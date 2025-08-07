【男女1000人に聞いた】アートトラックにデザインされていたらテンションが上がるスポーツ選手ランキング

■推し選手が走る！アートトラックにぴったりなスポーツ選手ランキング！


スポーツ選手がアートトラックに描かれている――それだけでワクワクしますよね！


推しの選手が街中のトラックに描かれていたら、応援気分が高まるのはもちろん、思わず追いかけたくなるかも？



そこで今回は株式会社アートフレンドAUTOと共同で、全国の男女1000名を対象に「アートトラックにデザインされていたらテンションが上がるスポーツ選手」についてのアンケートをおこないました。




「アートトラックにデザインされていたらテンションが上がるスポーツ選手に関するアンケート」調査概要


調査期間：2025年7月14日 ～2025年7月25日


調査機関：株式会社NEXER（自社調査）


調査対象：全国の男女


有効回答数：1000サンプル


調査方法：インターネット調査


質問内容：


質問1：あなたが「アートトラックにデザインされていたらテンションが上がる」と思う日本の現役スポーツ選手を1人教えてください。


質問2：そのスポーツ選手を選んだ理由を教えてください。




◆第1位　大谷翔平　539票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・スポーツに興味のない自分でも認知しているため。（10代・女性）


・日本を代表する選手だから。（10代・男性）


・スポーツ選手といえば大谷翔平だから。（20代・女性）


・今一番のスター選手だと思うから。（30代・女性）


・日本で今は、全スポーツ選手の中で、この人が一番有名なんじゃないかと思うから。（30代・女性）


・みんなの憧れだから。（30代・男性）


・存在が恰好良いから。人の目を引くデザインになること間違いないと思う。（30代・女性）


・知名度、インパクト、成績、全てで日本のアスリートではトップ。（30代・男性）



圧倒的な人気を集めて第1位に輝いたのは、メジャーリーグで二刀流として活躍する「大谷翔平」選手。


国内外問わず注目されるその実力と人柄は、多くの人々の憧れの的です。


アートトラックに描かれていれば、その存在感とインパクトでテンションが一気に上がること間違いなしですよね。




◆第2位　井上尚弥　60票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・圧倒的な強さでアートトラックの力強くて派手なビジュアルと非常にマッチするから。（30代・男性）


・世界最強だから。（30代・男性）


・強さが感じられる選手なので目をひくと思いました。（40代・女性）


・日本人最強ボクサーでモンスターだから。（40代・男性）


・強くてワイルドな人にアートトラックが似合いそうなので。（40代・男性）


・トラックは常に戦っているイメージがあるからフィットしそう。（50代・女性）


・重量級ではないが、スーパーバンタム級世界王者であり、マイク・タイソンが『井上尚弥は怪物だ』と褒め称えるほどの最強日本人ボクサーだから。（50代・男性）



第2位にランクインしたのは、ボクシングで世界を驚かせ続ける「井上尚弥」選手。


パワーとスピードを兼ね備えた華麗な試合運びに、ファンは魅了されています。


アートトラックにデザインされていたら、その強さと美しさが表現され、見る人の心を熱くさせる存在になるでしょう。




◆第3位　ダルビッシュ有　44票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・見た目もいいトップクラスのスポーツ選手だから。（30代・女性）


・かっこいいから。（40代・男性）


・ダルビッシュはハーフでイケメンだから。（40代・女性）


・燃える気持ちが伝わってくる。（50代・男性）


・長年活躍してるから。（50代・男性）


・エネルギッシュで絵になる雰囲気があるので。（60代・女性）



第3位には、メジャーリーガーとして長年活躍を続ける「ダルビッシュ有」選手がランクイン。


端正な顔立ちとクールな佇まいに加え、巧みな投球術で多くのファンを魅了しています。


アートトラックに描かれれば、その存在感とスタイリッシュさで、まるで走る芸術作品のような仕上がりになりそうですよね。




◆第4位　羽生結弦　42票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・とても人気のある選手だから。（30代・女性）


・美しいので。（30代・男性）


・スポーツに対する姿勢がかっこいいので。（40代・女性）


・衣装も含めて煌びやかそうだから。（40代・女性）


・華麗な舞が描かれてたらアーティスティックで目を引く。（50代・女性）



第4位には、フィギュアスケート界のレジェンド「羽生結弦」選手がランクイン。


氷上での美しい演技と優雅な雰囲気は多くのファンを魅了し続けています。


アートトラックに描かれれば、その繊細で芸術的な世界観が表現され、道行く人々の心を惹きつけること間違いなしです。




◆第5位　大の里　40票


アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。


・でかくて目立つから。（20代・男性）


・個人的に好きなため。（40代・男性）


・若くて強そうだから。（40代・男性）


・貫録があるからです。（50代・女性）


・力士の力強さを感じ取れるんじゃないかな？（50代・男性）



第5位には、若手大相撲力士として注目を集める「大の里」関がランクイン。


堂々たる体格と実直な取り組み姿勢に、老若男女問わず多くのファンが魅了されています。


アートトラックに描かれれば、その力強さと風格が際立ち、街中でもひときわ目を引く存在となりそうです。




◆第6位～第10位


ここからは第6位から第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。



第6位　那須川天心　21票


・男らしくかっこいいから。（30代・男性）


・アートトラックの派手な装飾にマッチすると感じるから。（30代・男性）


・派手、パワフルな印象があるので、ピッタリそう。（40代・女性）




第7位　高橋藍　19票


・今バレー界で有名だから。（10代・女性）


・さわやかでかっこいいから。（30代・女性）


・ハーフっぽい爽やかなイケメンで、笑顔がとても素敵に感じます。（40代・女性）




同率第8位　三苫薫　17票


・日本を代表するサッカー選手だから。（10代・男性）


・海外で活躍している選手で日本代表でもあるからトラックに描かれてたらテンション上がりそうです。（30代・女性）




同率第8位　池江璃花子　17票


・きれいな方だから。（40代・男性）


・華がある容姿と人柄。（50代・男性）




第10位　北口榛花　14票


・強さを表していると思う。（40代・男性）


・やりを投げているフォルムが描かれていたらかっこよそうな気がしたから。（40代・女性）




ということで今回のランキングは以下のようになりました。






「アートトラックにデザインされていたらテンションが上がるスポーツ選手」ランキングで、第1位に輝いたのは圧倒的支持を集めた「大谷翔平」選手。


野球界のスターでありながら、爽やかな人柄や世界での活躍ぶりが多くの人の心を掴んでいます。


彼の姿が大迫力で描かれたトラックは、誰もが思わず見入ってしまうこと間違いなしです。



あなたが「アートトラックにデザインされていたらテンションが上がる！」と思うスポーツ選手はいましたか？


ぜひチェックしてみてくださいね！





