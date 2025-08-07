指宿名物・砂むし温泉でお肌もメンテナンス 　休暇村指宿では、ホテルの砂むし温泉「癒砂（ゆさ）」で「ひんやり顔パック」サービスを８月9日より提供開始

一般財団法人休暇村協会砂むし温泉とひんやり顔パック

霧島錦江湾国立公園内に位置するリゾートホテル「休暇村指宿」（鹿児島県指宿市／支配人：飯嶋 修）では、ホテル内にある指宿名物・砂むし温泉「癒砂（ゆさ）」を利用する方に向けて、「ひんやり顔パック」サービスを８月9日より提供開始します。砂に埋もれてリラックスしているところに、ホテルのエステスタッフがフェイスパックを丁寧に施します。

砂むし温泉の温熱と高山植物オイルを配合したフェイスパックの相乗効果で、お肌も一層潤います。心も体も、お肌も癒してください。

◆休暇村指宿名物の砂むし温泉とは？指宿名物の砂むし温泉

指宿温泉に300年以上前から伝わる世界的にも珍しい温泉で、温かい砂に身体を埋めて蒸らす温泉です。１.寝転んで砂に埋まるため、頭、足先、心臓の位置が平行になり、血液の循環が良くなること、２.砂の圧力で心臓から送られる血液量が増加することから、通常の温泉の３倍もの効果が期待できます。

実際に、研究により医学的にも実証されています。

＜休暇村指宿 砂むし温泉「癒砂（ゆさ）」＞

利用料金 宿泊の方 大人1,400円／小学生700円

日帰りの方 大人1,800円／小学生900円 ※料金は全て税込

利用時間 宿 泊 11:00～21:00 ／ 日帰り 11:00～20:00

※毎月第２・第４火曜日は特別清掃日につき12:00からの営業

※団体貸切、設備メンテナンスまたは混雑状況により日帰りの営業時間を

随時変更させていただいております。当日の営業時間は事前にお問い合わせください。

◆砂むし温泉でお顔のメンテナンスも！期間限定「ひんやり顔パック」

砂むし温泉「癒砂」で、砂に埋もれてリラックスしているところ、休暇村内にあるリラクゼーションサロン「しえる」のエステスタッフが丁寧に顔パックを施します。

高山植物プリンセピアオイル配合の顔パックが、温泉の温熱効果と相乗してお肌にじっくり浸透。高密着タイプのマスクは汗をかいてもズレにくく、顔だけは“ひんやり”という新感覚の温冷美容。日焼け・乾燥・くすみが気になるこの季節にぴったりの集中ケアをしませんか。

実施日時：土日限定 16:00～18:00（最終受付17:45）※現在プレ販売中

料 金：1,000円（税込）※通常価格1,500円（砂むし入浴料別途）

場 所：砂むし温泉「癒砂」内

利用方法：砂むし温泉ご利用時に受付（スタッフ常駐で対応）

至福のひととき男性にもおすすめぽかぽか＆ひんやり◆「もっと癒されたい！」方は、休暇村内のリラクゼーションサロン「シエル」へ

リラクゼーションサロン「シエル」ではフェイシャル・ボディの本格ケアメニューをご用意しています。

営業時間：16:00～21:00（不定休・事前予約制）

施術内容：フェイシャル／ボディ／部分ケア など

ご予約 ：フロントまたはお電話にて（※事前予約優先）

ＵＲＬ ：▽休暇村指宿ブログ「指宿で至福の癒しを体験！シエルで特別なひとときを」▽

https://www.qkamura.or.jp/ibusuki/blog/detail/?id=104507

◆休暇村指宿「鹿児島うなぎと黒牛溶岩焼しゃぶ×ハーフビュッフェ」プラン

ご夕食に、鹿児島県産のうなぎと黒毛和牛をダブルで味わえる贅沢プランがおすすめ。名物のうなぎは、「白焼き・う巻き・ひつまぶし」の三種で堪能でき、溶岩プレートで焼き上げる鹿児島が誇る黒毛和牛“黒牛”は旨みと柔らかさが際立ちます。さらに、地元野菜や旬の惣菜、さつまあげやキビナゴなどが並ぶハーフビュッフェも大人気。旅の醍醐味である「その土地でしか食べられないもの」を存分に味わえる内容です。また、ご夕食ビュッフェで提供するスイーツやコーヒーをお部屋やテラスに持ち帰ってゆっくりとお楽しみいただける「ナイトデザート★テイクアウト」は、特に人気のサービスです。

期間：～2025年8月31日（日）

料金：平日海側和室1室２名様利用時

大人１泊２食 20,000円～（税込・入湯税別）

鹿児島の夏の味覚をどうぞ美味！鹿児島うなぎ朝食ビュッフェ×スイーツ＆フルーツ◆休暇村指宿

砂むし温泉で知られる指宿温泉郷に位置し、魚見岳と錦江湾に囲まれた南国リゾート。館内では名物の砂むし温泉や天然かけ流し温泉、鹿児島の味覚を楽しめるハーフビュッフェをご用意。シーカヤックやキャンプなど、自然と触れ合える体験も充実しています。おかげさまで、休暇村指宿は2025年4月6日に開業60周年を迎えました。これからも皆さまに愛されるホテルを目指してまいります。この機会にぜひ、指宿で心に残るひとときをお過ごしください。

所在地：〒891-0404 鹿児島県指宿市東方10445

支配人：飯嶋 修

ＵＲＬ：https://www.qkamura.or.jp/ibusuki/

客室（プレミアム和洋室）錦江湾を眺めながらリラックス掛け流しの天然温泉◆自然にときめくリゾート 休暇村

日本の景色を代表する国立公園・国定公園など優れた自然環境の中にあるリゾートホテル。3５か所ある休暇村は、「自然にときめくリゾート」のコンセプトのもと、地元の食材を活かした料理や、地域の自然、文化、歴史との体験プログラムなど、その土地ならではの魅力にふれる場を提供し、すべてのお客様に心が自然にときめくひとときをお届けします。