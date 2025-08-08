経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『会議の効率性・効果性を高めるファシリテーションスキル講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

会議は、問題解決や合意形成の場として重要なものですが、効果的、効率的に進めないと時間ばかり浪費して何も成果を生まない、悪の存在となってしまいます。

本講座では、会議を効率的、効果的な場にするファシリテーションスキルを、ファシリテーションに不可欠なロジカルシンキング等のスキルと共に学ぶことができます。

【開催日】
2025/08/27（水）　9：30～16：00

【講　師】
株式会社日本話し方センター　代表取締役社長
中小企業診断士
横田　章剛

【受講料】
一般：41,800円（税込）
メルマガ会員：27,500円（税込）　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
リーダー
※同業者の方はご遠慮ください。

【定員】
限定25名様

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2049






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

