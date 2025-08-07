【福岡ソフトバンクホークス】「クレヨンしんちゃん」コラボグッズ

福岡ソフトバンクホークス株式会社

8月15日（金）・16日（土）の千葉ロッテマリーンズ戦は、「クレヨンしんちゃん」とのコラボイベントデー！イベントに先駆けて、8月8日（金）より「クレヨンしんちゃん」コラボグッズを一部先行発売します♪

今回で2回目となる「クレヨンしんちゃん」とのコラボアイテムは、選手展開とアイテムラインナップを大きくボリュームアップ！コラボ限定デザインのグッズをお見逃しなく！

アイテムラインナップ（一部）

応援グッズ

しんちゃんと一緒にホークスを応援！マジカルペンライトやジェット風船で球場を盛り上げよう！

(C) U／F・S・A・A (C) SoftBank HAWKSマジカルペンライト

価格：3,300円

発売日：8月8日（金）

(C) U／F・S・A・A (C) SoftBank HAWKSジェット風船＆専用ポンプセット

価格：990円

発売日：8月9日（土）

※HAWKS STORE HOMEのみでの販売、HAWKS公式オンラインストアでの販売なし

アパレル・バッグ

しんちゃんの大好物「チョコビ」柄のベースボールシャツは球場で目立つこと間違いなし！普段使いしやすい帽子やTシャツも♪

(C) U／F・S・A・A (C) SoftBank HAWKSベースボールシャツ（チョコビ柄）

サイズ：大人用（M、L）/キッズ用（120、150）

価格：大人8,800円/キッズ6,600円

発売日：8月15日（金）

(C) U／F・S・A・A (C) SoftBank HAWKS刺繍入りオーバーサイズTシャツ

展開：全3種（キャラクター3種）

サイズ：M、L、XL

価格：5,500円

発売日：8月8日（金）

(C) U／F・S・A・A (C) SoftBank HAWKS刺繡キャップ

価格：5,500円

発売日：8月8日（金）

(C) U／F・S・A・A (C) SoftBank HAWKS刺繡バケットハット

価格：6,600円

発売日：8月8日（金）

(C) U／F・S・A・A (C) SoftBank HAWKS総柄トートバッグ

展開：全2種（選手集合、チョコビ柄）

価格：各3,000円

発売日：HAWKS公式オンラインストア 8月8日（金）

HAWKS STORE HOME 8月15日（金）

雑貨

ポーチやキーホルダー等の雑貨も豊富にラインナップ！ホークス選手やしんちゃんがフィギュアになったラバーマスコットキーチェーンは、コラボ限定のレアアイテムです♪

(C) U／F・S・A・A (C) SoftBank HAWKSシークレットラバーマスコットキーチェーン

展開：全6種（しんちゃん、5選手）

価格：各1,500円

発売日：8月15日（金）

(C) U／F・S・A・A (C) SoftBank HAWKSタオルポーチ

展開：全3種（キャラクター3種）

価格：各1,500円

発売日：8月15日（金）

【オンラインストア限定】ビジターユニフォーム柄グッズ

ビジターユニフォームを着た選手やしんちゃんのアイテムをオンラインストア限定で販売！全国のホークスファンの皆様必見です！

(C) U／F・S・A・A (C) SoftBank HAWKSフェイスタオル

展開：全11種（キャラクター1種、10選手）

価格：各2,500円

発売日：8月8日（金）

(C) U／F・S・A・A (C) SoftBank HAWKSシークレットアクリルキーホルダー

展開：全30種（30選手）

価格：各800円

発売日：8月8日（金）

他にも多数アイテムを発売予定！

※画像は全てイメージです。価格は全て税込です。

販売店舗

・HAWKS公式オンラインストア(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/)／一部受注販売

受注期間：8月8日（金）～8月25日（月）13:00まで

・HAWKS STORE HOME（みずほPayPayドーム福岡 ナッツRV 8ゲート外）／在庫販売

※アイテムによって販売店舗・発売日が異なります。詳細はホークス公式HP(https://www.softbankhawks.co.jp/)をご確認ください