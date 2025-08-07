ライブコマーストータルソリューションの「HandsUP」、TikTok Shopのサービス開始を背景に支援可能プラットフォームを拡大

17LIVE株式会社

日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」を運営する17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）では、当社が展開するライブコマースソリューション「HandsUP（ハンズアップ）」の支援可能なプラットフォームを、本年6月30日に日本でサービスを開始した「TikTok」のEC機能「TikTok Shop」まで拡大いたします。また、「HandsUP」は、「TikTok Shop」におけるパートナー制度である「TikTok Shop Partner（TSP）」に認定されたことも併せてお知らせいたします。

「HandsUP」では、2019年より継続しているライブコマースの実績やノウハウを基盤に、クライアントのターゲットや事業課題にマッチするソリューションをより強力にサポートしてまいりました。

【HandsUP Saas】

独自のライブコマース・ショッピングLIVE配信ツールの提供から、導入～定着までのサポートを一気通貫で提供する伴走型ソリューションサービスです。売上創出の重要要素を分解し、企業性に併せPDCAを回せるご提案を行いながら、勝ちパターンを確立するまでサポートしています。

【イチナナショッピング】

2023年には、「17LIVE」を利用するユーザーに対して、ライバーや出展者がアプリ内で商品の紹介・販売を一気通貫で行うことができる機能として「イチナナショッピング」をリリースいたしました。リスナー（ライブ配信視聴者）が商品についてより深く理解し、エンゲージメントが高まるような配信をお届けしています。ライバーにとっても新たなマネタイズ手段を提供することで、ライブ配信を行う付加価値がさらに高まりました。

【Ad Solution】

イチナナショッピングと同時期に、「17LIVE」で活躍するライバーを起用して、商品・サービスの新規顧客獲得やプロモーションを支援するサービス「Ad Solution」の提供もスタートしました。商品に適したライバーやクリエイターをアサインし、実施前のディレクションを含め、インフルエンサー施策において質の高いサービスを提供し、新規顧客獲得やプロモーションを支援しています。

【HandsUP Crossborder】

商品をプラットフォーム上に出品し、国外のエンドユーザーへ販売を行うKOL（キー・オピニオン・リーダー）とのマッチングを行える越境ライブコマースのプラットフォームである「HandsUP Crossborder（ハンズアップ・クロスボーダー）」は、2024年夏よりサービスを提供しています。現在は、台湾（東南アジア圏）のKOLを起用することが可能となっています。

【TikTok ShopにおいてHandUPが提供する新たなサービス】

「HandsUP」はTikTok Shop Partner（TSP）」として、TikTokを活用した新たな販路を見出したい事業者に対して、ショップの開設支援をはじめとした売上最大化に向けたコンサルティングの提供を開始しており、今後支援領域は拡大していく予定です。

「HandsUP」は、コマース事業に関わる広い領域で支援をする“トータルソリューション”として、企業およびブランドのビジネス展開をサポートします。

また、「HandsUP」ではこのほど、サービスを象徴するロゴマークを刷新いたしました。青を基調としたすっきりとしたデザインは、サービス名から「H」と「U」を採用し、上に向かっている“矢”をモチーフに、ビジネスを上向きにサポートするサービスであること、を表現しています。さらに、「HandsUP」が提供している“トータルソリューション”を彷彿とさせたい思いから、「ルービックキューブ」のイメージをモチーフに取り入れていることも大きな特徴です。

TikTok Shop Partner（TSP）について

「TikTok Shop Partner（以下、TSP）」は、TikTokが公式に認定する支援パートナーであり、ブランドや事業者に対してTikTok Shopにおける店舗運営、ショート動画コンテンツ制作、LIVE配信、広告運用などを通じて、ブランドや事業者が販売促進およびコンテンツ作成に関する課題を解決することを目的としたサービスを提供します。

HandsUP（ハンズアップ）について

日本最大級のライブ配信プラットフォーム「17LIVE」が提供するライブコマースソリューションです。近年ライフスタイルの多様化に伴い、製品説明と販売を組み合わせたライブコマースは、場所や時間にとらわれない新たなオンライン購買の形として注目されており、導入企業および利用者が拡大しています。弊社ではライブ配信で培ったノウハウを活かし、独自ツールから、導入、定着までのサポートを一気通貫で提供する伴走型ソリューションサービスで、販売者をサポートしています。

17LIVE株式会社について

世界で5,000万以上のユーザー（2023年2月時点）を有する日本最大級のライブ配信プラットフォーム「17LIVE（イチナナ）」を運営するエンターテインメント企業。“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE」は、誰もがいつでもどこにいても、ライバー（ライブ配信者）として自己を表現でき、リスナー（ライブ配信視聴者）がライバーを直接応援できるインタラクティブなライブ配信プラットフォームを展開しています。また、2019年よりライブコマースソリューション「HandsUP（ハンズアップ）」を展開し、多数の企業・ブランドに導入いただいております。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/