東京大学渡邉英徳研究室 × 長崎国際テレビ × POCKET RD　歴史と“私”をつなぐ、映画×アバター体験

株式会社POCKET RD

東京大学大学院 情報学環 渡邉英徳研究室、株式会社長崎国際テレビ(本社：長崎県長崎市、代表取締役社長：川畑 年弘、以下「NIB」）、株式会社POCKET RD（本社：東京都港区、代表取締役：籾倉宏哉、以下「POCKET RD」）は、共同で「ミライの平和活動展 in 長崎」にて、アバター技術「AVATARIUM Portable」を用いた新たな体験型展示を公開します。

この展示では、来場者自身のアバターが、原爆投下直後の長崎を舞台にした映画『長崎-閃光の影で-』の実際のシーンに登場し、さらに戦時中の記録写真にも“入り込む”という、映像と記憶に“没入”する体験を提供します。

- 展示内容

POCKET RDの「AVATARIUM Portable」を使用し、来場者の顔を数十秒でスキャン・アバター化。生成されたアバターは即時、映像や写真に合成され、本人そっくりの顔が実際のコンテンツに登場します。

展示項目：

- 映画『長崎-閃光の影で-』の一場面に自分のアバターが登場。映画内のワンシーンに、自分自身のアバターがエキストラとして登場します。「もし自分がこの時代に生きていたら」という問いかけを、リアルな感覚で体験できます。- 写真没入体験：記録写真にアバターで“入り込む”横浜・ニュースパーク（日本新聞博物館）、東京・文京区で展示された、写真没入体験を長崎で初展示毎日戦中写真より

映画『長崎-閃光の影で-』にも登場する長崎の救護活動の記録写真

「動物たちが見た戦争」の写真

視点の転換により、観る側から“当事者”への感情的接続が促されます。

（映画『長崎-閃光の影で-』コラボレーションコンテンツ）（映画『長崎-閃光の影で-』コラボレーションコンテンツ）（「動物たちが見た戦争」コラボレーションコンテンツ）- 歴史の”なか”へ：新しい記憶継承の形

「歴史を眺める」から「歴史の”なか”に入る」体験へ。

AVATARIUM Portableを用いて、1945年8月の長崎を描いた映画世界の一員に。この新しい没入体験は、遠い過去の戦争＝歴史の”なか”に入り込む、新しい没入体験です。戦争を“自分ごと”として捉えることができます。世代を超えて平和を考えるきっかけとなる、記憶継承の新しいかたちです。

- 展示情報

イベント名：ミライの平和活動展 in 長崎

会期：2025年8月11日(月)～17日(日)

会場：長崎原爆資料館（長崎市）

主催：東京大学大学院 渡邉英徳研究室、NIB長崎国際テレビ

展示協力：株式会社POCKET RD

参加費：無料

- 映画について原爆投下直後の長崎を舞台に、被爆者救護に当たった看護学生たちを描いた映画『長崎-閃光の影で-』が全国で公開中。

▶上映情報：https://nagasaki-senkou-movie.jp/

▶予告編 ：https://youtu.be/7EvnLs-W4K0



本展示におけるアバター体験は、この映画の一部映像を使用し、来場者を“映像の中の登場人物”として参加させます。

- AVATARIUM Portableとは

「AVATARIUM Portable」は、筐体の前に立つだけで瞬時に自分そっくりのアバターが生成され、様々な仮想体験コンテンツを楽しめる新感覚デバイスです。リアルとバーチャルをつなぐ新しいエンターテインメント体験を提供する革新的なツールとして注目されており、コンパクトな筐体設計（高さ170cm、幅120cm、奥行き65cm）で様々な場所での導入が可能です。

- 株式会社POCKET RDについて

株式会社POCKET RDは、「ニッポン発。今、ここにない未来を創る」をビジョンに掲げ、アバターや3Dスキャン技術を活用した次世代コミュニケーションの創出に取り組むスタートアップです。1分間で自分そっくりのアバターを生成、アプリ不要・設置型で即時体験が可能な「AVATARIUM Portable」を展開し、企業と生活者のあいだに新たな接点を生み出しています。2024年には、革新的な技術開発と実装力が評価され、「東京都ベンチャー技術大賞奨励賞」を受賞しました。

POCKET RDは、「あたりまえが、世界基準に」というモットーのもと、アバターとブロックチェーンを融合させ、まだ見ぬ未来を築き上げてまいります。