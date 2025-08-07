『ドラえもん』傑作選シリーズ最新刊『とっておきドラえもん コロコロテカテカかわいい編』、本日発売！『とっておきチンプイ』も出た！

株式会社小学館

漫画『ドラえもん』からテーマ別に傑作エピソードを集め、通常の単行本より大きなB6判で楽しめる「とっておき」シリーズ。最新刊『とっておきドラえもん コロコロテカテカかわいい編』が本日[2025年8月7日]発売に！ 通常版に加え、アクリルキーホルダー付き特別版も登場します。



さらに今年連載開始40周年を迎えたSFコメディ『チンプイ』からも、初の選集『とっておきチンプイ もこもこむにむにかわいい編』が登場。マール星のお妃候補に選ばれた女の子・エリと、彼女のお世話係としてやってきた不思議な生き物チンプイとのかわいいエピソードが詰まっています。こちらもアクリルキーホルダー付き！

▲遠い宇宙にあるマール星のお妃候補に選ばれたエリとチンプイ（「エリさま、おめでとう」より） (C)藤子プロ・小学館

「とっておき」ポイント１：おとなかわいい装幀！

「とっておきシリーズ」は装幀も注目ポイントのひとつ！毎巻、ホロや箔をあしらい、おとなかわいい色づかいでお届けしています。今回はドラえもんとチンプイ、2冊がおそろいのデザインで登場。やわらかなクリーム色の地に、ブロンズ色とオーロラ色の2種類の箔を使用したこだわり仕様。角度が変わるごとにキラキラと輝きます！



「とっておき」ポイント２：豪華購入特典！

『とっておきドラえもん コロコロテカテカかわいい編』特別編、『とっておきチンプイ もこもこむにむにかわいい編』には、購入特典としてそれぞれ『まんまるおひるね♪アクリルオーロラキーホルダー』が付いてきます！

「とっておき」ポイント3：ゲスト解説！

毎巻、豪華なゲスト解説が寄せられるのも本シリーズの「とっておき」ポイント！

『とっておきドラえもん コロコロテカテカかわいい編』にはアーティストNiziUのRIOさん、RIKUさん、MAYUKAさんが登場！2023年公開の「映画ドラえもん のび太と空の理想郷」の主題歌をNiziUが担当した際のエピソードや、それぞれが思うドラえもんのかわいいポイント、お気に入りの収録作など、たっぷり語っていただきました。

▲左よりRIOさん、RIKUさん、MAYUKAさん

『とっておきチンプイ もこもこむにむにかわいい編』のゲストは俳優の山本美月さん！大の藤子・F・不二雄ファンだったという父親をきっかけにチンプイと出会い、そのかわいさに一目ぼれしたというエピソードや、エリちゃんを令和らしいヒロイン像と感じる理由など、『チンプイ』愛あふれるお話を伺いました。

▲山本美月さん

「とっておき」ポイントがいっぱいの特別な『ドラえもん』と『チンプイ』を、ぜひお楽しみください！

■とっておきドラえもん コロコロテカテカかわいい編

通常版

定価：1,100円(税込)

判型：B6判ソフトカバー

https://www.shogakukan.co.jp/books/09154065(https://www.shogakukan.co.jp/books/09154065)

特別版

価格：2,750円(税込)

判型：B6判ソフトカバー

https://www.shogakukan.co.jp/books/09943208(https://www.shogakukan.co.jp/books/09943208)

小学館

■とっておきチンプイ もこもこむにむにかわいい編

価格：2,750円(税込)

判型：B6判ソフトカバー

https://www.shogakukan.co.jp/books/09943209(https://www.shogakukan.co.jp/books/09943209)

小学館

★川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアムにて新作アニメ公開中！★

「チンプイ」連載40周年を記念して、現在、川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアムにて、完全新作アニメ「チンプイ エリさまグッドラック」を上映中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O1fPA3r39h8 ]

作品上映について詳しくはこちらをチェック！

https://fujiko-museum.com/theater.html(https://fujiko-museum.com/theater.html)



★全国のフェア参加書店にて、『ドラえもん』『チンプイ』など藤子・F・不二雄作品フェア開催中★

ただいま全国のフェア参加書店にて「藤子・F・不二雄 S（すこし）★F（ふしぎ）な世界」と題したフェアを開催中。対象作品ご購入で、キャラクターが本から飛び出すクリアしおりがもらえます。

参加書店リストなどフェア詳細はこちらをチェック！

https://www.shogakukan.co.jp/pr/sfnasekai.pdf(https://www.shogakukan.co.jp/pr/sfnasekai.pdf)

