僕と私と株式会社代表・今瀧健登、SNSの最新トレンドが学べる「SNS運用戦略Expo 2025」登壇のお知らせ

僕と私と株式会社

Z世代向けの企画・エモマーケティング(R)を行う『僕と私と株式会社』代表・今瀧健登は、2025年8月20日（水）に、株式会社ナノオプト・メディアが主催する「SNS運用戦略Expo 2025」にて、登壇セッションを行うことをお知らせいたします。

セッション登壇者はこちら（ボタン） :https://f2ff.jp/event/0801/tokyo/session

「SNS運用戦略Expo 2025」について

「SNS運用戦略Expo」は、SNSマーケティングに関わる企業・担当者が集結する、最新トレンドを学べるイベントです。AI活用、UGC（ユーザー生成コンテンツ）、EC連携、インフルエンサー施策など、SNSを活用したマーケティングの最前線を知ることができます。

2025年は「SNS運用戦略Expo」と同時開催される「E-Commerce Expo」とあわせて、50社以上の出展と多数のセミナーセッションの実施を予定。

そんな「SNS運用戦略Expo 2025」に、僕と私と株式会社代表・今瀧健登の登壇が決定いたしました。Z世代の企画屋として、エモ消費やSNS・ECのUGC活用事例など、これからのマーケティング戦略に欠かせない視点についてお話しします。

「SNS運用戦略Expo 2025」開催概要

開催日：2025年8月19日（火）・20日（水）

会場：東京ビッグサイト 東7ホール

主催：株式会社ナノオプト・メディア

構成：展示会／基調講演・特別講演／各社セミナー／ネットワーキングパーティー

参加費：無料（事前登録制）

併催イベント：E-Commerce Expo

公式サイト：https://f2ff.jp/event/0801

■テーマ「Z世代マーケ最前線！SNS・EC活用 × UGC 戦略」

セッション日時：2025年8月20日（水）17:20～17:50（A2‑14）

タイトル：Z世代マーケ最前線！SNS・EC活用 × UGC 戦略

概要：本セッションでは、最新データをもとにSNSネイティブ市場の実態を紐解き、エモを軸に購買を動かす仕組みや、UGC戦略、インフルエンサーマーケティング、SNS・EC活用を解説します。豊富な事例や独自調査を交え、明日から使える実践的な内容をお届けします。

登壇者経歴

来場登録はこちら :https://forest.f2ff.jp/login?project_id=20250801

今瀧 健登（いまたき けんと）

僕と私と株式会社CEO

Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門とする企画屋。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング」を提唱し、エンタメショット「クライナー」を販売する株式会社シトラムの執行役員CMOも務める。著書に『エモ消費』(クロスメディア・パブリッシング)『Z世代マーケティング見るだけノート』(宝島社)など。（X：@k_hanarida(https://x.com/k_hanarida)）

僕と私と株式会社について

僕と私と株式会社は、Z世代を代表する企画・エモマーケティング会社です。また、リモート制度やサウナ採用、地方へのワーケーションなどを取り入れた新しい働き方も実践中。「メンバー全員天才」を目指し、社内からも多くの企業が生まれています。

（1）企画・エモマーケティング(R)

Z世代に特化した心を動かす企画・マーケティングを専門としています。ハッピーな共感をフックに購買行動に繋げる「エモマーケティング(R)」をベースに、今を生きるリアルなZ世代の視点も取り入れた企画、クリエイティブ制作、コミュニケーションまでを一貫して担当しています。

（2）Z世代調査・ブレストサービス「Zview lab.(R)」

「餅は餅屋に、Z世代はZ世代に」をコンセプトに、Z世代の本音やインサイトを調査する事業です。Webアンケートなどからデータを取得・分析する定量調査と、インフルエンサーをはじめとするキーオピニオンリーダーへのインタビューやワークショップなどの定性調査を実施しています。

（3）ブランド事業

神泉にある大人のための隠れ家バー「8jikai（ハチジカイ）」や、韓国で話題の肌質管理をZ世代向けにアレンジしたスキンケアサロン「belle渋谷店」、名作ゲームをタイパ良く楽しめる令和のボードゲームブランド「タイパ至上主義」など、さまざまな自社ブランドを展開しています。

■会社概要

代表取締役：今瀧 健登

所在地：東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V 3階

事業内容：Z世代に関する企画・マーケティング事業、ブランド事業

HP：https://boku-to-watashi-and.com