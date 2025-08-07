国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）「予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業」においしい健康が採択されました

株式会社おいしい健康

株式会社おいしい健康（代表取締役CEO：野尻哲也）はこのたび、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）が実施する「令和7年度 予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業（ヘルスケアサービス実用化研究事業）」の委託研究開発先として採択されましたことをお知らせいたします。なお、当社によるAMED研究開発課題の採択は、2年連続となります。

本研究開発事業では、おいしい健康・代表取締役CEOの野尻哲也が代表研究開発者として、「保健指導DXによる生活習慣病予防の高度化・実用化に関する研究開発」にAMED支援下にて取り組んでまいります。おいしい健康がこれまで蓄積したヘルスケアサービスのナレッジをベースとして、保健指導領域を対象とした革新的なサービスとエビデンスの創出を試みます。

（参考）国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）採択課題 https://www.amed.go.jp/koubo/12/02/1202C_00050.html

■AI献立・栄養管理アプリ『おいしい健康』の概要

AI献立・栄養管理アプリ『おいしい健康』は、利用者の健康状態や疾患、食の好みなどに合わせた最適な献立・レシピをAIが提案する、パーソナライズ食事管理サービスです。 厚生労働省「日本人の食事摂取基準」および各疾患の診療ガイドラインに準拠した食事、または医療機関から指示される食事療法の内容に基づき、予防、ダイエット、疾患ごとの食事管理をご家庭で手軽に実践いただけるよう支援いたします。

