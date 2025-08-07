formrun、法人業務の現場課題に応える新「エンタープライズプラン」の先行販売開始！

株式会社ベーシック

株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋山 勝、以下「当社」）は、フォーム作成管理ツール「formrun（フォームラン）」の累計ユーザー数が2025年8月時点で50万人を突破したことをお知らせするとともに、法人業務の現場課題に対応した新たな「エンタープライズプラン」の先行販売を開始したことを発表いたします。

今回の急成長は、法人企業による導入の加速が大きな要因となっています。特に、大手・中堅企業を中心に、現場の業務効率化とセキュリティ要件の両立を目的とした導入が進んでおります。

■formrun（フォームラン）とは

「formrun」は、ドラッグ＆ドロップや簡単なテキスト入力で、誰でもノーコードでフォームを作成できる管理ツールです。さらに、formrunはフォームからの回答データの管理・分析、返信対応まで一元的に行えるため、フォームを起点とした業務の効率化に貢献します。

■法人企業がformrunを選ぶ理由

formrunは、以下のような法人現場の課題に対し、実践的なソリューションを提供しています。

- 「開発リソースに依存せず、高セキュリティなフォームを迅速に立ち上げたい」- 「Excelや紙の申請管理から脱却したい」- 「情報システム部門として、シャドーITを排除し、全社的な統制を強化したい」

実際の導入企業では、以下のような理由からformrunを採用いただいています。

■新「エンタープライズプラン」の先行販売を開始

- ノーコードでの高速なフォーム立ち上げ- 開発部門への依存からの脱却- シャドーITの排除とアカウント統制- セキュリティ認証規格を有した安心のセキュリティ基盤- IP制限、アクセス権限設定、WebhookやSalesforce連携など豊富な管理機能

法人ニーズの増加に応えるべく、formrunでは新たなエンタープライズプランを先行で販売展開します。このプランは、より大規模な業務環境や高度なセキュリティ要件に対応したものです。

新エンタープライズプランでは、以下の機能・支援体制を強化：

- 大規模組織にも対応する権限管理- SSO（SAML 2.0）対応／監査ログ機能（2026年提供予定）- IP制限／柔軟なアクセス制御 専任担当による導入支援- セキュリティチェックシート対応- 要件に応じたプラン設計

これにより、個人情報を取り扱うことが多い上場企業など、セキュリティ要件の高い企業からも選びやすいサービスを目指していきます。

■法人導入をご検討中の方へ

エンタープライズ対応formrunについて詳しくご説明する無料オンライン相談を実施しています。

法人導入で求められるセキュリティ機能や導入事例、活用パターンを詳しくご紹介しています。

- 「formrunのエンタープライズ対応を詳しく知りたい」- 「セキュリティチェックシートや運用体制について相談したい」

という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

まずは話を聞いてみる（相談無料）：https://form.run/@form-run-customize

■『formrun』について

「formrun」は、「全てのformをformrunへ」をミッションに掲げるフォーム作成管理ツールです。

フォーム作成時には、「お問い合わせ」「申し込み」「アンケート」など120種類以上のテンプレートから適したものを選択し、ドラッグ&ドロップやテキストの入力だけで、誰でも簡単にビジュアル豊かなフォームをノーコードで作成できます。また、フォームの回答をカンバン方式で管理し、顧客対応状況を可視化できます。それぞれの回答に対し、メール送信や対応した担当者の設定が可能なため、チームで効率的にフォームへの回答を管理できます。

URL：https://form.run/home

■『formrun』の50万ユーザー突破について

この度、累計導入ユーザー数が2025年8月時点で50万ユーザーを突破しました。

当社は「formrun」のサービス開始以来、ユーザーの皆様がより快適に使えるような機能の追加等、継続的な改善・アップデートを続けてまいりました。

今後もお客様に寄り添ったサービスをご提供できるよう、「formrun」スタッフ一同努めてまいります。

■株式会社ベーシックについて

「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニーです。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する"知識・環境・人"不足の問題を解決するため、ferret事業とrun事業の2事業を展開しています。

▼ferret事業の各サービス

『ferret』：BtoBマーケティングの効率化を実現する支援サービス

『ferret One』：BtoBマーケティングのオールインワンツール

『ferretソリューション』：BtoBマーケティングのコンサルティング支援

『ferretメディア』：Webマーケティングメディア

▼run事業の各サービス

『formrun』：フォーム作成管理ツール

『bookrun』：日程調整自動化ツール

社名：株式会社ベーシック

代表者：代表取締役 秋山勝

所在地：〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月：2004年3月

事業内容：SaaS事業・メディア事業・BPaaS事業

URL：https://basicinc.jp/