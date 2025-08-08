こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「大阪電気通信大学オープンキャンパス2025」8月23日（土）両キャンパス同時開催ートップアスリートを支えるプロフェッショナルが語る特別講演を実施
大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市／学長：塩田邦成）は、8月23日（土）にオープンキャンパス2025を寝屋川キャンパスおよび四條畷キャンパスにて同時開催します。
本イベントでは、大学紹介や入試説明会、各学科・専攻イベント、在学生によるトークLIVEなど、さまざまな企画を通じて本学の魅力を体験していただけます。
【本件のポイント】
■東京2020オリンピックをはじめとした国際大会で日本代表選手団に帯同した、国立スポーツ科学センター 理学療法士 鈴木章氏による特別講演を四條畷キャンパスで実施
■在学生によるトークLIVEの実施
■各学科・専攻の展示や体験ブースを展開
■7月1日オープンした「キャンパスドンキ」体験
■エデュケーションセンター1階ラウンジリニューアル公開
【本件の概要】
今年度3回目のオープンキャンパスとなる今回は、健康情報学部の企画として「トップアスリートのコンディションをサポートするスペシャリスト」、国立スポーツ科学センター 理学療法士 鈴木章氏をお迎えし、特別講演を四條畷キャンパスで実施します。他にも在学生によるトークLIVEや、各学科・専攻による体験イベント、相談コーナーなど、高校生や保護者の方に本学をより深く知っていただける内容をご用意しています。また、寝屋川キャンパスでは7月にオープンした「キャンパスドンキ」体験とリニューアルしたエデュケーションセンター1階ラウンジを公開します。
【オープンキャンパス2025開催概要】
▶日程：2025年8月23日（土）
▶時間：寝屋川キャンパス 9:40～16:30
四條畷キャンパス 10:00～14:00
▶場所：大阪電気通信大学
寝屋川キャンパス（京阪本線「寝屋川市」駅下車 徒歩約7分）
四條畷キャンパス（JR学研都市線「四条畷」駅下車 近鉄バス約10分）
【プログラム】
・大学紹介／入試説明会
・在学生トークLIVE
・就職講演会※四條畷キャンパスのみ
・学科・専攻イベント
・スタジオ見学（モーションキャプチャー・CG・映像・音像スタジオ）※四條畷キャンパスのみ
・各種相談コーナー
【特別講演】
講演時間：10:40～11:10
講演会場：四條畷キャンパス コナミホール
講 師：国立スポーツ科学センター 理学療法士 鈴木章氏
講師紹介：国立スポーツ科学センターに理学療法士として勤務し、主任専門職としてアスリート・リハビリテーション部門において、リハビリテーションおよびコンディショニングを実践。東京2020オリンピック大会では日本代表選手団本部のメディカル・トレーナーを務め、リオやパリオリンピックを含む様々な国際大会にも帯同した実績があり、我が国を代表する「トップアスリートのコンディションをサポートするスペシャリスト」。
【キャンパスドンキ】
7月1日に寝屋川キャンパスにオープンした、ドン・キホーテ初の無人小型店舗。ドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」や「偏愛めし」の食料品、文房具、消耗品など約450アイテムがキャッシュレス決済で購入可能。マスコミなどで話題になりました。
【エデュケーションセンター1階ラウンジリニューアル】
寝屋川キャンパスにあるエデュケーションセンター1階ラウンジがリニューアル。ソファが設置され、休憩時間などゆっくりできるスペースに。キャンパスドンキが同じスペースにあり、ランチの時間など快適に過ごせます。
【関連リンク】
オープンキャンパス
https://www.osakac.ac.jp/admission/opencampus/
日本初「キャンパスドンキ」がグランドオープンしました
https://www.osakac.ac.jp/news/2025/3595
【大学概要】
大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）
U R L： https://www.osakac.ac.jp/
所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8
四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70
学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部
※2026年4月総合情報学部デジタルゲーム学科改組予定
在籍者数：5,758名（2025年5月1日現在）
▼本件に関する問い合わせ先
法人事務局広報部広報課
住所：大阪府寝屋川市初町18－8
TEL：072－824－3325
FAX：072－824－1141
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/