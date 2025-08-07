人手不足解消へ 電源があればキャッシュレス決済可能な「ささっピ」登場

サンデン・リテールシステム株式会社

サンデン・リテールシステム株式会社(本社：東京都墨田区 代表取締役社長：森益哉)はPOSシステムや専用アプリ不要で電源があれば、ショーケースなどの什器に設置することで電子マネー、コード決済、社員証などICカードによるキャッシュレス決済を可能にした新製品「ささっピ」を開発しました。2025年8月22日(金)より発売します。

近年、深刻化する人手不足を背景に、省人化・無人化へのニーズが高まるなか、オフィスや工場内、社員食堂やイベント会場をはじめとした小さな商圏の販売スペースなどでは、高額なPOSシステムなどの導入コストにより無人化が進まない現状が続いています。また、POSシステムの無いキャッシュレス端末では、ユーザーによる金額の手入力や販売スタッフの金額確認作業が必要なケースが多く、真の無人化を実現するには課題が残っていました。

そのような中、POSシステムや専用アプリが不要、電源があればセルフレジによる無人化も可能な端末「ささっピ」を開発しました。事前に商品情報(商品コード、単価等)をUSBメモリで端末「ささっピ」に取り込むことで屋内であればキャッシュレス決済が可能になり、ユーザーによる金額入力や販売スタッフの金額確認作業が不要となります。商品は最大10,000アイテムの登録が可能で電子マネー、コード決済に加え社員証決済など、幅広く対応しており、多様な決済ニーズに応えることが可能です。

主な特長- 電源があれば無人のセルフレジ化も可能POSシステムや専用アプリは不要です。- 最大10,000アイテムを登録可能、決済データをクラウドで管理事前に商品コード、単価等をUSBで端末「ささっピ」に取り込むことで、最大10,000アイテムの決済が可能です。決済データ(決済日時、場所、商品コード、決済ブランドや金額等)はRSクラウド※で確認できます。- .ショーケースと連携が可能、既存設備を活かせるショーケースなど既存の什器と連携できる点が大きな強みです。すでにオフィスや工場内等、販売スペースに設置しているショーケースにも対応可能。新たな設備投資を抑えながら、キャッシュレス決済を導入できます。- 選べる2種類の決済方法・商品コード決済 予め端末に商品コードと価格を登録し任意の価格で決済・定額決済 予め設定した価格で決済(商品コードの登録不要)

※RSクラウド：サンデン・リテールシステム独自のクラウドサービスで、製品からの情報を分析、最適な運用を支援します。当社製品と連携し、製品の各種情報を保管することで、

PCタブレットでWEB閲覧ができ、レポート提出や各種アラート通知機能があるため、効率的なオペレーションやトラブルへの迅速な対応を可能にします。

使用例

購入する商品コードをカメラで読取り、キャッシュレス決済でお買い物できます

サンデン・リテールシステム株式会社は、これからも人・商品・環境を繋ぐ会社として、さまざまな課題の解決に積極的に取り組み、便利で豊かな生活の実現に向け、新技術やサービスを提供していきます。