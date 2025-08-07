²Á³Ê¸ÇÄê·¿¾¦ÉÊ¡ÖViV¡×¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥â¥¢¥Ê ¥µー¥Õ¥é¥¤¥Àー ¤ËÇñ¤Þ¤ë¥Ï¥ï¥¤¤ÎµÙÆü¡×¡¡2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë14¡§00ÈÎÇä³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿°æ¡¡ÅÐ¡¢ °Ê²¼¡Ö¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¡ÖViV¡¡¥â¥¢¥Ê ¥µー¥Õ¥é¥¤¥Àー ¤ËÇñ¤Þ¤ë¥Ï¥ï¥¤¤ÎµÙÆü¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤Ë³«¶È125¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥â¥¢¥Ê ¥µー¥Õ¥é¥¤¥Àー ¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó ¥ê¥¾ー¥È¡õ¥¹¥Ñ¤Ï¡¢2025Ç¯²Æ¤Ë¥¿¥ïー¥¦¥¤¥ó¥°¤Î²þÁõ¤¬½ªÎ»¤·¡¢Îò»Ë¤¢¤ë·úÊª¤¬¤µ¤é¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£²þÁõ¸å¤Î¤ªÉô²°¤ò³ÎÌó¤Î¤¦¤¨¡¢±ýÉüJALÊØÍøÍÑ¤Ç¤Î¹Ò¶õ·ô¤È¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤·¤¿Î¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡Ú¡ÖViV ¥â¥¢¥Ê ¥µー¥Õ¥é¥¤¥Àー ¤ËÇñ¤Þ¤ë¥Ï¥ï¥¤¤ÎµÙÆü¡×¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë14¡§00
½ÐÈ¯ÀßÄê´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤É½ü³°Æü¤¢¤ê
½ÐÈ¯ÃÏ¡§À®ÅÄ¡¦±©ÅÄ¡¦´Ø¶õ¡¦Ì¾¸Å²°
ºÇ¾¯ºÅ¹Ô¿Í°÷¡§£±Ì¾
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/hwi/moana_surfrider/(https://www.jal.co.jp/jp/ja/intltour/hwi/moana_surfrider/?utm_source=press&utm_medium=article&utm_campaign=04_intltour_moana)
JAL Web¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤ÎÂ¾¡¢°ìÉô¤ÎÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ç¤Ï
¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Web¡¢Î¹¹Ô²ñ¼ÒÅ¹Æ¬¤Î¤É¤Á¤é¤«¤é¤Ç¤â¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡§https://www.jal.co.jp/intltour/jalpak_webcatalog/250807_hwi_moana/
¡Ú¾¦ÉÊ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦½ÐÈ¯Æü¤´¤È¤ËÎ¹¹ÔÂå¶â¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½ÐÈ¯Æü¥«¥ì¥ó¥Àー¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¶õ¹Á¡á¥Û¥Æ¥ë´Ö¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤´¤È¤ÎÀìÍÑ¼Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ
¡¦²þÁõ¤·¤¿¤Æ¤Î¥¿¥ïー¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¤ªÉô²°¤Ë½ÉÇñ
¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î¤ª¿©»ö¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë300¥É¥ëÊ¬¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Ñ¥¹ÉÕ¤¡Ê1Éô²°/1ÂÚºß¤Ë¤Ä¤¡Ë
¡¦Á´¥³ー¥¹13»þ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò³ÎÌó¡£ÆüËÜ¸ì·¸°÷¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥¿¥ó¥Ö¥éーÉÕ¤¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍ£±¤Ä/Åº¤¤¿²¡¦ÍÄ»ù½ü¤¯¡Ë
¡¦Wi-Fi¥ëー¥¿ー¥ì¥ó¥¿¥ëÉÕ¤¡Ê1Éô²°1Âæ¡Ë
¡¦HiBus¾è¤êÊüÂê¾è¼Ö·ôÉÕ¤
¡¦24»þ´Ö¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹
£±.JALPAK¥¢¥í¥Ï¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬¥Ï¥ï¥¤ÂÚºßÃæÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¡£
ÂÚºßÃæ¤ÎÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤òÆüËÜ¸ì¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âÁêÃÌ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
£².°Â¿´¤ÎÆüËÜ¸ìµßµÞ°åÎÅ¥µ¥Ýー¥ÈÊÝ¸±
Î¹¹ÔÃæ¡¢µÞ¤Ê¥±¥¬¤äÉÂµ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÉÂ±¡¤Î¼êÇÛ¡¦¾Ò²ð¤Ê¤É¤òÇ¯ÃæÌµµÙ¡¦24»þ´ÖÂÎÀ©¤Ç¡¢
ÆüËÜ¸ì¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê ¾å