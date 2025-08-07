寒暖差のある季節を快適に過ごせる、機能素材のルームウェアを８月より販売

株式会社Francfranc

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、全国のFrancfranc店舗※1および Francfranc オンラインショップにて、気温の変化が大きい夏夜から秋夜を快適に過ごせるように「調温加工」、「吸放湿加工」、「ヒアルロン酸加工」を施したルームウェアや、合わせてコーディネートできるデザイン性の高いルームシューズを2025年8月1日より販売しています。まだまだ暑い夏夜から肌寒い秋夜にかけて、寝苦しい夜も気温に合わせて心地よく過ごせる素材の商品をラインアップしました。機能性とかわいさを両立した空間づくりで、気温の変化が激しい季節のおうち時間を快適に過ごすスタイルを提案します。

※1：Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）ではお取り扱いがございません。

『ルームウェア』専用ページ

～暑い夏夜から肌寒い秋夜まで、機能素材のルームウェアで快適なおうち時間に～

加工を施したルームウェアとデザイン性の高いルームシューズをニュアンスカラーで展開

【ルームウェア】

＜調温加工＞

「調温加工」とは、気温が上がると吸熱、気温が下がると放熱を繰り返す調温カプセルにより、外気との温度変化を緩やかにする加工です。晩夏から冬に掛けての長い期間、快適に着用いただけます。※調温加工を施した生地を使用しております。使用環境や個人差により体感は異なります。加工の効果は永続的ではございません。

【商品名】調温加工 サテンパジャマ

【種類】ミント

【価格】6,900円

調温加工を施した、艶感のあるサテン生地のパジャマです。リラックスムード漂う、穏やかなミントグリーンのカラーリングに仕上げました。パフスリーブやパイピングでの配色など、さりげない女性らしさが魅力のデザインです。

【商品名】調温加工 レースラインパジャマ

【種類】アイボリー

【価格】6,900円

調温加工を施した生地に、繊細なレースのラインを合わせたパジャマです。アイボリーの生地にライトベージュのレースを合わせた落ち着いたカラーリングで、レースが入っていても甘すぎないデザインが特徴です。

＜吸放湿加工＞

「吸放湿加工」とは、湿度が高いときは湿気を吸収し、乾燥したときは水分を放出する加工です。常にサラっとした快適な着心地が期待できます。※使用環境や個人差により体感は異なります。加工の効果は永続的ではございません。

【商品名】吸放湿加工 ストレッチスウェット ルームウェア

【種類】ライトパープル/ブルー

【価格】各 7,200円

吸放湿加工を施した、ストレッチ性の高い生地感のスウェットルームウェアです。スタイルをよく見せる縦ラインをトップスとボトムスの中心にあしらったデザインで、スッキリとしたシルエットで着用いただけます。ボトムスにはポケットが付いているのも嬉しいポイント。部屋着としてはもちろん、飛行機や車での長時間移動の際のリラックス着としてもご使用いただけます。

＜ヒアルロン酸加工＞

「ヒアルロン酸加工」とは、繊維にヒアルロン酸を付着させることで、生地をしっとりとしたなめらかな肌触りにする加工です。着心地がよく、寒くなり乾燥が気になってくる秋から冬の時期にぴったりの機能です。※使用環境や個人差により体感は異なります。加工の効果は永続的ではございません。

【商品名】ヒアルロン酸加工 ストレッチベロアパジャマ

【種類】ピンク/グレー

【価格】各 7,200円

ヒアルロン酸加工を施した、なめらかな肌触りのパジャマです。体の動きに合わせてよく伸びるストレッチベロアを使用していて、おうち時間を快適に過ごせます。シルエット全体にゆとりのあるデザインのため、エレガントな雰囲気ながらストレスなく着用できます。

【ルームシューズ】

【商品名】サテンレースアップ ルームシューズ

【種類】ミント/アイボリー

【価格】各2,700円

サテン素材のルームシューズです。レースアップのデザインがポイントで、秋らしいパジャマコーディネートにぴったりのデザインです。軽くて薄い素材感なので、素足でさっぱりと履いて頂けます。ソールには抗菌防臭加工を施しています。※抗菌防臭機能は永続的ではありません。

【商品名】ウレタンソール スウェットルームシューズ

【種類】ブルー/ライトパープル

【価格】各2,700円

ウレタンソールとスウェット生地を組み合わせた、ルームシューズです。もちもちした履き心地と、なめらかなスウェット生地で仕上げているので、ご自宅で長時間立たれる際にも活躍します。ソールには抗菌防臭加工を施していて、洗濯機でのお洗濯も可能です。※抗菌防臭機能は永続的ではありません。手洗いコースをご利用ください。

【商品名】ラウンドタッセル ルームシューズ

【種類】ピンク/ライトグレー

【価格】各2,700円

まんまるの大振りなタッセルが目を引くルームシューズです。装飾性の高いデザインで、エレガンスな印象のパジャマコーディネートにぴったりです。ソールには抗菌防臭加工を施しています。※抗菌防臭機能は永続的ではありません。

※価格は税込表示です。

※商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。