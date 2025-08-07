『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN』冷却ジェルで身体をクールダウンさせる新発想の”暑さ対策ウェア”「FREEZE PACK POLO」を8月9日（土）から 販売開始

株式会社オンワード樫山

株式会社オンワード樫山（本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）が展開するアウトドアシーンでの機能性と都会で映えるスタイリッシュさを融合したブランド『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN（ジョセフアブード・マウンテン）』は、冷却ジェルで身体をクールダウンさせる新発想の暑さ対策ウェア「FREEZE PACK POLO(フリーズパックポロ)」を、全国のショップ・公式ファッション通販サイト「オンワード・クローゼット」にて8月9日（土）から販売を開始します。

商品販売サイトはこちら :https://crosset.onward.co.jp/mag/id/josephabboudmt_freezepackpolo_202507

「FREEZE PACK POLO」は、付属の冷却ジェルを冷凍庫で凍らせ、背中の内側にあるポケットに装着することで冷感効果が得られる商品です。本アイテムに冷却ジェルは3つ付属しており、1つはポロシャツに装着し、残りの２つはスペアとして携帯できます。冷却効果の持続時間は１つにつき 約１時間で、外出先まで冷たさをキープしたまま持ち運べる専用の「保冷ポーチ」もセットになっています。

ポロシャツの素材は 、コットンとリサイクルポリエステルの混紡生地を採用しています。鹿の子編みによるドライな質感と優れた吸水速乾性が特長です。ラインアップは、シンプルな無地タイプとリゾート感あふれるリーフプリント柄の２型で、夏らしい着こなしをお楽しみいただけます。サイズ展開はS～LLの全4サイズ展開で、SやMサイズは女性にもおすすめのフィット感となっています。

冷却ジェルの性能

外気温27℃時に約 10℃の冷感を約1時間持続できる、高性能な冷却ジェルです。凍結しても固くならずやわらかさを保つため、背中のカーブにフィットし、装着後すぐに冷たさを体感できます。

繰り返し使用可能で、環境にもやさしいエコフレンドリーな仕様です。

※ポロシャツ着用時ではなく、冷却ジェル単体の冷却時間。

※実際の使用環境により効果は異なる場合があります。

冷却ジェルを納めるポケットにもテクノロジーを搭載

ポロシャツ本体の背当側に付けた冷却ジェル用ポケットの内側にアルミタフタ素材を用い、外気の熱を遮断しつつ冷気を閉じ込めることで、優れた冷却性を発揮します。

様々なシーンで活躍

さりげなく涼しさを得られる「FREEZE PACK POLO」は、以下のような方におススメです。

- ゴルフのラウンドで快適にプレイしたい- 首用アイスリングは目立つため、使用をためらっていた- 自転車での通勤時、日傘やハンディファンを使えずに困っている使用方法

●冷凍庫で凍結させる

冷凍庫で2時間以上凍らせてください。推奨温度は-18℃（家庭用冷凍庫内温度）です。

●携帯して使用する

「専用保冷ポーチ」に入れて持ち運び、必要な時に背中部分のポケットに装着します。

●再利用する

使用後は水分を拭き取り、再度冷凍することで繰り返し使用することが可能です。

アイテム詳細

ブランド名：『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN』

商品名：FREEZE PACK POLO（フリーズパックポロ）

価格：14,300円（税込）

サイズ展開：S/M/L/LL

カラー展開：グレー、ネイビー 、ブルー（柄）

付属品：冷却ジェル×3個、専用保冷ポーチ×1個

販売ページ：

https://crosset.onward.co.jp/items?du=2&mc=PIC_12146(https://crosset.onward.co.jp/items?du=2&mc=PIC_12146)

販売概要

【発売日】8月9日(土)

展開店舗：全国の『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN』取り扱い店舗

https://crosset.onward.co.jp/stores?cp=1&bc=112(https://crosset.onward.co.jp/stores?cp=1&bc=112)

商品の在庫がない店舗もございます。ご来店前に、店舗へ直接お問い合わせください。

公式通販サイト：「オンワード・クローゼット」

https://crosset.onward.co.jp/shop/josephabboud_mountain?du=2

『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN』について

2019年の秋に、オーガニックなどの天然素材を使用する“自然との共存”がテーマの『JOSEPH ABBOUD』の新ラインとしてデビュー。

“自然とアウトドアシーンのみではなく、都会でもオシャレな着こなしを”というコンセプトのもと、メンズアウトドアシーンでの機能性と都会で映えるスタイリッシュさを融合したブランドで、2023年秋冬からウィメンズ企画アイテムも展開。

『JOSEPH ABBOUD MOUNTAIN』ブランド公式サイト

https://www.josephabboud.jp/mountain_2025ss.html