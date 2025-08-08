業界最高レベルの静音性（※1）で家庭でも使いやすい 「スーパーサイレントシュレッダ A3809M」8月8日発売
業界最大規模の事務機器メーカーとして最先端のオフィス製品を提供するアコ・ブランズ・ジャパン株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：新田敏明） のGBCブランドは、2025年8月8日（金）より「スーパーサイレントシュレッダ マイクロ A3809M」を全国の家電量販店（一部店舗を除く）およびAmazonにて順次販売を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326757&id=bodyimage1】
1. 業界最静音レベル（※1）
「スーパーサイレントシュレッダ マイクロ A3809M」は、業界最静音レベル（※1）のペーパーシュレッダを実現しました。動作音（※2）が40dbで、自宅での使用シーンにおいても音を気にすることなく使用できます。
※1：40db マイクロカット仕様のシュレッダ、空転時のモーター音において（2025年7月当社調べ）
※2：空転時のモーター音
2. 革新的な静音技術
本製品は、動作音（モーター音）のみでなく、紙を細断する際の音にも着目して開発しました。紙の細断時に発生する高い響く音を軽減する設計にしたことで、マンションやアパート、夜間でも快適に使用できます。
3. 操作性とコンパクト設計
本製品は、シンプルな操作スイッチを採用し、誰でも簡単に使用できます。さらに、コンパクトな設計でデスク周りのスペースを取らないため、限られたスペースでも設置可能です。丸みを帯びたシンプルな形状とホワイトカラーのデザインが特徴で、インテリアにも馴染みやすいデザインです。
■製品仕様
品番 ：GSHA3809M
カットタイプ／サイズ：マイクロカット 2×12mm （紙・カード）
投入幅 ：220mm
最大細断枚数 ：7枚（50Hz/60Hz）
定格細断枚数 ：6枚（50Hz/60Hz）
定格運転時間 ：10分
ダストボックス容量 ：9.1L
動作音 ：40db
価格 ：オープン価格
想定市場売価 : 17,500円（税込）
■GBCについて
1947年の創立以来、GBCは70年以上にわたり世界100か国以上の人々にシュレッダ・ラミネーター・製本機などの事務機器を提供し続けています。家庭用のものから、オフィス用、さらにプロフェッショナル仕様の製品まで使い方によってお選びいただけるよう幅広い製品をラインナップしています。
■会社概要
商号 ：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
代表者 ：代表取締役 新田 敏明
所在地 ：東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
設立 ：昭和36年5月16日
事業内容：製本機、ラミネーター、シュレッダなどの事務機器と、
その周辺のサプライ用品（GBC）、PC周辺機器（Kensington）、
ファインアート画材（Derwent）、空気清浄機（TruSens）、
ゲーミングアクセサリー（PowerA）の製造、販売
配信元企業：アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
