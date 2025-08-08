リーブ21は「世界平和こそ未来」を世界へ発信します！ ～EXPO2025出展企業としてのメッセージ～
正真正銘自分の髪 リーブ21（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正、以下「リーブ21」）は、万博出展記念とカンボジアと日本の懸け橋を担う企業として「世界平和こそ未来」とのメッセージを万博開催中に世界へ発信します。
リーブ21は、2025年2月に一般社団法人カンボジア日本希望協会の関西支部をカンボジア労働大臣 兼 カンボジア日本希望協会 ヘンソオー理事会議長から拝命しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326995&id=bodyimage1】
リーブ21は、２０２５年日本国際博覧会協会の大阪ヘルスケアパビリオンへ出展（2025/07/15～21）したことを記念して、万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」の実現を願い 「世界平和こそ未来」というメッセージを世界へと発信します。
【会社概要】
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
本社所在地：大阪府大阪市中央区城見2-1-61ツイン21 MIDタワー22F
設立：1993年11月
資本金：40,000,000円
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
