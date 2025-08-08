Mi52（マイゴーツー）で球場をジャック！？
VerticallimIT株式会社（本社：大阪市都島区、代表：小林尚）が提供する、SES・エンジニア業界に特化したマッチングサービス「Mi52（マイゴーツー）」は、2025年8月14日（木）に開催されるオリックス・バファローズ戦（京セラドーム大阪）のバックネットLED広告に登場いたします。
この取り組みは、エンジニア人材と案件をつなぐMi52の知名度を、より多くのビジネス層に届けることを目的としています。
【Mi52とは】
「人材はいるけど案件がない」「案件はあるけど人がいない」──そんな業界の“ありそうでなかった”ミスマッチを解消する、エンジニア特化型マッチングプラットフォームです。
今まで面倒だった手入力での登録も、ファイルをドラッグ＆ドロップだけで楽々完了！
現在はキャンペーン期間中につき、9月30日までに無料会員登録いただいた企業様は、2025年12月末までスタンダード会員と同等の機能を無料でご利用可能！
【LED広告の概要】
掲出日：2025年8月14日（木）
場所：京セラドーム大阪（オリックス・バファローズ戦）バックネットLED
対象試合：オリックス・バファローズ vs 東北楽天ゴールデンイーグルス（試合開始 18:00）
表示内容：サービス名「Mi52（マイゴーツー）」とロゴ
【今後の展望】
Mi52では、業界内のマッチングだけにとどまらず、展示会出展、交流会など、多面的な認知拡大施策を推進してまいります。
【サービスページ】
https://mi52.jp/lp/
【本件に関するお問い合わせ】
会社名：ＶｅｒｔｉｃａｌｌｉｍＩＴ株式会社
担当者：吉田、森田
TEL：050-3152-1945
E-Mail：eigyou@verticallimit.co.jp
配信元企業：Ｖｅｒｔｉｃａｌｌｉｍｉｔ株式会社
