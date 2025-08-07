GreenSnap、AIの推進を加速する「GreenSnap AIインテグレーションパートナー」の提供を開始

GreenSnap株式会社

植物コミュニティアプリ「GreenSnap」を運営するGreenSnap株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：西田貴一）は、花き業界をはじめとする企業のAI導入を、構想からソフトウェア構築、仮説検証まで一気通貫で支援する「GreenSnap AIインテグレーションパートナー」（以下、本サービス）の提供を開始いたします。本サービスにより、AI導入における「何から始めるべきか分からない」といった課題を解決し、企業のAI導入の推進を、構想段階で

停滞させることなく実用的な形で加速させてまいります。

■サービス提供の背景

昨今の生成AIの進化は著しく、業務に活用できる実用的な技術が次々と登場しています。そして、その技術を活用し成果を上げている業界や企業も多く存在します。一方で、花き業界においてはその活用が十分に進んでおらず、このままでは業界のDX推進がさらに遅れてしまうという強い危機感があります。

AI導入に関心を持つ企業は増えているものの、「具体的にどの業務に適用すればよいか分からない」「コンサルティングを受けても、実際のシステム開発に至らない」といった声が多く聞かれ、AI導入の構想段階でプロジェクトが停滞してしまうケースが少なくありませんでした。



GreenSnapではこれまで、生成AIフラワーアレンジメント「AI:zen（https://aizen.greensnap.jp/）」や、庭やアプローチなどの外構をデザインする「gardenAI（https://lp.garden-ai.jp/）」などを通じて、AI技術を活用したサービス開発と業界課題の解決に取り組んでまいりました。この度、これらの知見とソフトウェア開発技術を活かし、構想から実行までを伴走支援することで、AI導入のハードルを下げ、実用的なDXを推進するために本サービスの提供を開始いたしました。

■「GreenSnap AIインテグレーションパートナー」の概要

本サービスは、月額定額制でAIに関するコンサルティングと、業務で利用可能なソフトウェアの構築をセットで提供するサービスです。



特徴1：コンサルティングとソフトウェア構築の一体提供

専門のコンサルタントが業務課題をヒアリングし、最適なAI活用法を提案するだけでなく、その仮説を検証するためのソフトウェアやツールを迅速に構築します。これにより、机上の空論で終わらせることなく、現場で実際に使える形でAI導入の効果を検証できます。



特徴2：業界知識と技術力を活かした伴走支援

GreenSnapが持つ花き業界特有の知識を活かした、精度の高いコンサルティングが可能です。業界の慣習や課題を深く理解した上で、最適なソリューションを提案・構築します。



特徴3：導入しやすい低価格の月額モデル

AI導入の初期投資を抑え、スモールスタートで始められるよう、低価格な月額料金でサービスを提供します。これにより、これまでコスト面が課題となりAI導入を躊躇していた企業においても、気軽に第一歩を踏み出すことが可能になります。

▼本サービスに関するお問い合わせはこちら（法人のお客様）

https://greensnap.jp/company/contact

■今後の展望

本サービスの導入を花き業界を中心に進め、業界全体の生産性向上に貢献するとともに、既に開始している同様の課題を抱える他業界へのサービス展開も積極的に勧めてまいります。今後も業界の垣根を越え、AI活用によるDX推進を支援してまいります。

GreenSnapは今後も、植物とデジタル技術を掛け合わせることで、人々の暮らしを豊かにするとともに、業界全体の発展に貢献する取り組みを続けてまいります。

■GreenSnapについて

GreenSnap社が運営する「GreenSnap」は、ユーザーの70%以上を女性が占める植物に特化したSNSアプリです。植物の名前や育て方を調べたり、植物写真のタイムライン投稿やアルバム記録、ブログなどの機能を備えており、植物好き同士の活発なコミュニティも存在します。

ユーザー数はGreenSnap社運営メディア全体で最大月間1,200万人、アプリダウンロード数350万、1日最大40,000枚、累計2,000万枚もの投稿がされている、いま注目を集める植物メディアです。

▽GreenSnap Webサイト：https://greensnap.jp/

▽植物のオンラインショップ「GreenSnapSTORE」：https://greensnap.co.jp/

▽【土を使わず育てる観葉植物】Table Plants（テーブルプランツ）：https://tableplants.jp/

▽植物情報サイト「horti」：https://horti.jp/

▽GreenSnap株式会社について：https://greensnap.jp/company/

▽あらゆる規模のイベントをサポート 「スマペタ」：https://smapeta.jp/