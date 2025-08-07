脆弱性管理クラウド「yamory」、大規模組織／プロジェクト向け「ユーザー数／チーム数無制限オプション」を提供開始

Visional

株式会社アシュアード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大森 厚志）が運営する、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」（https://yamory.io/ 以下「yamory」）は、この度、多数のエンジニアや関係者が関わる大規模な開発プロジェクトに特化した「ユーザー数／チーム数無制限オプション」の提供を開始しました。

近年のDX加速により、プロジェクトに関わる開発者や運用者、セキュリティ担当者、外部ベンダーなど、多様なステークホルダーが連携する大規模開発体制が増加しています。yamoryではこれまで、ユーザー数やチーム数の上限が設定されており、このような流動的かつ複雑な開発体制で活用いただく際は、調整が必要となる場面がありました。

本オプションは、ユーザー数とチーム数の制限をなくすことで、プロジェクトの規模や構成に左右されない、柔軟なセキュリティ管理体制を可能にします。

ユーザー数／チーム数無制限オプションにより実現できること

・プロジェクト全体での脆弱性の一元管理

部門やチームを横断して、すべてのメンバーが参加できる環境を構築し、脆弱性対応状況の可視化および一元管理が可能です。

・多様な役割に応じた権限を付与

役員や監査担当者など、直接的な運用は行わないがセキュリティ状況を把握する必要があるメンバーには、閲覧をメインとした権限を付与するなど、柔軟に追加が可能です。

・運用体制に合わせた管理

AWSなどのクラウドアカウント単位でのチーム分割など、実態に即した細かな管理が可能になり、自律的な運用を促進します。

詳細はお気軽にお問い合わせください :https://yamory.io/contact

【脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」について】

「yamory」は、ITシステムの脆弱性を自動で検知し、管理・対策ができるクラウドサービスです。クラウドからオンプレまでの脆弱性管理と、ソフトウェアのSBOM対応をオールインワンで実現します。世界中でサイバー攻撃とその被害が拡大し、セキュリティリスクが経営課題となる中、複雑化するITシステムの網羅的な脆弱性対策を効率化し、誰もが世界標準の対策ができるセキュリティの羅針盤を目指します。

URL：https://yamory.io/

X：https://twitter.com/yamory_sec

【株式会社アシュアードについて】

「信頼で、未知を拓く。」をミッションとし、企業のセキュリティ対策を支援するサービスを運営。産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開するVisionalグループにおいて、サイバーセキュリティ領域を担い、脆弱性管理クラウド「yamory（ヤモリー）」、クラウドサービスのセキュリティ評価「Assured（アシュアード）」、取引先企業のセキュリティ評価「Assured企業評価」を展開。インターネットですべてが繋がる社会において、信頼から新たな繋がりを作り、新しい可能性を社会に生み出していくことを目指す。

URL：https://assured.inc

【Visionalについて】

「新しい可能性を、次々と。」をグループミッションとし、HR Tech領域を中心に、産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進するさまざまな事業を展開。「ビズリーチ」をはじめとした採用プラットフォームや、社内スカウトで人材流出を防ぐ「社内版ビズリーチ」、人財活用プラットフォーム「HRMOS」シリーズを中心に、企業の人的資本データプラットフォームの構築を目指す。また、M&A、物流Tech、サイバーセキュリティの領域においても、新規事業を次々に立ち上げている。

URL：https://www.visional.inc/