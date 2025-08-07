一生に一度のドリームコラボ！！本郷柚巴・榎原依那・溝端葵・高野真央が夢の共演。異例の大ボリュームでFRIDAY最新号37ページを独占！

●話題の芸能事務所sejuから、今を輝く4人が奇跡のコラボ！

株式会社講談社

本郷柚巴・榎原依那・溝端葵・高野真央が、８月７日（木）発売の『FRIDAY』表紙＆巻頭計37ページに登場します。それぞれの個性が輝くソロショットから、息の合ったグループショットまで、バラエティに富んだ構成となっています。沖縄での撮影を記録した大ボリューム47分のメイキングDVD付きで、異例の超豪華企画です。

ほかにも千鳥・大悟が“お嬢さまグラドル”と大絶賛の大瀧沙羅や袋とじではバストトップ初ヌードの小日向恵里香など、充実のラインナップとなっております。

撮影：Takeo Dec.、大藪達也／『FRIDAY』（講談社）撮影：Takeo Dec.、大藪達也／『FRIDAY』（講談社）

プロフィール

【本郷柚巴】

大阪府出身。約8年間NMB48に在籍し、2023年に卒業。現在は数多くのメジャー誌の表紙を飾りながら、女優業に励む。最新情報は本人X（@yuzuha_hongo）や、Instagram（@h.yuzuha_0112）をチェック！

【榎原依那】

大阪府出身のタレント。’24年2月にFRIDAYでグラビアデビュー。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティ番組に出演するなどマルチに活躍中。昨年に1st写真集『Inaism』を発売し、重版を重ねるロングヒットに。公式YouTube「榎原依那 Officialyoutube」も随時更新中。最新情報は、本人公式XやInstagram、TikTok(いずれも＠ina_enohara)まで

【溝端葵】

大阪府出身。今年の3月に芸能界デビューしたばかりの大型ルーキー。圧倒的なルックスと並外れた表現力の高さに撮影依頼が殺到。ショートドラマやバラエティなどジャンルを問わず活動している。最新情報は本人Instagram、X（ともに @aoi_mizobata）まで

【高野真央】

栃木県出身。今年の3月に芸能界入り。デビュー後まもなく各誌で掲載されるなど、今成長中の大型新人。親しみやすい雰囲気と、飾らない姿を見せるTikTokライブが人気で注目を集めている。最新情報は本人Instagram、X、TikTok（いずれも @mao_takano_）まで

書籍情報

書名：FRIDAY 2025年 8/22・8/29 合併号

発売日：2025年8月7日（木）

発行元：株式会社講談社

\780

