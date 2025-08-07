【視るチカラを育てる】レトロモダンなデザインで、とことこ歩く姿が可愛いスロープトイ「あわてんぼうハリー」が新発売！

株式会社エド・インター

幼児教室うまれの知育玩具メーカー 株式会社エド・インター（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役：楢井 貴博、以下 エド・インター）は、ご出産祝いやプチギフトに嬉しいレトロモダンなデザインが特徴の『retron forest（レトロンフォレスト）』シリーズの新商品、「とことこスロープトイ あわてんぼうHarry -ハリー-」を2025年9月上旬より発売いたします。

小さくても充実の知育効果が期待できる、シンプルな木のおもちゃ

レトロンフォレストシリーズ

レトロンフォレストシリーズは、低年齢のお子様から楽しめる、ベーシックでシンプルなあそびの木のおもちゃです。可愛い森のどうぶつをモチーフに、温かみのある東欧デザインからインスピレーションを得て、少しモダンにアップデートしたデザイン。木製ならではの高級感のある質感は大切に、ご出産祝いやプチギフトにも気軽に選んでいただける、手に取りやすい価格帯を実現しました。ノスタルジックな色や表情は、インテリアにもおすすめです。

「視る力」を育てるスロープトイ

青い毛並みが印象的な、はりねずみの「ハリー」。スロープの上に置いて手を離すと、トコトコと小刻みに動きながら歩きます。最後にドテッとスロープから転げ落ちる姿も可愛く、何度も繰り返し遊びたくなります。

カタカタと心地よい木の音を奏でながらスロープを降りていく様子にお子様も夢中に。お子様ひとりで歩かせるのが難しいときは、大人がお手本を見せてあげましょう。一緒に遊ぶ中で大人のまねっこをしながら、指先を使ってトライ＆エラーを繰り返し、上手に歩かせる置き方のコツを習得できるようになります。

「追視のはじまり」をサポートする第一歩にぴったり！

目で物を追いかける「追視」は発達の大切なステップ。そのトレーニングに「スロープトイ」はおすすめのおもちゃのひとつです。しかし、1歳頃のお子様にとって、段差が多いスロープトイは動きの速さや視線の移動が難しく感じることも。ハリーは、1歳頃のお子様にちょうどいい“速さ”と“移動距離”で「見てわかる」「目で追える」喜びを感じられるように作られています。

●2段階のスピードで楽しめる

スロープの土台の位置を変えると、緩やかな坂・急な坂の2段階で遊べます。どちらが早いか比べながら、角度でスピードが変わることを自然と理解することができます。

●穴でピタッと止められるかな？

スロープの先に穴があり、うまく歩かせることができれば穴でピタッと止めることができます。大人も思わず夢中になってしまうかも！？目標を設定することで「できた！」の達成感が味わえ、成功するまで何度もチャレンジする集中力を養います。

「よく視る・広く視る」から、すべての学びは始まると言われ、動くものを目で追ってしっかりピントを合わせる「追視」の能力を育むことで、将来的に、ボールの距離感をつかむ力や学校ですばやく板書する力に繋がっていきます。

ギフトに嬉しいレトロモダンなデザイン

インテリアにも嬉しいギフトパッケージ

ご出産祝いやプチギフトに喜んでいただけるよう、そのまま贈っても可愛いギフトパッケージに仕上げました。ちょっぴりレトロなパターンと配色が、おもちゃの世界観を引き立てます。

レトロンフォレストシリーズ 発売キャンペーン開催

GENI[ジェニ]公式オンラインショップでは、発売を記念して「プレゼントキャンペーン」を実施致します。キャンペーン概要や応募方法など、詳しくはキャンペーンページをご覧ください。

★GENI公式オンラインショップ レトロンフォレスト 発売キャンペーン(https://ec.ed-inter.co.jp/f/retronforest_cp)

シリーズラインナップ好評発売中！(https://ec.ed-inter.co.jp/p/search?keyword=%E3%83%AC%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%B3&tag=%E6%A4%9C%E7%B4%A2%E5%8F%AF%E8%83%BD&minprice=&maxprice=&sort=priority&tag=&tag=&tag=)

左から：くるくるプッシュトイ おっとりEllie -エリー-、まわるおきあがりこぼし おとぼけTeddy -テディ-、たまごマラカス おしゃべりPeckys -ペッキーズ-

ブランドロゴには、GENIのシンプルで上質なおもちゃが、こどもの持つ天賦の才能を引き出す、という意味を込めています。様々な形に捉えることができ、何の形であるか「正解」がないロゴマークは、こどもの自由な発想を尊重し、豊かな感性を育てるブランドでありたいという想いを表現しています。

▼商品概要

株式会社エド・インターより発売

名称：とことこスロープトイ あわてんぼうHarry -ハリー-

販売価格： 2,200円(税込) 2,000円（税抜）

対象年齢： 1才～

個装サイズ： 横25.5cm×縦8cm×奥行6.8cm

商品詳細ページ：GENI[ジェニ]公式オンラインショップ(https://ec.ed-inter.co.jp/c/gr1/SERIES/retronforest/828304)

発売開始： 2025年9月上旬発売予定

販売店： 全国の百貨店、ショッピングモール内 雑貨・インテリアショップ、オンラインショップ等

▼会社概要

株式会社 エド・インター

「おもちゃで笑顔を、世界中の子どもたちに。」をテーマに掲げ、幼児教室を運営しながら、現場で培った声を活かした幼児向け知育教材・玩具の企画開発をしています。



商号 ： 株式会社エド・インター

代表者 ： 代表取締役 楢井 貴博

所在地 ： 〒660-0807 兵庫県尼崎市長洲西通1-13-1

設立 ： 1988年11月

事業内容： 知育教材（０～５才）の企画・製造・販売

資本金 ： 10,000千円

コーポレートサイト(https://www.ed-inter.co.jp/)

GENI[ジェニ]公式オンラインショップ(https://ec.ed-inter.co.jp/)