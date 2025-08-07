Aqours 9人での最後のワンマンライブ『ラブライブ！サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! ～永久stage～』をU-NEXT独占でリピート配信決定！

株式会社 U-NEXT

U-NEXTは、2025年6月21日（土）、22日（日）に開催された『ラブライブ！サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! ～永久stage～』の全公演を、9月20日（土）、21日（日）にリピート配信いたします。

『ラブライブ！サンシャイン!!』より生まれた9人組のスクールアイドルグループAqours（アクア）は2015年6月30日の結成以来、爆発的な人気を獲得し今や国民的とも言える人気グループです。

Aqoursは9人での最後のワンマンライブ『ラブライブ！サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! ～永久stage～』を開催し、“フィナーレライブ”としてこれまでの活動の集大成を飾り、2025年6月30日には結成10周年を迎えました。

U-NEXTでは、本公演を9月20日（土）、21日（日）にリピート配信いたします。各公演はライブ配信終了後も楽しめる見逃し配信と、キャストコメントつきです。

また、8月12日（火）からエディオン なんば本店にて、Aqoursメンバーの等身大パネル展示などのイベントを開催予定です。さらに、「EXPO 2025 大阪・関西万博」で実施される「U-NEXT MUSIC FES」にラブライブ！シリーズが出演決定。U-NEXTとして今後もラブライブ！シリーズを積極的に盛り上げてまいりますので、ぜひご注目ください。



ラブライブ！サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! ～永久stage～ ※リピート配信

【配信期間／販売期間】

１.6月21日（土）公演 ＜スイッチング映像＞

・ライブ配信：9月20日（土）16:00公演～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～11月9日（日）23:59

・販売期間：8月7日（木）12:00～11月9日（日）17:00

２.6月22日（日）公演 ＜スイッチング映像＞

・ライブ配信：9月21日（日）16:00～公演終了まで

・見逃し配信：準備が整い次第～11月9日（日）23:59

・販売期間：8月7日（木）12:00～11月9日（日）17:00

※いずれも特典映像付きです（アーカイブ配信でも同内容の特典映像を視聴いただけます）

映像内容：キャストコメント

＜6月21日公演＞逢田梨香子・小宮有紗・斉藤朱夏・小林愛香

＜6月22日公演＞伊波杏樹・諏訪ななか・高槻かなこ・鈴木愛奈・降幡 愛

【視聴料】

＜リピート配信＋見逃し配信付き＞

１.２.：4,500円（税込）

【出演者】

Aqours

伊波杏樹（高海千歌役）

逢田梨香子（桜内梨子役）

諏訪ななか（松浦果南役）

小宮有紗（黒澤ダイヤ役）

斉藤朱夏（渡辺 曜役）

小林愛香（津島善子役）

高槻かなこ（国木田花丸役）

鈴木愛奈（小原鞠莉役）

降幡 愛（黒澤ルビィ役）



【エディオン なんば本店イベント概要】

開催期間：8月12日（火）13:00～8月15日（金）20:00

開催場所：エディオン なんば本店 1F イベントスクエア

イベント内容：

・Aqoursメンバーの等身大パネルの展示

・ライブ写真の展示

・ポストカードやペーパースタンディが当たるプレゼントキャンペーン



【U-NEXT MUSIC FES LoveLive! Series EXPO 2025 STAGE ~Right now!~】

「EXPO 2025 大阪・関西万博」にて開催される「U-NEXT MUSIC FES」に、”ラブライブ！シリーズ”が登場。各シリーズのキャストがステージに立つ豪華ラインナップ！

日程：2025年8月14日（木）17:00開演予定（「U-NEXT MUSIC FES」DAY3）

開催場所：EXPOアリーナ 「Matsuri」

詳細ページ：https://www.lovelive-anime.jp/special/live/live_detail.php?p=lovelive-expo2025

※Aqoursからは、斉藤朱夏・小林愛香・降幡 愛が出演

【「ラブライブ！シリーズ」関連作品】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0002379 (https://video.unext.jp/browse/feature/FET0002379)

(C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!

