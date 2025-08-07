株式会社Nint、年末商戦に向けた無料オンラインセミナーを8月21日開催

株式会社Nint

株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子、以下「Nint」）は、年末商戦で成果を上げたいEC事業者向けに、無料オンラインセミナー「年末商戦に勝つ！母の日・父の日から学ぶMD戦略と販促術」を2025年8月21日（木）に開催いたします。

本セミナーでは、春～初夏に行われた母の日・父の日商戦をデータで振り返り、年末のギフト需要に向けた商品戦略・販促設計のポイントを解説。登壇するのは、楽天市場出身で現場経験豊富な2名のプロフェッショナル。実際に売上を伸ばした成功事例や、Nintが保有する3大ECモール（楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング）の売上推計データをもとに、即実践できるノウハウをお届けします。

開催の背景

お申し込みはこちら :https://marketing.nint.jp/seminar20250821?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=0821seminar

年末は、食品やギフト商材を扱うEC事業者にとって1年で最も重要な販促シーズンです。しかし、多くの現場では準備不足や“なんとなくの企画”で終わってしまい、売上を取り逃がすケースも少なくありません。

Nintでは、春・夏のギフト商戦（母の日・父の日）の実績と市場動向から、年末商戦に活かせる“売れる商品の組み方”と“販促の打ち方”を抽出。さらに、それを解説できる現場経験者（＝楽天市場出身の支援実績者）と共に、データ×実践知の両輪で届けるセミナーを企画しました。

セミナー概要

登壇者

- タイトル： 年末商戦に勝つ！母の日・父の日から学ぶMD戦略と販促術- 開催日時： 2025年8月21日（木）12:00～13:00- 開催形式： Zoom（オンライン開催）- 参加費： 無料- 主催： 株式会社Nint- 申込方法： 下記ボタンよりお申し込みください

草壁 匠 氏（Gastroduce japan株式会社 執行役員・マーケティング部長）

元楽天コンサルタント。食品領域で2,000社超を支援し、SOY初受賞企業を5社創出。アパレルでは楽天ROOMで月販1億を達成。OMO推進・PB企画・インフルエンサーマーケなど多面的に現場を経験。

花野 友美 氏（株式会社Nint エンタープライズカスタマーサクセスユニット ユニットリーダー）

楽天でペットカテゴリのバイヤーとして事業拡大に貢献後、Nintに参画。大手メーカー・小売企業100社以上を支援。EC売上向上とデータ活用定着に尽力。

こんな方におすすめ

セミナーで得られること

お申し込み

- 年末のギフト商戦で売上を最大化したいEC運営者- 食品を中心としたギフト需要の“売れ筋”と販促タイミングを知りたい方- MDや販促施策を自社で企画している担当者- 過去の商戦を振り返って、次の打ち手を考えたい方- 母の日・父の日の実績から見えた売れ筋商品の傾向と市場の変化- 年末ギフトに向けた商品・価格・販売タイミングの設計方法- 成果につながった販促施策の具体例とその裏付け- 今すぐ使える販促カレンダーやチェックリスト（参加者限定）

以下の申込フォームより、必要事項をご入力のうえご登録ください。

Zoom視聴URLはお申し込み後にメールにてご案内いたします。

※定員なし・開催直前まで申込可能

ご注意事項

Nint ECommerceについて

- 内容は予告なく変更となる場合がございます- 主催・共催各社の競合・同業他社の方には参加をご遠慮いただく場合がございます- お申し込みは原則ご本人様1名につき1件とさせていただきます- 通信環境の良い場所でご参加ください

Nint ECommerceは、AIやクローリングなどの技術により日本国内の3大ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング）で販売される商品の売上金額・販売数量を高精度に推計したデータに、ECモール内でのプロモーションデータ等も加えた総合的なECデータ分析ツールです。

無料トライアルもご案内しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社Nint 会社概要

Nint ECommerceについて :https://www.nint.jp/ec?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=0821seminar

代表者： 吉野順子

所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー37F

URL：https://nint.jp/corp

設立：2019年2月

事業内容：ECデータ分析サービスの提供

株式会社Nintについて

Nintグループは「データで世界を自由にする」というミッションのもと、急拡大するEC市場において、誰もが最適なマーケティング施策を可能とするECデータ分析プラットフォームを実現します。中国・日本のEC市場で10年以上にわたり、EC市場動向に関する推計データを独自に蓄積・提供し、日本で約2000社のサービス導入実績があります。

「Nint」コーポレートサイトURL：https://www.nint.jp/corp/

「Nint ECommerce」サービスサイトURL：https://www.nint.jp/ec/

「dataNexus」サービスサイトURL：https://www.nint.jp/datanexus/