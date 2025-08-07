競泳日本代表選手がアクティオを表敬訪問

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、2025年4月から競泳日本代表オフィシャルスポンサーとして、日本水泳連盟ならびに競泳日本代表選手を応援しています。

この度、国際大会で活躍した競泳日本代表選手のメダリストが、2025年8月5日（火）にアクティオ本社を表敬訪問されました。

当日は、大勢の社員でお迎えし、国際大会での素晴らしい活躍を称え、今後のさらなる活躍を願いました。

国際大会で活躍した競泳日本代表選手との写真

現在、日本水泳界は、2025年シンガポール世界選手権を終え、来年の2026年アジア大会に向けて、新たな高みを目指し歩みを進めています。特に若手選手の育成と競技力のさらなる強化を柱とした「世界と戦えるチームづくり」を着実に築き上げている日本水泳連盟の取り組みに、アクティオは深く共感しています。

アクティオは、選手一人ひとりの挑戦が日本の誇りとなり、世界の舞台で実を結ぶ瞬間を、皆さまと共に見届けたいと願い、今後も競泳日本代表オフィシャルスポンサーとして、その活動を全力で支援してまいります。

アクティオは、スポーツを通じ豊かな社会に貢献する活動を継続していきます。