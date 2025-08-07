チャンピオン、スラッシュメタルのレジェンド「ANTHRAX」オフィシャルライセンスによる限定アイテムを発売

ヘインズブランズ ジャパン株式会社

ヘインズブランズ ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区）は、オーセンティック アメリカン アスレチックウェア ブランドのChampion (チャンピオン) において、スラッシュメタルの伝説的バンド ANTHRAX（アンスラックス） のオフィシャルライセンスTシャツを8月9日（土）よりチャンピオン 公式オンラインストア及びチャンピオン 直営店舗にて限定販売を開始いたします。

1981年にアメリカで結成されたANTHRAXは、スラッシュメタルを代表するバンドでジャンルの黎明期からシーンをけん引してきた存在です。ラップとメタルを融合させた名曲「Bring the Noise」は、ラップメタルの先駆けとして今なお高く評価されています。

今回のTシャツシリーズでは、攻撃的でパワフルな音楽性を持ちながら、ユーモアやポップカルチャーへの柔軟な感性も併せ持つANTHRAXの二面性に着目。その象徴であるマスコットキャラクター「NOT MAN（ノット・マン）」をフィーチャーし、アイコニックなアートワークを通じてバンドのユニークな世界観を表現しています。

今回展開されるTシャツは全3型。それぞれ、ANTHRAXの象徴的なビジュアルやカルチャーを反映したアートワークが採用されています。

1型目は、1987年リリースの代表曲「Indians」から着想を得たデザイン。ネイティブアメリカンのヘッドドレスをかぶった「NOT MAN」をフロントに大胆にプリントしています。2型目は、1988年の4thアルバム『State of Euphoria』のジャケットアートに登場するメンバーの顔をモチーフに、エッジの効いたグラフィックを表現。

3型目は、バンドメンバーも愛好するスケートカルチャーを取り入れ、「NOT MAN」がスケートを楽しむ姿をポップなイラストで落とし込んだ一枚です。

いずれのモデルも背面には、ANTHRAXのメタル音楽への信念を象徴するメッセージ「WORSHIP METAL」をプリント。全体にゆとりのあるリラックスフィットで、製品洗い加工によりヴィンテージライクな風合いと肌なじみの良さを実現しています。

SHORT SLEEVE T-SHIRTS

カラー：ホワイト、ブラック

サイズ：M,L,XL

価格：8,250円(税込)

SHORT SLEEVE T-SHIRTS

カラー：ホワイト、ブラック

サイズ：M,L,XL

価格：8,250円(税込)

SHORT SLEEVE T-SHIRTS

カラー：ホワイト、ブラック

サイズ：M,L,XL

価格：8,250円(税込)

発売日： 8月9日（土）

特設サイト：https://championstore.jp/anthrax

販売先：

チャンピオン 公式オンラインショップ https://championstore.jp/

チャンピオン 直営店舗 全店

チャンピオン の最新情報につきましては、

チャンピオン BRAND SITE http://www.championusa.jp(http://www.championusa.jp)および、公式SNSをご参照ください。

＜公式オンラインストア URL＞

https://www.hanesbrandsinc.jp/champion/c/c20

＜Champion Japan 公式Instagramアカウント URL＞

https://www.instagram.com/champion_japan/

＜Champion Japan 公式Xアカウント URL＞

https://twitter.com/champion__japan

＜Champion Japan Sports Club 公式Xアカウント URL＞

https://twitter.com/Champion_jpsc

＜Champion Japan 公式Facebookページ URL＞

https://www.facebook.com/ChampionJapan

Champion について

Champion は、1919年にニューヨーク州ロチェスターで誕生しました。

アスレチックウェアを起源とした機能的なデザイン・耐久性・素材・縫製といった

ひとつひとつのディテールにこだわるクラフトマンシップは、100 年以上の歴史を経てなお

脈々と受け継がれており、いつの時代もその時代に合わせた機能性やトレンド性を加味して

進化し続け、世界中で「ザ キング オブ スウェットシャツ」と評されるほど、

多くのファンに愛されてきました。

いつの時代も最高水準の品質とデザインにこだわり、

挑戦を続け妥協を許さない細部までにもこだわった革新的な商品を今後も提供してまいります。

詳しくはこちら The Essence of Champion(https://championstore.jp/champion_essence_of_champion)

Champion グローバルサイト www.champion.com(https://www.champion.com/)