Aqours 9人での最後のワンマンライブ『ラブライブ！サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! ～永久stage～』をU-NEXT独占でリピート配信決定！
U-NEXTは、2025年6月21日（土）、22日（日）に開催された『ラブライブ！サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! ～永久stage～』の全公演を、9月20日（土）、21日（日）にリピート配信いたします。
『ラブライブ！サンシャイン!!』より生まれた9人組のスクールアイドルグループAqours（アクア）は2015年6月30日の結成以来、爆発的な人気を獲得し今や国民的とも言える人気グループです。
Aqoursは9人での最後のワンマンライブ『ラブライブ！サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! ～永久stage～』を開催し、“フィナーレライブ”としてこれまでの活動の集大成を飾り、2025年6月30日には結成10周年を迎えました。
U-NEXTでは、本公演を9月20日（土）、21日（日）にリピート配信いたします。各公演はライブ配信終了後も楽しめる見逃し配信と、キャストコメントつきです。
また、8月12日（火）からエディオン なんば本店にて、Aqoursメンバーの等身大パネル展示などのイベントを開催予定です。さらに、「EXPO 2025 大阪・関西万博」で実施される「U-NEXT MUSIC FES」にラブライブ！シリーズが出演決定。U-NEXTとして今後もラブライブ！シリーズを積極的に盛り上げてまいりますので、ぜひご注目ください。
ラブライブ！サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! ～永久stage～ ※リピート配信
【配信期間／販売期間】
１.6月21日（土）公演 ＜スイッチング映像＞
・ライブ配信：9月20日（土）16:00公演～公演終了まで
・見逃し配信：準備が整い次第～11月9日（日）23:59
・販売期間：8月7日（木）12:00～11月9日（日）17:00
２.6月22日（日）公演 ＜スイッチング映像＞
・ライブ配信：9月21日（日）16:00～公演終了まで
・見逃し配信：準備が整い次第～11月9日（日）23:59
・販売期間：8月7日（木）12:00～11月9日（日）17:00
※いずれも特典映像付きです（アーカイブ配信でも同内容の特典映像を視聴いただけます）
映像内容：キャストコメント
＜6月21日公演＞逢田梨香子・小宮有紗・斉藤朱夏・小林愛香
＜6月22日公演＞伊波杏樹・諏訪ななか・高槻かなこ・鈴木愛奈・降幡 愛
【視聴料】
＜リピート配信＋見逃し配信付き＞
１.２.：4,500円（税込）
【出演者】
Aqours
伊波杏樹（高海千歌役）
逢田梨香子（桜内梨子役）
諏訪ななか（松浦果南役）
小宮有紗（黒澤ダイヤ役）
斉藤朱夏（渡辺 曜役）
小林愛香（津島善子役）
高槻かなこ（国木田花丸役）
鈴木愛奈（小原鞠莉役）
降幡 愛（黒澤ルビィ役）
【エディオン なんば本店イベント概要】
開催期間：8月12日（火）13:00～8月15日（金）20:00
開催場所：エディオン なんば本店 1F イベントスクエア
イベント内容：
・Aqoursメンバーの等身大パネルの展示
・ライブ写真の展示
・ポストカードやペーパースタンディが当たるプレゼントキャンペーン
【U-NEXT MUSIC FES LoveLive! Series EXPO 2025 STAGE ~Right now!~】
「EXPO 2025 大阪・関西万博」にて開催される「U-NEXT MUSIC FES」に、”ラブライブ！シリーズ”が登場。各シリーズのキャストがステージに立つ豪華ラインナップ！
日程：2025年8月14日（木）17:00開演予定（「U-NEXT MUSIC FES」DAY3）
開催場所：EXPOアリーナ 「Matsuri」
詳細ページ：https://www.lovelive-anime.jp/special/live/live_detail.php?p=lovelive-expo2025
※Aqoursからは、斉藤朱夏・小林愛香・降幡 愛が出演
【「ラブライブ！シリーズ」関連作品】
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0002379 (https://video.unext.jp/browse/feature/FET0002379)
(C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
U-NEXT
