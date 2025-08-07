¸«¤Æ¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¢Ì£¤ï¤Ã¤Æ¡ª¿Æ»Ò¤ÇÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÂÎ¸³¡¡¿Æ»Ò¤ÇÍ·¤ó¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡Ö¤È¤è¤¿¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¡úECO¥Õ¥§¥¹¥¿¡×
À¸³è¥¯¥é¥ÖÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç°¦ÃÎ¡ÊËÜÉô¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢°Ê²¼¡¢À¸³è¥¯¥é¥Ö°¦ÃÎ¡Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä´Ä¶ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ù¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤È¤è¤¿¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¡úECO¥Õ¥§¥¹¥¿ ～¤¢¤½¤Ö¡ª¤Þ¤Ê¤Ö¡ª¤¿¤Ù¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌ¤Íè¤Î¥Á¥«¥é～¡×¤ò2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËËÅÄ»º¶ÈÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡¦Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤·¤É¤ê¥Þ¥³¡õ¥±¥ó
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÃÎ¤ê¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤ØË¤«¤Ê´Ä¶¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ëÊë¤é¤·Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇÀ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸»º¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ä¤ª¤¤¤·¤¤¡¦³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤Ù¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¡Û
¢£ ¥½ー¥éー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤¹¤á¤ëñ»Ò¤ÎÀ¸»º¼Ô¡ÖÈþÀª¾¦»ö¡Ê³ô¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëñ»Ò¤Î»î¿©²ñ
¥Ë¥é¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¤Ç¥½ー¥éー¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ëñ»Ò¤ÎÀ¸»º¼Ô¡ÖÈþÀª¾¦»ö¡×¤ÎÏÃ¤òñ»Ò¤ò»î¿©¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¯
¢£ ¼«Ê¬¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤Ç¡¢¤«¤É¹¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦
¼«Å¾¼Ö¤ò¤³¤¤¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅµ¤¤Ç¤«¤É¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ»î¿©¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
¢£ ¤ª¤·¤É¤ê¥Þ¥³¡õ¥±¥ó ¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö
¥Ï¥ß¥¬¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤è¤¦～¸¶È¯»ö¸Î¤òÃ¯¤«¤Þ¤«¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ÊÄ£¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î²ñ¸«¡¢µÄ²ñ¡¦¸¡Æ¤²ñ¡¦³Ø²ñ¡¦¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¼èºà¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤âÉÑÈË¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤òÂ¿¤¯¤ÎÇÞÂÎ¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿·Ý¿Í¡¿µ¼Ô¤Î¡Ö¤ª¤·¤É¤ê¥Þ¥³¡õ¥±¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Ï¥ß¥¬¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤è¤¦～¸¶È¯»ö¸Î¤òÃ¯¤«¤Þ¤«¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ò³«ºÅ
¢£ ¡Ö¤Ò¤Î¤¥Üー¥ë¥×ー¥ë¡×¤Ç¡ÖÌÚ°é¡×¤òÂÎ¸³
¿¹ÎÓ¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬ºÒ³²¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÌÚ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç´Ä¶ÌäÂê¤ò¿È¶á¤Ë¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë 10:30～15:30
¾ì½ê¡§ËÅÄ»º¶ÈÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¡¦¾®¥Ûー¥ë
¡Ê¢©471-0034 ËÅÄ»Ô¾®ºäËÜÄ®1-25¡Ë
