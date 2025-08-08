Wing BankとRoyal Group of Companies、国境危機を受けてFoundation for Refugee Assistanceを設立

シンガポールとプノンペン（カンボジア）、2025年8月7日 /PRNewswire/ -- タイ・クメール国境沿いの人道状況の悪化を受けて、Wing BankとRoyal Group of Companiesの会員企業は共同でFoundation for Refugee Assistanceを設立しました。この長期的な取り組みは、継続的な紛争により避難を余儀なくされたカンボジアの家族を支援することを目的としています。

8月2日から3日にかけて、最初の支援物資がプレアヴィヒア州のワット・キリ・トゥール・アンデット難民キャンプに届けられました。同キャンプには現在、700人を超える子どもとその家族が避難しています。

支援活動は8月1日に開始され、ボランティアがRoyal One駐車場に集まり、寄付品の仕分けと準備を行いました。この作戦は、Royal Group of Companiesの代表者であるShanghai Lao氏、Phakdey Vattanak氏、Sotheary Van氏、およびWing Bankの副CEOであるBunthe Hor氏と専門の物流チームが主導しました。

安全面の懸念が高まる中、ミッションは計画通り進行しました。8月3日、4台のトラック分の必需品がキャンプに到着しました。Cellcard（Royal Groupの子会社）の支援を受けて、最前線の要員にも追加の支援物資が届けられました。

同財団は、Neak Oknha Kith Meng氏とLok Chumteav Neak Oknha Mao Chamnan氏によって設立され、Royal Group of Companiesの全メンバーの全面的な支援を受けています。プノンペンの同社オフィスに8つの寄付ブースが設置され、現金と現物寄付の収集が行われています。

「国境沿いの多くの家が破壊されました」と、Royal Groupのグループ最高リレーションシップ責任者であるPhakdey Vattanak氏は述べています。「戦闘が終了しても、こうした家族は戻るべきものが何も残っていないかもしれません。生活を再建するために時間、道具、そして支援が必要です。当財団は、長期にわたる支援を提供するためにここに存在しています。」

「危機の時代、団結が私たちの最大の力となります」と、人事・文化部門チーフ・オフィサーであるShanghai Lao氏は述べています。

「紛争の解決には時間がかかるかもしれませんが、家族たちは今苦しんでいます。彼らは待ってなどいられません。そして、私たちも目を背けることはできません」と、Wing Bankの副CEOであるBunthe Hor氏は付け加えました。「今は、私たちクメール人がどこに住んでいようと、1つになって行動する時です。寄付は単に役立つだけでなく、命を救うものです。」

寄付の方法：

海外在住のカンボジア人は、Wing Bankの国際パートナーを通じて難民支援財団に直接寄付することができます。韓国ではGmoney、E9Pay、Hanpass、日本ではCity ExpressとJME、その他の国ではWestern UnionとMoneyGramが利用可能です。

寄付を行う際は、モバイル・アプリで「口座振替（Account Transfer）」を選択し、「Foundation for Refugees Assistance」と入力、寄付金額を入力し、取引を確認するだけです。

すべての寄付は安全に管理され、透明性を持って配分され、必要とする人々に（現在および今後の数か月間）適切な支援が届けられるよう確保されています。

Wing BankとRoyal Groupは、既に寛大さと慈しみを示して寄付に協力してくれたすべての寄付者（個人、団体、国内外のコミュニティ）に心からの感謝を申し上げます。こうした心暖かい寄付者の中には、昼食代を差し出してくれた学生、日頃の収入の一部を寄付してくれた路上販売業者、そしてわずかながらも寄付した障害のある退役軍人がいます。その行動は言葉よりも雄弁です。その無私無欲さは、優しさに境界はないことを力強く示し、真の変革は互いに責任を負うことから始まることを教えてくれます。



The truck loaded with emergency reliefs for the displaced families in Preah Vihear Province



（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com