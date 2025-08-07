『47ROADS BY CROWN -THE EMOTIVE JOURNEYS-』開催レポート

トヨタPR事務局

トヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ」）は、2025年6月21日～8月3日までクラウンと共に“世界に誇る日本の魅力”を体感するクラウン専門店特別試乗モニターキャンペーン『47ROADS BY CROWN -THE EMOTIVE JOURNEYS-』を全国6拠点のクラウン専門店THE CROWNにて開催いたしました。

▼47ROADS BY CROWN -THE EMOTIVE JOURNEYS- 体験の様子

クラウン生誕70周年記念プロジェクトの新たな取り組みとして「47ROADS BY CROWN -THE EMOTIVE JOURNEYS-」の第1弾では美しい景色や自然、日本らしい文化や歴史などが味わえる「日本が世界に誇る道」を実際にクラウンで走り、日本の伝統を受け継ぎながら進化する工芸を体験できる特別体験では、限定23組45名の方に体験いただきました。

参加者からは「クラウンらしい走りを存分に楽しむことができた」や「クラウン試乗と伝統工芸の体験を通し、日本のモノづくりへの想いなど新しい気づきを得られた」、「クラウンの試乗だけではなく、クラウンの世界観にあった日本らしい体験ができ、濃密で素晴らしい時間を過ごすことができた」など特別体験を楽しんでいただくことができました。

また、「クラウン専門店はもともと気になっていたが、この試乗体験をきっかけに来店することができて良かった」というクラウンと新たな接点が生まれた方や、「クラウン専門店ならではの一人ひとりに寄り添うおもてなしと体験に感動しました」など、多くの方にクラウン専門店ならではの特別体験も実感いただけました。今後のクラウン専門店の活動に対する参加者からの期待を感じる体験プログラムでした。

▼47ROADS BY CROWN -THE EMOTIVE JOURNEYS- 体験内容

■THE CROWN 千葉中央 / THE CROWN 東京虎ノ門 | 主基グラススタジオ工房 オリジナルグラス体験

風の香り、緑豊かな木々、野鳥のさえずりに包まれた南房総・鴨川の豊かな自然に囲まれた里山に佇む「主基(suki)グラススタジオ」で、世界にたった一つのオリジナルガラス制作を体験。

■THE CROWN 横浜都筑 | 器 日本橋 夢東 本店 金継ぎ体験

日本の伝統美を世界に発信する「器 日本橋夢東本店」。創業100年を超える老舗漆器店で「金継ぎ」で壊れた器に新たな命を吹き込む世界に誇る日本の美と技を体験。

■THE CROWN 愛知高辻 | Warabi paper company 手漉き和紙体験

1300年の歴史を誇る美濃和紙の伝統を革新的に継承するWarabi Paper Company。岐阜の清らかな水と職人技が織りなす世界に誇る日本美。手漉き和紙体験では、伝統の紙漉きから貴方の創造性を活かした和紙の彩りまで、一枚一枚に心を込める匠の技に触れる体験。

■THE CROWN 大阪千里 | 京和傘作りの匠 日吉屋/日吉屋工房 ミニ「古都里」制作

江戸時代から160年以上世界が認める日本の美の伝統を守り続ける京和傘の老舗日吉屋。この工房では匠の技と革新が融合し誕生した、京和傘の構造を活かした卓上照明「古都里」制作を体験。工房見学では、開閉可能な複雑な構造や、歌舞伎、茶道にも息づく和傘文化の奥深さに触れることができた。

■THE CROWN 福岡天神 | 藍華 田中耕工房 藍染体験

筑後に根付く久留米絣の伝統を守り続ける藍華 田中絣工房。明治から受け継がれる匠の技と、現代の感性が融合する場所で藍染めを体験。世界が認める日本の織物文化に触れ、伝統と革新が織りなす美の世界に触れることができた。

クラウンは日本初の純国産乗用車として1955年の初代発売以来、70年もの長きにわたり日本のお客様と道に磨かれ、「革新と挑戦」のDNAを元に、現在16代目を迎えました。16代目クラウンは、多様な価値観、生き方、暮らし方、様々なライフスタイルが認められる時代に、一人ひとりのお客様に寄り添うため、クラウンは新しい価値観を身にまとい、４つのシリーズへと進化しました。乗る人全員が快適で上質な豊かな移動時間を過ごせるよう、静粛性をはじめ未来を見据えた技術者の誇りなど様々なこだわりが詰まったクラウンは、今や日本にとどまらず40以上の国と地域で販売し、世界にその価値が認められつつあります。

好評につき日本の道に鍛えられたクラウンの洗練された走りと心豊かな時間を存分にご体感いただけるクラウン専門店THE CROWN限定の特別試乗プログラム第2弾の開催を企画・検討中です。開催が決定しましたらトヨタ公式サイトにて発表いたします。

より多くの方にクラウンと共に世界に誇れる日本らしい“心豊かな時間”を味わっていただける機会をお届けしていきます。今後のクラウン専門店の活動にもご期待下さい。今後の活動については下記公式サイトにて随時発信いたします。

・THE CROWN 公式サイト：https://toyota.jp/info/crown_brand/flagshipstore/

▼CROWN70周年記念施策「47ROADS BY CROWN」紹介

「47ROADS BY CROWN」は、世界に誇る日本の魅力とクラウンが提供する豊かな移動時間を体感いただけるプロジェクト。クラウンに乗る機会がない方にもその魅力を広くお伝えするために、世界で活躍する方をナビゲーターに起用し、実際に世界基準を知るナビゲーターがクラウンに乗り、道を駆け抜けて感じた日本の魅力や豊かな移動時間を疑似体験できる記事コンテンツを特設サイトで順次公開中。

特設サイト：https://toyota.jp/info/crown_brand/70th_47roads/