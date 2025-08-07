日本人材ニュースが「働き方改革・健康経営展｜第4回バックオフィスDXPO 東京′25 夏」に協力

株式会社日本人材ニュース社

人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、ブティックス株式会社が主催する「働き方改革・健康経営展｜第4回バックオフィスDXPO 東京'25 夏」に協力いたします。

イベント協力の背景

本イベントは、「日本人材ニュース」の読者層である大手・上場企業の人事部門の方にもお役に立つ内容と考え、今回協力させていただくことになりました。

「働き方改革・健康経営展」イベント概要

開催概要：健康経営支援をはじめ、コミュニケーションツールやペーパーレス化、

ワークプレイス戦略など、働き方改革に貢献するサービスが集う専門展

開催日時：2025年8月19日（火）9:30～18:00

2025年8月20日（水）9:30～16:00

開催場所：東京ビッグサイト 西1・2ホール

主催：ブティックス株式会社

公式HPで詳細を確認する :https://dxpo.jp/real/box/tokyo/ex-office.html

メディアパートナーをお探しの企業・団体様へ

日本人材ニュースは、1989年の創刊以来、大手・上場企業の人事に役立つ情報を発信しています。企業人事向けイベント、展示会、セミナーのメディアパートナーのご相談もお受けしています。

過去のメディアパートナー事例はこちら

https://jinzainews.net/ad_mp1/(https://jinzainews.net/ad_mp1/)

●大手・上場企業の人事部門に向けて情報発信したい

●専門誌メディアとの連携を通じてイベントやセミナーを訴求したい

などをご検討でしたら、下記リンク先よりご相談ください。

https://rojb.f.msgs.jp/n/form/rojb/zthVN3rBULDN5mJTH9YEy(https://rojb.f.msgs.jp/n/form/rojb/zthVN3rBULDN5mJTH9YEy)

ご相談はメールでも受け付けています。

貴社名、氏名、部署、役職、ご相談内容を記載の上、下記連絡先までご連絡ください。

日本人材ニュース編集部

メールアドレス：info@jinzainews.com

株式会社日本人材ニュース社について

大手・上場企業の人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」の発行、および、企業人事に役立つWebメディア「日本人材ニュースONLINE」を運営しています。



【会社概要】

社名：株式会社日本人材ニュース社

所在地：〒102-0093 東京都千代田区平河町1-5-15 VORT平河町6F

代表者：代表取締役 吉越利成

設立：2006年2月23日

事業内容：

人事部長向け専門誌「日本人材ニュース」（1989年創刊）の編集・発行

企業人事に役立つ情報メディア「日本人材ニュースONLINE」の運営、記事コンテンツの提供など

https://jinzainews.net/

「人材コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 採用版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinzaiguide/

「人事コンサルティング会社＆サービス ガイド100選 育成・組織開発版」の編集・発行・運営

https://jinzainews.net/jinjiguide/