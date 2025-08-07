8月12日（火）、13日（水）開催 ゴルフ場という特別な空間で、感動の体験を。「富士ゴルフコース～開場90周年特別企画～ペルセウス座流星群観察会」（主催：ハイランドリゾート株式会社）に協力
総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2025年8月12日（火）、13日（水）に山梨県にある富士ゴルフコースで開催される「富士ゴルフコース～開場90周年特別企画～ペルセウス座流星群観察会」に協力いたします。
株式会社ビクセンでは、「星を見せる会社」を目指すという企業ビジョンから、星空観望イベントの企画開催、星空を活かした事業コンサルティング、星空案内のための人材育成などの取り組み（『ソラプロジェクト』）を行っています。
このイベントは、90年の歴史を持つゴルフ場という特別な空間を深夜に特別開放し、満天の星を心ゆくまで堪能していただくことで宇宙への興味を深めるきっかけとなることを目的としています。
本イベントでは、夏の風物詩である「ペルセウス座流星群」をはじめ、「土星・すばる・月・二重星アルビレオ」などを観察します。流星観察の合間には、ビクセンスタッフが夏の星空について分かりやすくご案内します。自動導入式大型天体望遠鏡や大型対空双眼鏡を通して、本物の宇宙の姿に触れる感動をぜひご体験ください。
「富士ゴルフコース～開場90周年特別企画～ペルセウス座流星群観察会」開催概要
■日時：2025年8月13日（水）0:00～3:00（集合12日（火）23:30）
■会場：富士ゴルフコース（山梨県南都留郡山中湖村）
■参加方法：以下どちらかからご予約ください。
オンラインでの申し込み https://questant.jp/q/YBC06JHV
電話でのご予約 TEL 0555-62-2500
■参加費：\2,000［小学生以上］※お支払いは現金のみ
■タイムスケジュール
23:30 受付開始（ゴルフ場クラブハウス）
0:00 イベント開始（ゴルフコース内）
0:10 観察開始
0:30 星のソムリエによる星空解説（1回目）
1:00 星のソムリエによる星空解説（2回目）
2:00 星のソムリエによる星空解説（3回目）
2:30 星のソムリエによる星空解説（4回目）
3:00 イベント終了予定
※23：30以降も随時受付いたします。
※途中参加・途中退場いただけます。
■定員：100名
■注意事項：山中湖の夜間は大変冷え込みます。長袖など暖かい服装でお越しください。
■イベントURL：https://www.fuji-gc.com/news/topics/star_event.html
■主催：ハイランドリゾート株式会社
イベントに関するお問い合わせ等は、会場「富士ゴルフコース」にお願いいたします。
株式会社ビクセン
株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。
また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。
＜株式会社ビクセン 会社概要＞
代表取締役 新妻和重
創業1949年 本社 埼玉県所沢市
天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー