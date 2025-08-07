TOMORROW X TOGETHER、ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』詳細公開＆特設サイトオープン！

株式会社HYBE JAPAN

グローバルに活躍する5人組グループTOMORROW X TOGETHERは、自身2度目となる日本ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』を開催いたします。これに伴い8月8日(金)13:00よりTXT GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MOA MEMBERSHIP (JP)会員先行抽選受付を実施することが決定いたしました。詳細につきましては、下記の公演概要ならびに特設サイト(https://txt.hybejapan.events/act_tomorrow_in_japan)にてご確認ください。

今回のドームツアーは、自身4度目となるワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞』の日本公演で、ツアー名には「約束した明日に向かって一緒に進む」という意味が込められています。

TOMORROW X TOGETHERは、2020年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。同年発売の2nd Album『The Dream Chapter: ETERNITY』でオリコン週間アルバムランキング1位を記録して以降、最新作となる2025年7月発売の4th Album『The Star Chapter: TOGETHER』まで12作連続で1位を記録(2025年8月4日付)し、海外アーティストによるアルバム連続1位獲得作品数歴代1位の記録を保有しています。2024年7月発売の日本4th Single『誓い (CHIKAI)』は75万枚以上出荷され、日本レコード協会のゴールドディスク認定(2024年9月度)でトリプル・プラチナ認定を獲得しました。また昨年開催された、K-POPアーティスト史上最速で自身初の4大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : PROMISE＞ IN JAPAN』では、追加公演を含め30万人以上を動員しました。

これまで、夢を守るために約束の場所から再び出発した少年たちのストーリーをステージ上で披露してきたTOMORROW X TOGETHERが、今回のツアーを通じてどんなストーリーを展開していくのか、どうぞお楽しみに。

【『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』開催概要(予定)】

＜日程・会場＞

[埼玉] ベルーナドーム

2025年11月15日(土) 開場 15:00／開演 17:00

2025年11月16日(日) 開場 15:00／開演 17:00

[愛知] バンテリンドームナゴヤ

2025年12月6日(土) 開場 15:00／開演 17:00

2025年12月7日(日) 開場 14:00／開演 16:00

[福岡] みずほPayPayドーム福岡

2025年12月27日(土) 開場 15:00／開演 17:00

2025年12月28日(日) 開場 14:00／開演 16:00

＜チケット料金＞

■指定席

16,500円(税込)

■プレミアムシート (アップグレードチケット)

MOA Membership限定：27,500円(税込)

※指定席16,500円＋アップグレードチケット11,000円

※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※プレミアムシートの一般販売予定はございません。

※各チケットの注意事項および詳細は特設サイトにてご確認ください。

＜チケット先行受付＞

【TXT GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MOA MEMBERSHIP (JP)会員先行抽選受付】

■受付期間：2025年8月8日(金)13:00~8月14日(木)23:59まで

※先着順ではございません。受付期間内にお申込みいただいた全ての方を対象に厳正なる抽選を行います。

■抽選結果確認・入金期間：2025年8月22日(金)11:00~8月26日(火)23:00まで

※日本国内のローソン・ミニストップ店舗でのみご入金いただけます。その他のご入金方法はご選択いただけません。

【TXT GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MOA MEMBERSHIP (GLOBAL/USA)会員先行抽選受付】

詳細はWeverse内のコミュニティ(https://weverse.io/txt/notice/29072)にてご確認ください。

チケットおよび受付に関する最新情報＆詳細は特設サイト(https://txt.hybejapan.events/act_tomorrow_in_japan)よりご確認ください。

【TOMORROW X TOGETHERプロフィール】

TOMORROW X TOGETHERはHYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICに所属するSOOBIN、YEONJUN、BEOMGYU、TAEHYUN、HUENINGKAIで結成された、5人組ボーイグループ。グループ名の「TOMORROW X TOGETHER」は「それぞれ違う君と僕がひとつの夢で集まって共に明日を作って行く」という意味を持っています。

2020年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。同年発売の2nd Album『The Dream Chapter: ETERNITY』でオリコン週間アルバムランキング1位を記録して以降、最新作となる2025年7月発売の4th Album『The Star Chapter: TOGETHER』まで12作連続で1位を記録(2025年8月4日付)し、海外アーティストによるアルバム連続1位獲得作品数歴代1位の記録を保有しています。2024年には自身初でK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーを東京、大阪、愛知、福岡で開催し、30万人以上を動員しました。また年末には「第66回 日本レコード大賞」で自身初となる「特別賞」を受賞、K-POPボーイグループとして唯一「第75回NHK紅白歌合戦」にも出場を果たし、2025年4月からは新曲「Rise」と「Step by Step」がTVアニメ『BEYBLADE X』オープニングテーマと、『めざましどようび』テーマソングに抜擢されるなど、日本での人気と注目度も爆発的に高まっています。