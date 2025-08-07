世界初！？東京山手線1周ツアー『OVAL SISTEM Prologue Tour O』来場者特典決定！
小室哲哉氏が手がける新世代音楽ユニットOVAL SISTEM（オーバルシステム）の来場者特典が決定しました。
特典１. 来場記念オリジナル缶バッジ
ツアー各会場では公演ごとにデザインが異なる「来場記念オリジナル缶バッジ」を
入場チケット1枚に対し1個プレゼントします。
特典２. 目指せ30駅コンプリート！来場者スタンプラリーの実施
来場時に各会場に設置されたスタンプを集めた方に特典をプレゼントします。
スタンプ10～19個：
・限定ステッカー
スタンプ20～29個：
・限定ステッカー
・メンバー全員のサイン入りポストカード
スタンプ30個：限定ステッカー
・メンバー全員のサイン入りポストカード
・特大缶バッジ
・メンバーとの中打ち(中打ちとは、終演後の会場でメンバーと行う簡単な打上げです)参加権（詳細は後日発表！）
※注意事項
・「来場記念オリジナル缶バッジ」は、各公演の入場チケットをお持ちのお客様お一人様につき1点のお渡しとなります。
・スタンプラリー台紙の紛失・破損・盗難等による再発行はいたしかねます。
・スタンプラリー台紙は1名様につき1枚までのご使用になります。複数の台紙を合算しての特典引き換えはできません。
・スタンプは1公演につき1つの押印です。
・スタンプラリーの特典のお渡しは、ツアー30公演終了後に、スタンプ数の確認後にお渡し予定です。（詳細は後日発表いたします）
・「30公演終了後に行われるメンバーとの中打ち(会場内にて行われる簡単な打ち上げ)」は別日程・別会場にて実施予定です。詳細は後日ご案内いたします。
また各公演はe+（イープラス）にて絶賛発売中！
この機会にぜひお申し込みください。
[チケット購入ページリンク]
https://eplus.jp/ovalsistem/
9月『OVAL SISTEM Prologue Tour O』
◆~SHIBUYA 0.1~
【開催日時】9月5日(金) OPEN 18:30 / START 19:00
【開催場所】SHIBUYA TAKE OFF 7
【チケット料金】4,000円（税込） スタンディング（入場整理番号付）
※ドリンク代別途必要
◆~EBISU 0.2~
【開催日時】9月11日(木) OPEN 18:30 / START 19:00
【開催場所】恵比寿CreAto
【チケット料金】4,000円（税込） スタンディング（入場整理番号付）
※ドリンク代別途必要
◆~MEGURO 0.3~
【開催日時】9月18日(木) OPEN 18:30 / START 19:00
【開催場所】目黒 Live Station
【チケット料金】4,000円（税込） スタンディング（入場整理番号付）
※ドリンク代別途必要
◆~GOTANDA 0.4~
【開催日時】9月19日(金) OPEN 18:30 / START 19:00
【開催場所】GOTANDA G3
【チケット料金】4,000円（税込） スタンディング（入場整理番号付）
※ドリンク代別途必要
◆~OSAKI 0.5~
【開催日時】9月26日(金) OPEN 18:00 / START 18:30
【開催場所】LIVESPACE428
【チケット料金】4,000円（税込） スタンディング（入場整理番号付）
※ドリンク代不要
10月『OVAL SISTEM Prologue Tour O』
◆~SHINAGAWA 0.6~
【開催日時】10月14日(火) OPEN 13:30 / START 14:00
【開催場所】KIWA TENNOZ
【チケット料金】4,000円（税込） スタンディング（入場整理番号付）
※ドリンク代別途必要
◆~TAKANAWA GATEWAY 0.7~
【開催日時】10月14日(火) OPEN 18:30 / START 19:00
【開催場所】KIWA TENNOZ
【チケット料金】4,000円（税込） スタンディング（入場整理番号付）
※ドリンク代別途必要
◆~TAMACHI 0.8~
【開催日時】10月17日(金) OPEN 18:30 / START 19:00
【開催場所】RED° SKY STADIUM
【チケット料金】4,000円（税込） スタンディング（入場整理番号付）
※ドリンク代不要
◆~HAMAMATSUCHO 0.9~
【開催日時】10月23日(木) OPEN 18:30 / START 19:00
【開催場所】fireworksstudios
【チケット料金】4,000円（税込） スタンディング（入場整理番号付）
※ドリンク代別途必要
◆~SHIMBASHI 1.0~
【開催日時】10月31日(金) OPEN 19:00 / START 19:30
【開催場所】ZEAL THEATER TOKYO
【チケット料金】4,000円（税込） スタンディング（入場整理番号付）
※ドリンク代別途必要
【チケット販売期間】
■一般販売(先着)
＜イープラス＞
期間: 2025年7月25日(金)10:00~
【注意事項】
※チケット購入枚数制限はお1人様各公演につき4枚までとなります。
※未就学児童のご入場は出来ません。（小学生以上の方はチケットが必要です。）
-------------------------
■「OVAL SISTEM」とは
小室哲哉氏プロデュースによる日本の3人組ガールズ音楽ユニット「OVAL SISTEM(オーバルシステム)」
OVAL SISTEM(オーバルシステム)は、2025年4月12日にデビューした小室哲哉氏プロデュースによる日本の3人組ガールズ音楽ユニットです。
オフィシャルHP
https://ovalsistem.work/
YouTube
https://www.youtube.com/@OVAL_SISTEM
X（旧twitter）
https://x.com/oval_sistem
■OVAL SISTEMメンバー
◆住田愛子 / ボーカル
住田愛子
Instagram https://www.instagram.com/aico2007921/
X https://x.com/aico2007921
◆mochiluca / ラップ・キーボード
mochiluca
Instagram https://www.instagram.com/luca_mochizuki/
X https://x.com/mochiluca(https://x.com/mochiluca_)
◆iBerry / ギター
iBerry
Instagram https://www.instagram.com/iberry_guitar/
X https://x.com/iBerry_GUiTAR
■公演について
主催：ハップレコーズ合同会社
HP：https://mfi-inc.tokyo/
X：https://x.com/hpprecords
制作：EAST LIVE
HP：https://elv.east-group.co.jp/
X：https://x.com/ELV_EAST_LIVE