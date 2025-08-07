【FURFUR(ファーファー)】『CASE:Unknown Self』をテーマにした2025 AUTUMN COLLECTIONのデジタルカタログを公開！＜8月7日(木)＞

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は8月7日(木)12:00(正午)より2025年秋コレクション『CASE:Unknown Self』のデジタルカタログをオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて公開、同時に先行予約も開始いたします。






CASE:Unknown Self


捜査対象は、私自身。


探偵気分で自分の“好きなもの” を証拠として集めながら、“本当の私” を探す。


ボーホーシックなフェミニンさとユーモアにあふれた


FURFUR 2025 AUTUMN COLLECTION


LOOK





＜Items＞


Jacket \29,700


Shirt \19,800


Bra top \6,600


Pants \23,100


Eye wear \6,930


Necklace \6,050


Bag \11,550


Charm \6,600


Tights \2,090


Shoes \29,700







＜Items＞


Cardigan \20,900


Dress \23,100


Skirt \23,100


Pierced earrings \4,400
Necklace \3,960


Bag \13,200





＜Items＞


Jacket \34,100


Pierced earrings \4,400


Socks \1,700


Shoes \29,700






＜Items＞


Bag \13,200


Necklace \6,050


Necklace \3,960







＜Items＞


Bolero \12,100


Jacket \25,300


Tops \5,940


Skirt \23,100


Tights \2,090


Pierced earrings \4,400


Necklace \11,000


Necklace \3,960


Bag \12,100


Strap \7,700


Shoes \25,300







＜Items＞


Jacket \16,500


Pants \24,200


Stole \6,600


Pierced earrings \4,400


Necklace \11,000


Necklace \3,960


Bag \13,200


Shoes \25,300






＜Items＞


Down jacket \37,400


Cardigan \23,100


Pants \29,700


Eye wear \6,930


Necklace \3,960


Shoes \25,300






＜Items＞


Bag \11,550






＜Items＞


Blouson \35,200


Skirt \24,200


Hair pin set \24,200


Pierced earrings \4,400


Earrings \4,400


Charm \4,620


Shoes \25,300






＜Items＞


Bag \13,200


Eye wear \6,300


Charm \2,970


Bracelet \4,950






＜Items＞


Knit dress \25,300


Knit \19,800


Skirt \27,500


Headband \6,600


Eye wear \6,930


Bag \13,200


Charm(LOGO) \2,970


charm(FURAPI) \4,950


Socks \4,620


Shoes \29,700







＜Items＞


Camisole\16,500


Skirt \24,200


Stole \6,600


Eye wear \6,930


Charm(LOGO) \2,970


Charm(FURAPI) \4,950


Strap \7,700


Tights \2,090


Belt \8,800


Shoes \25,300







＜Items＞


Jacket \29,700


Shirt \24,200


Pants \23,100


Eye wear \6,930


Chouchou \4,400


Socks \25,300


Shoes \25,400






＜Items＞


Sweatshirt \14,300


Knit \13,200


Tops \5,400


Skirt \24,200


Hat \10,560


Bag \14,300


Shoes \25,300



and more...



※すべて税込み価格表記


カタログ公開、先行予約販売について



カタログ公開に伴い、オンラインストアおよびUSAGI ONLINEにて秋コレクションアイテムの先行予約を開始いたします。


8月7日(木)12:00(正午) カタログ公開、先行予約開始


■FURFUR OFFICIAL ONLINE STORE： https://furfurfur.jp/
■USAGI ONLINE： https://usagi-online.com/


FURFUR(ファーファー)について




BRAND CONCEPT
"Feminine mode wears"
フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ
しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"
高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。

SHOP
数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計7店舗を展開。

■OFFICIAL ONLINE STORE
https://furfurfur.jp/
■USAGI ONLINE
https://usagi-online.com/brand/furfur/