枕用ハンディUV-Cライト「Bk-Pillow light」を2025年8月8日（金）より販売開始します
株式会社アルファポイント（本社：愛知県名古屋市中区大須3丁目30-40 万松寺ビル10F 代表取締役：丸山和之、以下アルファポイント）は、 宿泊施設でのベッドメイキングや、日常生活のお悩みに際した清潔を保つためのマストアイテムとして、枕用のハンディUVライト「Bk-Pillow light」を 2025年8月８日（金）より販売いたします。
皆さまの快適な生活を、この1台からはじめてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326945&id=bodyimage1】
洗えない枕の悩みを解決
UV-Cライトが、枕の側地、カバー、中綿の隙間など、洗濯が難しい部分に短時間で高い除菌効果を発揮しウイルス、カビ、ダニを効率的に低減し、より清潔な睡眠環境を提供します。
また、製品については、持ち手にABSを使用したユーザビリティの高い洗練されたデザインが主な特徴となります。
対象ユーザー
● アレルギー症状でお悩みの方
● 衛生管理に高い意識を持つご家庭
● ホテル・旅館などの宿泊施設
価格 9,900円（税込）
8月末日までにご購入の方は7,700円（税込）となる特典もございます。
『Bk-Pillow light』の特徴
（1） 高性能UV-C LED
6灯式の高出力UV-C LED（波長260～280nm ）を搭載し、最大3.6Wの出力で効率的な除菌を実現。
5cmの距離で約5秒、20cmの距離で約10秒で99.9%の除菌効果を発揮します。
（2） コンパクト設計
219×34×40mmのスリムなボディで、枕のあらゆる部分に簡単にアクセス。
重量はわずか270gで、どなたでも手軽に使用できます。
（3）長時間バッテリー
2,000mAhのリチウムイオン電池を内蔵し、フル充電（約2.5～3時間）で約90分の連続使用が可能。
1回10秒の使用で約500回分の除菌処理ができます。
また、USB Type-C対応の充電ポートで、取り回しも良いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326945&id=bodyimage2】
使用シーン（1）：自宅での日常使用
（1）朝の日課として
起床後、枕の表面を照射することで細菌などを低減。
わずか1～2分の作業で、帰宅後の快適な睡眠環境を準備できます。
（2）週末のメンテナンス
枕カバーを外して内側の側地まで照射。
普段届かない部分のダニやカビを効果的に低減し、アレルギー症状の軽減に貢献します。
（3）季節の変わり目に
湿度が高くなる梅雨時や、アレルギー症状が悪化しやすい春先には、特に入念な除菌を。
シーズン前の対策で快適な睡眠を確保します。
使用シーン（2）：ホテル・旅館での活用
客室清掃の品質向上
リネン交換後、枕の表面を短時間で除菌。目に見えない衛生管理で、お客様の満足度を高めます。
特にアレルギーをお持ちのお客様には、事前リクエストに応じて入念な除菌サービスを提供できます。
業務効率の改善
洗濯できない枕も短時間で衛生的に。
洗濯・乾燥の手間と時間を削減しながら、高い清潔度を維持できるため、業務効率と衛生品質の両立が可能になります。
● 1部屋あたりの清掃時間を短縮
● 水や洗剤の使用量を削減
● 枕の寿命を延長し、コスト削減に貢献
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326945&id=bodyimage3】
アレルギー対策としての効果
ダニアレルゲンの低減
UV-C照射によりアレルゲン物質の発生を抑制。
喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状の緩和に貢献します。
