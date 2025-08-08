自動車業界のSDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）への移行の現状、今後の市場展望を解説するウェビナーをIDTechExが開催します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『SDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）：セントラルコンピューティング、OTAの収益化、AI - 2036年までの市場展望』と題したウェビナーを、2025年8月21日（木）に開催します。
自動車業界のSDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）への移行は、業界のバリューマップを塗り替えつつあります。この20分間のセッションでは、IDTechExのアナリストが、セントラルコンピューティングと準ゾーンアーキテクチャによって継続的な機能アップグレードが可能になる仕組み、OTA（Over The Air「無線通信を経由して」）の収益化が従来のハードウェアの利ざやを上回る理由、ロードマップ上におけるV2Xコネクティビティと生成AI搭載コックピットの位置付けを解説します。2026～2036年のSDV市場調査の予測を基に、完成車メーカー、サプライヤー、投資家の各観点から、この転換の規模、タイミング、競争上の影響を数値化します。
＜開催概要＞
テーマ：『SDV（ソフトウェア・デファインド・ビークル）：セントラルコンピューティング、OTAの収益化、AI - 2036年までの市場展望』
（Software Defined Vehicles: Central Compute, OTA Monetization & AI - Market Outlook to 2036）
開催日時： 2025年8月21日（木） 10時もしくは18時から 30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）
https://www.idtechex.com/ja/webinar/sdv-65288-12477-12501-12488-12454-12455-12450-12539-12487-12501-12449-12452-12531-12489-12539-12499-12540-12463-12523-65289-65306-12475-12531-12488-12521-12523-12467-12531-12500-12517-12540-12486-12451-12531-12464-12289-ota-12398-21454-30410-21270-12289-ai/701
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326940&id=bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- アーキテクチャの進化：分散型ECUから2029年には7550億ドル規模のセントラルコンピューティング・ゾーンプラットフォームへ
- 収益化モデル：サブスクリプション、FaaS（サービスとしての機能）、車内コマースにより収益構造は一変
- コネクティビティの背景：中国、EU、米国、日本、韓国におけるC-V2X、5G、政策的要因
IDTechExは、関連する調査レポートを7月に発行しました。
『SDV、コネクテッドカー、車載AI 2026-2036年：市場、トレンド、予測』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/software-defined-vehicles-connected-cars-and-ai-in-cars/1108
SDV、コネクテッド自動運転車（CAV）、車載AIアシスタント、V2X、AaaS（Autonomy as a Service）、コネクテッドカー、E/Eアーキテクチャ、高度道路交通システム（ITS-G5）、DSRC、C-V2X、FaaS（Features as a Service）、ADAS。
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
