タイ料理・肉・スイーツが食べ放題で楽しめる「センタラお盆ディナービュッフェ」を8/10(日)～8/17(日)限定開催！

Centara Osaka Japan株式会社

「センタラお盆ディナービュッフェ」

タイの大手ホテルグループ、センタラ ホテルズ＆リゾーツが運営する日本第一号店のセンタラグランドホテル大阪（所在地：大阪市浪速区難波中2-11-50、総支配人：アンディ・ノー）は、本格タイ料理をはじめ、目の前で焼き上げるステーキ、ホテルメイドのスイーツまで、すべて食べ放題で堪能できる『センタラお盆ディナービュッフェ』を、お盆期間にあたる2025年8月10日(日)～17日(日)の期間限定で、タイ料理レストラン「スアンブア」にて開催いたします。▶ご予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/centaragrand-osaka-suan-bua/reserve?menu_lists=6893ffd5e89c17c6b5aac093)

暑さを吹き飛ばす、スパイシーなタイ料理をビュッフェでお好きなだけ。

体にこたえる猛烈な暑さが予想される今年のお盆期間。このディナービュッフェでは、この暑さを乗り切る、スパイシーな本格タイ料理が10種類以上ビュッフェ台に並びます。ホテル開業以来、特に人気の「タイカレー」は日替わりで4種類をご用意します。東西南北で異なる食文化を持つタイでは、カレーの味わいも地域により異なります。各地域のタイカレーの食べ比べをお楽しみください。他にも、タイ出身シェフが目の前でつくる「海老のパッタイ」や、ピリ辛が食欲を掻き立てる「ソムタム(青パパイヤのサラダ)」、牛肉のタイ風マリネにトムヤムクンなど、暑い日にこそ食べたくなる本場タイの味を種類豊富にお届けします。

ステーキはライブクッキングで出来立てを、恐竜がモチーフのメニューも登場！

ビュッフェエリアにある鉄板で、シェフがサーロインステーキを調理し焼きたてをご提供します。また、お子様にもお楽しみいただける恐竜がモチーフのメニューは、インパクト抜群のジューシーな「ポークスペアリブ」や、トリケラトプスを連想させる「タコス」など、その遊び心ある見た目はもちろん、大人も大満足の味わいです。鮎の塩焼きや彩り三輪素麺、太巻き鮨など和食メニューもラインナップ。

ホテルメイドのスイーツが15種類以上！パティシエ体験コーナーも。

桃を混ぜ込んだベイクドチーズタルトにたっぷりのマスカルポーネクリームをしぼり、マンゴーで飾り付けした「桃のベイクドタルト」や、夏が旬のマンゴーやパイナップルなどのフルーツに甘さ控えめのクリームを合わせ、その断面美にこだわった「フルーツサンド」など、15種類以上のパティシエ特製サマースイーツがビュッフェ台を華やかに彩ります。さらに、自由にデコレーションを楽しめるケーキコーナーには、ふわふわのスポンジケーキに生クリーム、カラフルなチョコレート、スイカ、メロン、ドラゴンフルーツなどのサマーフルーツをご用意。焼きたてのワッフルもラインナップし、パティシエになった気分でデコレーションをお楽しみいただけます。

会場のタイ料理レストラン「スアンブア」は、活気あるタイの屋台やマーケットをコンセプトとしたオールデイダイニングです。入口にはタイを象徴するトゥクトゥクが飾られ、店内に一歩足を踏み入れるとタイらしい色鮮やかなインテリアやスパイスの香りが漂います。まるでタイ旅行に来たかのような雰囲気が漂う非日常の空間で、特別なグルメ体験をお楽しみください。

「センタラお盆ディナービュッフェ」概要

■期間：2025年8月10日(日)～8月17日(日)

■時間：17:30～22:30 (最終入店 20:30 / ビュッフェ 21:30まで) ※お席は2時間制

■場所：2階 タイ料理「スアンブア」

■料金：大人 7,500円 お子様 (4～12歳) 3,750円 ※3歳以下は無料

■予約：ご予約はこちらから(https://www.tablecheck.com/shops/centaragrand-osaka-suan-bua/reserve?menu_lists=6893ffd5e89c17c6b5aac093)

■問い合わせ：レストラン予約 TEL: 06-6695-7204 (月～土曜：10:00～18:00)

メニュー

＜特別ライブクッキング＞

サーロインステーキ、海老パッタイ

＜タイ料理＞

ユム・テンクア（きゅうりのスパイシーサラダ）、ユム・タレー（スパイシーシーフードサラダ）、ソムタム（スパイシー青パパイヤサラダ）、ヌア・ケム（塩漬け牛肉のマリネ）、ポーピア・パック（野菜の揚げ春巻き）、カイ・ジアオ（タイ風オムレツ）、パット・ガパオ・ガイ（バジル炒めチキン）、トムヤムクン（海老入りスパイシースープ)



＜日替わりカレー(ー例)＞

マッサマン・ヌア（タイ中央部風ビーフカレー）、ゲーン・ハンレー・ムー（タイ北部風ポークカレー）、ゲーン・ソム・プラー・クラポン（タイ南部風白身魚とパイナップルサワーカレー）、ゲーン・オム・ガイ（タイ東北部風ハーブチキンカレー）



＜和食＞

彩り三輪ソーメン、ざる豆腐、鮎の塩焼き、太巻き、大阪伊勢屋の漬物3種、焼きトウモロコシ、牛肉しぐれ煮



＜洋食＞

火山マカロニ、ヴェロキラプトルチキンウィング、恐竜の巣ごもりエビフライ、ヴェロキラプトルソーセージ、ティラノザウルスリブ、ラバスープ、サラダバー各種



＜スイーツ＞

ラズベリーマカロン、ブルーベリーマカロン、バニラマカロン、ピスタチオマカロン、カヌレ、季節のミルクレープ、ラズベリーショートケーキ、ブルーベリーチーズムースケーキ、白桃のベイクドタルト、ベイクドチーズケーキ、フルーツサンド、マンゴーシュー、レモンメレンゲケーキ、マンゴーとチョコのムースケーキ、グラスデザート、よもぎ餅、柏餅、くず餅白桃、くず餅抹茶、苺クリーム大福、わらび餅、紫芋くず餅



＜ワッフル & キッズケーキステーション＞



※仕入れ状況や天候によりメニュー内容は変更になる可能性がございます。

※写真はイメージです。

※料金はすべて税金・サービス料込み

センタラグランドホテル大阪について

大阪の新たなランドマークとして 2023年７月に開業したセンタラグランドホテル大阪は、タイのセンタラ ホテルズ＆リゾーツが手がける高級ホテルブランドの日本第一号店です。活気あるエンターテインメントとショッピングの街、なんばの中心に位置する 33 階建のこのホテルは、スイートやコネクティングルームを含む 515 室の客室とクラブラウンジを備えています。 館内には８つのレストランとバーがあり、最上階には大阪の絶景が見渡せる素晴らしいルーフトップレストランがオープン。 本格タイ料理や特製シーフード、ステーキなど、幅広いダイニングエクスペリエンスをお楽しみいただけます。上質な空間で本格的なタイ式トリートメントをご提供するスパ・センバリーは、カップルでご利用いただけるトリートメントルームのほか、本場のタイ古式マッサージやフットトリートメントもご利用いただけます。また素晴らしい眺望のスカイイベントルームやグランドボールルームでは、企業イベントやガラディナー、カクテルパーティーや懇親会など、あらゆるお集まりに対応できる最新設備を備えています。

WEB：https://www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/ja/cgoj

SNS：https://linktr.ee/centaraosaka