Ì¾Å´ËÅÄ»Ô±Ø¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
°¦ÃÎ´Ä¾õÅ´Æ»¿·ËÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬
²ñ¾ì¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://cul-toyota.or.jp/sanbun/facility/#a-2
¼çºÅ¡§À¸³è¥¯¥é¥ÖÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¥¤¥Ù¥ó¥È¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¡§https://aichi.seikatsuclub.coop/news/detail.html?nid=1000026762
ÆâÍÆ¡§
¢¡Â¿ÌÜÅª¥Ûー¥ë¡¡10:30～15:30
¤¢¤½¤Ö¡ª¤ï¤¯¤ï¤¯¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥¾ー¥ó
¡¦¤Ò¤Î¤¥Üー¥ë¥×ー¥ë¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡ª¡§¼ò°æ»º¶È(³ô)
¡¦¼«Å¾¼ÖÈ¯ÅÅµ¡ÂÎ¸³¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÅÅµ¤¤Ç¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª
¡¦ºÒ³²¥Ðー¥Á¥ã¥ëÂÎ¸³¡§¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑcoop
¤Þ¤Ê¤Ö¡ª£Å£Ã£Ï¡õ¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¾ー¥ó
¡¦ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤í¤¦¡§(³ô)À¸³è¥¯¥é¥Ö¥¨¥Ê¥¸ー
¡¦¥¯¥¤¥º¥é¥êー¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦µ¤¸õ´íµ¡¡¦ºÒ³²¡×¤ËÄ©Àï¡ª
¡¦µ¤¸õ´íµ¡¤ÈÀ¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸½¾õ¡§°¦ÃÎ¸©¥æ¥Ë¥»¥Õ¶¨²ñ
¿©¤Ù¤ë¡ª¤ª¤¤¤·¤¤ÂÎ¸³¥¾ー¥ó
¡¦¥Ý¥óÀùÌß¡§(Í)¤³¤À¤ï¤êÇÀ¾ìÎëÌÚ
¡¦ñ»Ò¡§ÈþÀª¾¦»ö(³ô)
¡¦Ê¿ÅÄËÒ¾ì¡Ö¤Ò¤Æù¥¹¥Æー¥¡×¡§À¸³è¥¯¥é¥Ö°¦ÃÎ ¾ÃÈñ°Ñ°÷²ñ
¥¦¥§¥ë¥«¥à¡ªÀ¸³è¥¯¥é¥ÖÈ¯¸«¥¾ー¥ó
¡¦À¸³è¥¯¥é¥Ö¼«Ëý¤Î¡Ö¤ª²Û»Ò¡õ¥¸¥åー¥¹¡×¤Î»î¿©»î°û
¡¦ÀÐ¤±¤ó¥Ç¥³¥Ñー¥¸¥å¤Å¤¯¤ê
¡¦¾Æ¤²Û»Ò¤ÎÈÎÇä¡§¥ïー¥«ー¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ä¤à¤®¤Î¤ª¤«
¡¦°åÎÅÊÝ¾ã¡¢Çå½þÀÕÇ¤ÊÝ¸±¤ÎÁêÃÌ²ñ
¡¦¹ü·ò¹¯ÅÙÂ¬Äê´ï¤Ç¹ü·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
²áµî¤Î³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò
¢¡¾®¥Ûー¥ë¡¡10¡§30～12¡§00
·Ý¿Í/µ¼Ô¡Ö¤ª¤·¤É¤ê¥Þ¥³¡õ¥±¥ó¡×¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡¡
¡Ö¥Ï¥ß¥¬¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤è¤¦～¸¶È¯»ö¸Î¤òÃ¯¤«¤Þ¤«¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤～¡×¡¡
¸¶È¯¤Î¤³¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤³¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¯¤ÆÊ£»¨¤À¤±¤É¡¢¤ª¤·¤É¤ê¥Þ¥³¡õ¥±¥ó¤¬¼èºà¤·¤ÆÆÀ¤¿¾ðÊó¤«¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ À¸³è¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©¡§1965Ç¯¡¡ÁÈ¹ç°÷¿ô¡§Ìó42Ëü¿Í¡¡Áí»ö¶È¹â¡§Ìó1Àé²¯±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö¸½ºß¡Ë
À¸³è¥¯¥é¥Ö¤Ï21ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤¢¤ë33¤ÎÃÏ°èÀ¸¶¨¤ÇÁÈ¿¥¤µ¤ì¤ëÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ç¤¹¡£ ¹ñ»ºÃæ¿´¡¦Åº²ÃÊªºï¸º¡¦¸ºÇÀÌô¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿°Â¿´¤Ê¿©ºà¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸»º¤«¤éÇÑ´þ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç·ò¹¯¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÉÊÊª¤Î¶¦Æ±¹ØÆþ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¡¢¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸»º¼Ô¤äÁÈ¹ç°÷¡¢»ºÃÏ¤Ê¤É´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÃÏ°è¤äÀ¤Âå¤ò¤³¤¨¤¿½Û´Ä¤È¶¦À¸¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥íー¥«¥ëSDGs¡×¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
‣¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://seikatsuclub.coop/
‣Instagram¡§ https://www.instagram.com/seikatsuclub/
‣²ÃÆþ¡¦»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§ https://seikatsuclub.coop/service/first.html
