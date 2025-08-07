【FURFUR(ファーファー)】『CASE:Unknown Self』をテーマにした2025 AUTUMN COLLECTIONのデジタルカタログを公開！＜8月7日(木)＞
株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド「FURFUR(ファーファー)」は8月7日(木)12:00(正午)より2025年秋コレクション『CASE:Unknown Self』のデジタルカタログをオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて公開、同時に先行予約も開始いたします。
CASE:Unknown Self
捜査対象は、私自身。
探偵気分で自分の“好きなもの” を証拠として集めながら、“本当の私” を探す。
ボーホーシックなフェミニンさとユーモアにあふれた
FURFUR 2025 AUTUMN COLLECTION
LOOK
＜Items＞
Jacket \29,700
Shirt \19,800
Bra top \6,600
Pants \23,100
Eye wear \6,930
Necklace \6,050
Bag \11,550
Charm \6,600
Tights \2,090
Shoes \29,700
＜Items＞
Cardigan \20,900
Dress \23,100
Skirt \23,100
Pierced earrings \4,400
Necklace \3,960
Bag \13,200
＜Items＞
Jacket \34,100
Pierced earrings \4,400
Socks \1,700
Shoes \29,700
＜Items＞
Bag \13,200
Necklace \6,050
Necklace \3,960
＜Items＞
Bolero \12,100
Jacket \25,300
Tops \5,940
Skirt \23,100
Tights \2,090
Pierced earrings \4,400
Necklace \11,000
Necklace \3,960
Bag \12,100
Strap \7,700
Shoes \25,300
＜Items＞
Jacket \16,500
Pants \24,200
Stole \6,600
Pierced earrings \4,400
Necklace \11,000
Necklace \3,960
Bag \13,200
Shoes \25,300
＜Items＞
Down jacket \37,400
Cardigan \23,100
Pants \29,700
Eye wear \6,930
Necklace \3,960
Shoes \25,300
＜Items＞
Bag \11,550
＜Items＞
Blouson \35,200
Skirt \24,200
Hair pin set \24,200
Pierced earrings \4,400
Earrings \4,400
Charm \4,620
Shoes \25,300
＜Items＞
Bag \13,200
Eye wear \6,300
Charm \2,970
Bracelet \4,950
＜Items＞
Knit dress \25,300
Knit \19,800
Skirt \27,500
Headband \6,600
Eye wear \6,930
Bag \13,200
Charm(LOGO) \2,970
charm(FURAPI) \4,950
Socks \4,620
Shoes \29,700
＜Items＞
Camisole\16,500
Skirt \24,200
Stole \6,600
Eye wear \6,930
Charm(LOGO) \2,970
Charm(FURAPI) \4,950
Strap \7,700
Tights \2,090
Belt \8,800
Shoes \25,300
＜Items＞
Jacket \29,700
Shirt \24,200
Pants \23,100
Eye wear \6,930
Chouchou \4,400
Socks \25,300
Shoes \25,400
＜Items＞
Sweatshirt \14,300
Knit \13,200
Tops \5,400
Skirt \24,200
Hat \10,560
Bag \14,300
Shoes \25,300
and more...
※すべて税込み価格表記
カタログ公開、先行予約販売について
カタログ公開に伴い、オンラインストアおよびUSAGI ONLINEにて秋コレクションアイテムの先行予約を開始いたします。
8月7日(木)12:00(正午) カタログ公開、先行予約開始
■FURFUR OFFICIAL ONLINE STORE： https://furfurfur.jp/
■USAGI ONLINE： https://usagi-online.com/
FURFUR(ファーファー)について
BRAND CONCEPT
"Feminine mode wears"
フェミニンで洗練された繊細さに少しのユーモアとモードのエッセンスをちりばめ
しなやかでエレガントでありながらも力強さを感じさせる"Feminine mode wears"
高感度な服が好きな女性をロマンティックで幸せな気分へと導く。
SHOP
数々のカルチャー、トレンドが生まれてきたラフォーレ原宿店からスタートし、ルミネ新宿2店、渋谷パルコ店・ルミネ横浜店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・梅田エスト店・FUKUYA ADDICT店の計7店舗を展開。
■OFFICIAL ONLINE STORE
https://furfurfur.jp/
■USAGI ONLINE
https://usagi-online.com/brand/furfur/