「UNTRACK」より、新聞配達用のヴィンテージバッグを再構築した「CITY PLUS / NEWSPAPER」登場

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社:東京都渋谷区）は、オンとオフの往来をシームレスに捉えた、バッグとウェアを展開するライフスタイルブランド「UNTRACK」（アントラック）から、1900年代のアメリカで新聞配達に使われていた「ニューズペーパーバッグ」を現代的に再構築したバッグシリーズ「CITY PLUS / NEWSPAPER」を発売開始しました。公式サイト（ https://untrack.jp/）、オンラインストア、百貨店、専門店で順次販売します。

＜CITY PLUS / NEWSPAPER＞

1900年代、アメリカの少年たちが新聞を配達する際に使用した「ニューズペーパーバッグ」。

デザインはいたってシンプルで、重たい新聞を運べる強度、肩への負担を考慮した太めのストラップが特徴的でした。

この無骨ながらも実用的なバッグにインスピレーションを受け、「UNTRACK」ならではの視点で現代的に再構築。近年再び注目を集める90年代のヴィンテージやストリートスタイルとも相性がよく、懐かしさと新しさが同居するプロダクトに仕上げました。

シンプルな作りに、「UNTRACK」ならではの機能性を加えることで、ファッションのアクセントとして取り入れやすく、日常使いにも快適な使い心地を実現しました。

当時のものに最も近いサイズのニューズペーパーバッグL（♯60403）。

重い荷物に耐える3本ステッチと、太めのストラップを踏襲したデザイン。

スリーブポケット1つと、オープンポケット5つ（Sは4つ）を配置し、ニューズペーパーバッグに機能性をプラス。

ボディにコマツテーレ製の高密度編物を採用。

ヌバックレザーのようなマット感がありながらも撥水性を備え、手入れがしやすい素材。

【商品詳細】

シリーズ：CITY PLUS / NEWSPAPER

素材：ポリエステル×ナイロン

カラー：ブラック、ネイビー、カーキ、ブラウン

品番／形状／サイズ（W×H×D）／容量／税込価格：

60401／ニューズペーパーバッグS／30×22×8cm／6L／\25,300

60402／ニューズペーパーバッグM／34×31×14cm／14L／\27,500

60403／ニューズペーパーバッグL／44×31×20cm／21L／\33,000

【About UNTRACK】

「UNTRACK」は、“URBAN ×OUTDOOR”をテーマに、都市と自然、オンとオフのシーンをシームレスにとらえたバッグとウエアを展開するライフスタイルブランドです。

ストーリー性のある厳選された素材、多彩な機能をオーセンティックなデザインに落とし込み、都市に生きる現代人の生活を、より自由で快適にしていきます。

HP：https://untrack.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/untrack_official/