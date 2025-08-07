「LAPONE×Lemino」第2弾がいよいよスタート！IS:SUEの冠番組『IS:SUE around the WORLD』を本日18時よりLeminoで独占配信スタート！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

「LAPONE ENTERTAINMENT」および「LAPONE GIRLS」に所属するアーティストのコンテンツが集まる「LAPONE×Lemino」。その第2弾のトップバッターとなるIS:SUEの冠番組「IS:SUE around the WORLD」#1を本日8月7日(木)18時よりLeminoで配信開始します。

日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズから誕生したJO1、INI、ME:Iをはじめ、「LAPONE ENTERTAINMENT」および「LAPONE GIRLS」に所属するアーティストのコンテンツが続々登場する「LAPONE×Lemino」。その第2弾として、LAPONE所属アーティストが出演する新作オリジナル番組の独占配信が決定しました。

第2弾のトップを飾るのは「ROCK IN JAPAN FES. 2025」への出演も決定し、注目を集めるIS:SUE。彼女たちの冠番組『IS:SUE around the WORLD』では、よりワールドワイドなグループを目指すため、世界のさまざまな国の文化に触れる”異文化”体験に挑戦します。

本日配信となる#1ではIS:SUEメンバーがアメリカ・ハワイの文化を体験。メンバー大興奮の絶品ハワイアングルメから初挑戦となるフラダンスなど見逃せないシーンが満載です。音楽・食・スポーツ・意外な雑学など世界中の様々な文化に触れる、知識と体験の“学べる世界旅行”をぜひお楽しみください。

『IS:SUE around the WORLD』配信概要

■番組名：IS:SUE around the WORLD

■配信日時：下記日時より各話配信開始、全6話予定

#1：8月7日(木) 18:00～

#2：8月14日(木) 19:00～

#3：8月28日(木) 19:00～

※#4以降の配信日時はLemino公式SNS等でご案内します。

■配信形態：#1、#2は広告付き無料配信、#3以降はLeminoプレミアム(月額990円(税込)※)にて配信

■出演者：IS:SUE、光永（進行）

■製作著作：FANY Studio

■制作：吉本興業株式会社

※「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/