»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Åç ÂóÏ¯¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê»°É©UFJ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹4¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ë¤è¤ê¡¢¿Í¹©³Ë»À¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ë»ÀÁÏÌô¤òÌÜ»Ø¤¹¥ë¥¯¥µ¥Ê¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥ë¥¯¥µ¥Ê¼Ò¡×¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢2025Ç¯7·î31Æü¤Ë½Ð»ñ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ë¥¯¥µ¥Ê¼Ò¤Î¿Í¹©³Ë»À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ë¥¯¥µ¥Ê¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯12·î¤ÎÀßÎ©¡Ê»ö¶È³«»Ï¡§2018Ç¯2·î¡Ë°ÊÍè¡¢ÂçºåÂç³ØÌô³Ø¸¦µæ²Ê¾®Èæ²ìÁï¶µ¼ø¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿¹â³èÀ¤ÈÄãÆÇÀ¤ÎÎ¾Î©¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿Í¹©³Ë»Àµ»½Ñ·²¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥ë¥¯¥µ¥Ê XNAs µ»½Ñ¡×¡Ë¤ò´ðÁÃ¤È¤·¤Æ¡¢³Ë»À°åÌôÉÊ¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥ó¥Á¥»¥ó¥¹³Ë»ÀÁÏÌô¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¥»¥ó¥¹¡×¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÏÌô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖLuxiAP(R)¡×¡Ë¹½ÃÛ¤·¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¡¢²½³Ø²ñ¼Ò¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯¡¢Âç³ØÅù¤ÎÌ©¤Ê¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ëÆñ¼£À¼À´µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÏÌô¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎLuxiAP(R)¡¡¹½ÃÛ¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¿õ¿À·ÐÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¤ÈÍÍÑÀ¤ËÊ£¿ô¤ÎÃÎ¸«¤ò¸«½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥¢¥ó¥Á¥»¥ó¥¹¤Ë±þÍÑ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¼Â¸½¤·¤¿ÉðÅÄÌôÉÊ¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤ÎXNAsµ»½Ñ¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤ä2023Ç¯¤è¤êÁÏÌô¶¨Æ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿Ê©¥»¥ë¥ô¥£¥¨¼Ò¤È¤ÎÊ£¿ô¤Î¶¦Æ±³«È¯°Æ·ï¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð»ñÇØ·Ê
¥·¥êー¥ºC¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¯¥íー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ë¥¯¥µ¥Ê¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¼Ò¤ØÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥ë¥¯¥µ¥Ê¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¼Ò¤Î¿Í¹©³Ë»À¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢½¾Íè¤Î³Ë»À°åÌô¤Î¥·ー¥º¤Ç¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Í¥¤ì¤¿°ÂÁ´À¤ÈÍ¸úÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¹ñÆâ³°¤ÎÂç¼êÀ½Ìô´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Î²ÃÂ®¤È¡¢³×¿·Åª¤Ê¼£ÎÅÌô¤ò´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢MUFG¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¡§¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Éô¡¡¼¡Ä¹¡¡»°²£¡¡¿¹°
¡Ú¥ë¥¯¥µ¥Ê¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§¥ë¥¯¥µ¥Ê¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ ¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô»³ÅÄµÖ2ÈÖ8¹æ
ÂåÉ½¼Ô ¡§ º´Æ£¡¡½¨¾¼
Àß Î© ¡§ 2017Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¿Í¹©³Ë»À¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ë»À°åÌôÁÏÌô
U R L ¡§https://luxnabiotech.co.jp/
¡Ú»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ï¡¢1974Ç¯¤ËÀßÎ©°ÊÍè¡¢»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤È¤·¤Æ¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤·¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IPO¤ò¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¤Ë¤ï¤¿¤êÌó930¼Ò¤È¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2017Ç¯2·î¤Î£±¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É°Ê¹ß¡¢¡Ö»°É©UFJ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹4¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ê200²¯±ß¡Ë¤ò´Þ¤á·×500²¯±ß¤È·ÑÂ³Åª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ì±´Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿±Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÏÌô¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¡¢°åÎÅµ¡´ï¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇÄ¹Ìó12Ç¯´Ö¤Î´ü´Ö¤ÇÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãーÅê»ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ÁÏÌô¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤Î¥«ー¥Ö¥¢¥¦¥È°Æ·ï¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢°åÎÅµ¡´ï´ØÏ¢¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶2ÃúÌÜ3ÈÖ4¹æ¡¡ÆüËÜ¶¶¥×¥é¥¶¥Ó¥ë7F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®Åç ÂóÏ¯
Àß Î©¡§1974Ç¯8·î1Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë»ö¶È
U R L ¡§https://www.mucap.co.jp/
¢¡»°É©UFJ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹4¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åê»ñÂÐ¾Ý¡§ÁÏÌô¡¢ÁÏÌô´ðÈ×¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî
Ìµ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷¡§»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
½Ð»ñ¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°É©UFJ¶ä¹Ô¡¢»°É©UFJ¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
Àß¡¡Î©¡§2023Ç¯3·î28Æü
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁí³Û¡§200²¯±ß