのまま形になる」ビジネスのクローズドループを実現します。

- クラウド連携キャッシングモデル：ローカルとクラウドのモデルリポジトリが連携し、世界の最新モデルをリアルタイムで体験可能。待ち時間ゼロの高応答性を提供します。

- オールインワン統合：チップからモデルサービスまでをプラットフォーム化。複雑な技術アーキテクチャの統合・最適化が完了しており、ユーザーはモデル以下の技術層を意識せず導入できます。

全シナリオ対応：箱から出してすぐ使える、企業のAI導入課題を解決

AI導入において企業が直面する「データセキュリティ」「導入コスト」「技術適合性」などの課題を解消する、標準化されたソリューションを提供します。

- プライバシー漏洩ゼロ（AIサーバー版限定）： Blackwellに内蔵されたNVIDIAコンフィデンシャルコンピューティング技術に基づき、信頼できる実行環境（TEE）を備えています。これにより、AIの知的財産（IP）を保護し、機密性の高いAIトレーニング、推論、連合学習を安全に実現するだけでなく、企業は最大規模のモデルでさえも高性能かつ安全に運用可能です。

- 低導入コスト： ソフトウェアとハードウェアの複数の最適化技術の融合により、数分での導入を実現しました。追加のサーバー設定や運用チームが不要なため、中小企業でも導入が可能です。さらに、中・大企業向けには、アプライアンスをクラスタ化することで、本番環境のスループットを向上させ、主要なパブリッククラウドのMaaS APIサービスに代わる高スループット環境を構築できます。

- 効率向上： 多様なシナリオのアプリケーションテンプレートがあらかじめ用意されており、ゼロコードでの呼び出しや、複雑なビジネスフローのローコード統合をサポートします。各事業部門は操作マニュアルに沿って、迅速にビジネス向けインテリジェントエージェントアプリケーションを構築できます。

将来展望

SuperXのCTOであるKenny Sngは次のように強調しています。「複雑な課題を単一モデルでは解決することはできません。複数モデルの連携は終着点ではなく、AIがAGI（汎用人工知能）へと進化し、人類の応用に貢献するための重要な一歩です。私たちは業界の顧客と共にインテリジェントエージェント開発者のエコシステムを構築し、このマルチモデルアプライアンスを媒体として、AIアプリケーションの探求と革新を共同で推進していきます。」

多モデルオールインワン端末のご注文を受付中です：

AIサーバー版：

- クラスター版（400万米ドル～）：あらゆるシナリオをカバー

- B200標準版（50万米ドル）：中小企業のニーズに最適

AIワークステーション版：

- フラッグシップ版（25万米ドル）：企業プロフェッショナルおよび事業部門チーム向け

- スタンダード版（5万米ドル）：企業内個人ユーザー向け

デモ予約： https://forms.office.com/r/pJsaKnDtPp

ビジネス連携： sales@superx.sg

Super X AI Technology Limited（Nasdaq: SUPX）について

Super X AI Technology Limited は、AIインフラストラクチャーのリーディングソリューションプロバイダーです。当社は、完全子会社のSuperX Industries Pte. Ltd. およびSuperX AI Pte. Ltd.を通じて、独自のハードウェア、高度なソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを組み合わせたAIデータセンター向け製品群を提供しています。同社のサービスは、高度なソリューションの設計と計画、コスト効率の高いインフラストラクチャ製品の統合、エンドツーエンドの運用と保守を網羅しています。主力製品には、高性能 AI サーバー、高電圧直流 (HVDC) ソリューション、高密度液体冷却ソリューション、AI クラウド、AI エージェントなどがあります。同社はシンガポールに本社を置き、大企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティングの導入企業など、世界中の機関顧客にサービスを提供しています。

詳細については、www.superx.sg をご覧ください。

セーフハーバー条項

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。また、当社または当社の代表者は、随時、口頭または書面により将来の見通しに関する記述を行うことがあります。これらの将来の見通しに関する記述は、当社が現在入手可能な情報に基づく将来の出来事に関する当社の期待や予測に基づいています。歴史的事実でない記述、特に「可能性がある」、「すべきである」、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「見積もる」、「信じる」、「計画する」、「予測する」、「潜在的な」、「希望する」といった用語やその否定形、類似の表現を使用している記述によって、将来の見通しに関する記述を特定することができます。これらの将来の見通しに関する記述を評価する際には、当社の事業方針を変更する能力、新しい技術や市場の変化に対応する能力、当社の事業における競争環境など、様々な要因を考慮する必要があります。これらの要因やその他の要因により、当社の実際の結果は、将来の見通しに関するいかなる記述とも大きく異なる可能性があります。 将来の見通しに関する記述はあくまで予測であり、読者はこれらの記述に過度に依存しないようご注意ください。本プレスリリースおよび当社または当社の代表者が随時行うその他の記述で述べられている将来の出来事は発生しない可能性があり、実際の出来事や結果は、当社に関するリスク、不確実性、仮定の影響を受け、大きく異なる場合があります。当社は、不確実性や仮定、または将来の見通しに関する出来事が発生しなかった結果として、将来の見通しに関するいかなる記述も公に更新または修正する義務を負いません。

