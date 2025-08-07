【8/17(日)開催】湘南投資勉強会『新企画決算直後IRライブ』に代表取締役社長の山崎が登壇
CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2025年8月17日(日)に東京で開催される個人投資家向けIRセミナー「湘南投資勉強会」の『新企画決算直後IRライブ』に代表取締役社長の山崎が登壇することをお知らせいたします。
詳細を見る :
https://peatix.com/event/4499549/view
本セミナーでは、2025年8月12日(火)に開示予定の「2025年12月期 第2四半期決算説明資料」を取り上げ、第2四半期の業績と今後の業績予想を中心にお話しする予定です。
当日は各登壇企業への個別QAのお時間もございますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。
そのほか、IRセミナーの詳細につきましては以下の申し込みフォームよりご確認ください。
＜IRセミナー申し込みフォーム＞
https://peatix.com/event/4499549/view
【セミナー概要】
■名称
湘南投資勉強会『新企画IRライブ』
■日時
2025年8月17日(日)10:00～17:40(予定)
■ZETA登壇時間
10:50～11:30
※登壇終了後、12:20頃まで質問ブースにて質疑応答の時間が設けられます
■形式
(1)東京会場
(2)オンライン配信
■参加費用
無料
■主催
湘南投資勉強会 ( https://shonan-invest.com/ )
ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。
【問合せ先】
製品に関するお問合せ：info@zeta.inc
IRに関するお問合せ ：ir@zeta.inc
■ ZETA株式会社 https://zeta.inc(https://zeta.inc)
所在地 ：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F
設立 ：2005年8月
資本金 ：96百万円(2024年10月1日時点)
代表者 ：山崎 徳之
事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売