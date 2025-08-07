【8/17(日)開催】湘南投資勉強会『新企画決算直後IRライブ』に代表取締役社長の山崎が登壇

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2025年8月17日(日)に東京で開催される個人投資家向けIRセミナー「湘南投資勉強会」の『新企画決算直後IRライブ』に代表取締役社長の山崎が登壇することをお知らせいたします。





https://peatix.com/event/4499549/view


2025年8月17日(日)に東京で開催される個人投資家向けIRセミナー「湘南投資勉強会」の『新企画IRライブ』に代表取締役社長の山崎が登壇いたします。



本セミナーでは、2025年8月12日(火)に開示予定の「2025年12月期 第2四半期決算説明資料」を取り上げ、第2四半期の業績と今後の業績予想を中心にお話しする予定です。



当日は各登壇企業への個別QAのお時間もございますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。



そのほか、IRセミナーの詳細につきましては以下の申し込みフォームよりご確認ください。



＜IRセミナー申し込みフォーム＞


https://peatix.com/event/4499549/view



【セミナー概要】


■名称


湘南投資勉強会『新企画IRライブ』



■日時


2025年8月17日(日)10:00～17:40(予定)



■ZETA登壇時間


10:50～11:30


※登壇終了後、12:20頃まで質問ブースにて質疑応答の時間が設けられます



■形式


(1)東京会場


(2)オンライン配信



■参加費用


無料



■主催


湘南投資勉強会 ( https://shonan-invest.com/ )




ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。


【公式SNS】
Xアカウント


[ https://twitter.com/zeta_cx ]
Facebookアカウント


[ https://www.facebook.com/zetacom ]



【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】


EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH


[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]


リテールメディア広告エンジン ZETA AD


[ https://zeta.inc/cx/products/za ]


生成AI検索最適化サービス ZETA GEO


[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]


ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG


[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]


レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE


[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]


ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT


[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]


ECキュレーションエンジン ZETA BASKET


[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]


OMO・DXソリューション ZETA CLICK


[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]


レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND


[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]


予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP


[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]



【問合せ先】


製品に関するお問合せ：info@zeta.inc


IRに関するお問合せ　：ir@zeta.inc



■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売