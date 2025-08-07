「ZETA DIVISION」CREATOR部門のk4senが、『ファイナルファンタジーXlV The k4sen』を開催！

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」に所属するストリーマー・k4sen（かせん）は、2025年8月7日(木)から8月9日(土)にかけて、オンラインイベント『ファイナルファンタジーXlV The k4sen』を開催いたします。



本イベントは、人気配信シリーズ「The k4sen」の第40回放送にあたり、冒険者3000万（※）突破のオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」を採用タイトルとして実施します。

※日本・北米・欧州・中国・韓国の 5リージョンの累計アカウント数。フリートライアル版のアカウントを含む。

「The k4sen」とは

「The k4sen」はk4senのユニークな視点や無茶振りをZETAスタッフと共に形にしていき、面白いものを追求し、そこに集まる人が作るブランドとして企画されたものです。ストリーマーからVTuberまで豪華メンバーが集い、毎回異なるテーマやゲームタイトルでユニークな企画を繰り広げる点が特徴で、その影響力はゲームコミュニティにも波及しています。

昨年開催された初の単独オフラインイベント「The k4sen Con」では3日間で延べ50名以上のストリーマーが集結し、FPSからスポーツゲーム、さらには学力テストに至るまで多彩な企画で観客を沸かせました。オンライン配信シリーズとしても回を重ね、本イベントで第40回を迎える「The k4sen」は、常に「面白いものを追求し、そこに集まる人々が作り上げる」場として進化を続けています。

採用タイトル「ファイナルファンタジーXIV（FF14）」とは

今回のThe k4sen採用タイトルであるファイナルファンタジーXIVは、「エオルゼア」と呼ばれる世界を舞台に、世界中のプレイヤーと共に自分だけのキャラクターで冒険ができるゲームです。重厚なストーリー、白熱したバトルはもちろん、のんびりと遊べる釣りやアイテムクラフト、ハウジング、ミニゲームなど、楽しみは無限大です。

「ファイナルファンタジー」シリーズのナンバリングタイトルに相応しい奥深い世界設定・ストーリーを楽しめると同時に、他のプレイヤーと協力して強敵に立ち向い、攻略する達成感も味わうことができます。

ゲームを始めるには、最初に自分だけのキャラクターを作成します。キャラクターの種族、性別、戦闘クラスを決めたら冒険の準備は完了。どこまでも続く冒険が始まります！

ファイナルファンタジーXIV 公式サイト：https://sqex.to/0excD

出演者・スケジュール紹介

配信イベント詳細

(C) SQUARE ENIX光の戦士：k4sen, SHAKA, 赤見かるび, Clutch_Fi, 葛葉, 猫麦とろろ, おぼ, うるかメンター：トナカイト, Sasatikk

イベント名：ファイナルファンタジーXlV The k4sen

配信日時：

Day1 2025年8月7日(木) 19:00～

Day2 2025年8月8日(金) 19:00～

Day3 2025年8月9日(土) 19:00～

配信プラットフォーム：Twitch

視聴URL：Twitch k4senチャンネル https://www.twitch.tv/k4sen

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たな

スタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した

未来を目指し、活動してまいります。

