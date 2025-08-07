Hula Hālau ‘O Kamuela 出演決定！『ANA presents Nā Po‘okela 2025』9月27日（土）・28日（日） 横浜で開催！

ぴあ株式会社

2025年９月27日(土)・28日（日）に横浜・ぴあアリーナMMにて開催される『ANA presents Nā Po‘okela 2025-The Best of Merrie Monarch-』に、フラの世界最高峰コンペティション「メリーモナークフェスティバル」で団体総合1位、ワヒネ（女性）総合1位に輝いたHula Hālau ‘O Kamuelaが出演することが決定した。

◆『メリーモナークフェスティバル』2025年の上位入賞ハーラウ＆ミスアロハフラ

総勢約180名が来日！

ハワイ島ヒロの街で毎年春に開催される、世界で最も伝統と権威を誇るフラの祭典であり競技会である「メリーモナークフェスティバル」。その頂点に立ったハーラウ（チーム）や、最高栄誉とされる“ミスアロハフラ” （女性ソロ部門優勝者）が、ミュージシャンとともに来日し、「メリーモナークフェスティバル」で披露した演舞と同じパフォーマンスを披露する。日本にいながら、世界トップレベルの“本物のフラ”を体感できる特別な2日間、それが『Nā Po‘okela』だ。

今回出演が決定したHula Hālau ʻO Kamuelaは、ハワイ・オアフ島を拠点とする名門ハーラウ。「メリーモナークフェスティバル」では総合優勝、上位入賞の常連として知られる世界トップチームのひとつだ。

さらに、『Nā Po‘okela2025』には、今年のミスアロハフラであるJaedyn Janae Puahaulani Pavaoをはじめ、ワヒネ総合2位のHālau Ka Lei Mokihana o Leinā‘ala、総合3位のHālau Hula Ka Lehua Tuahine、カネ（男性）総合2位のHālau Hi‘iakaināmakalehua、総合3位のHālau Kekuaokalā‘au‘ala‘iliahi、総合4位のKawai‘ulaokalāが出演。その規模は総勢約180名となる。

◆本場MC キモ・カホアノも出演決定！『メリーモナークフェスティバル』を忠実に再現！

1981年以来、「メリーモナークフェスティバル」で司会を務め、いまやフェスティバルの顔ともいえるキモ・カホアノも、来日が決定！ハーラウを呼び込む名物コールも見どころのひとつだ。そのほかにも会場も、本場さながらの全方位からステージを楽しめる客席配置になっていたり、ハワイのアイテムを集めたクラフトフェアも開催されるなど、さまざまな面で『メリーモナークフェスティバル』を体感することができる。

◆「ナーポオケラ」のためのスペシャルパフォーマンス【エキストラステージ】も必見！

「ナーポオケラ2025」では、各公演ごとに「エキストラステージ」の時間が設けられる。「メリーモナークフェスティバル」で披露したものとは別のパフォーマンスが披露される。まさに「ナーポオケラ」だからこその特別なステージだ。タイムテーブルは後日発表となる。

◆横浜・みなとみらい全体がハワイの雰囲気に！

「みなとみらいハワイフェスティバル2025」も同時開催決定！

「ナーポオケラ」の会場となるぴあアリーナMMからほど近い、グランモール公園「美術の広場」では「Nā Po‘okela presents みなとみらいハワイフェスティバル2025」が開催。フラやウクレレのステージ、本格ハワイ料理やマーケット、ワークショップなどを楽しめる入場無料イベントで、ハワイの魅力を存分に味わうことができる。現在、店舗の出店やステージ出演者の募集を受付けている。

『ナーポオケラ2025』は9月27日（土）、28日（日）各11時～/17時～ 全4公演、ぴあアリーナMMにて開催。チケットは8月9日（土）午前10時～一般発売開始。最新情報は公式HPをチェック。

◆出演ハーラウ情報

【Miss Aloha Hula】

Jaedyn Janae Puahaulani Pavao

Hālau Ka Lei Mokihana o Leinā‘ala

Kumu:Leinā‘ala Pavao Jardin

【Wahine Division】

Hula Hālau ‘O Kamuela

Kumu:Kunewa Mook & Kau‘ionālani Kamana‘o

団体総合1位

ワヒネ総合1位

Hālau Ka Lei Mokihana o Leinā‘ala

Kumu:Leinā‘ala Pavao Jardin

ワヒネ総合2位

Hālau Hula Ka Lehua Tuahine

Kumu:Ka‘ilihiwa Vaughan-Darval

ワヒネ総合3位

【Kāne Division】

Hālau Hi‘iakaināmakalehua

Kumu:Robert Keano Ka‘upu IV & Lono Padilla

カネ総合2位

Hālau Kekuaokalā‘au‘ala‘iliahi

Kumu:Haunani & ‘Iliahi Paredes

カネ総合3位

Kawai‘ulaokalā

Kumu:Keli‘iho‘omalu Puchalski

カネ総合4位

【公演概要】

『ANA presents Nā Po‘okela 2025 - The Best of Merrie Monarch -』

日程：2025年9月27日（土）・28日（日）各日 11:00／17:00（全4公演）

会場：ぴあアリーナMM（横浜・みなとみらい）

主催：Nā Po‘okela 2025実行委員会

主管：Merrie Monarch FESTIVAL

特別協賛：全日本空輸株式会社

協賛：Maunaloa、株式会社オープンハウス

協力：J:COM、HULA Le'a

後援：ハワイ州観光局、横浜市

企画・制作：中京テレビクリエイション

チケット（全席指定・税込）

・ロイヤルシート（パンフレット付）：\32,000

・アリーナシート：\21,000

・スタンドシート：\15,000

・サイドシート：\12,000

・Studentシート：\3,000（4歳以上22歳以下）

※3歳以下は入場不可

【協賛募集について】

「ナ―ポオケラ2025」にご賛同やご支援をいただける企業様を募集しております。

本公演は、「Nā Poʻokela」＝Bestof Hulaと称し、「フラ」の最高峰「メリーモナークフェスティバル」の魅力を日本国内に発信することで、ハワイの文化をより深堀し、フラを通して文化だけでなく、音楽、フード、そこに暮らす人々の心をつなぐシンボル的な役割を担います。全国のハワイ好きが集まるビッグイベントの盛り上がりを担う一翼として、協賛による「ナーポオケラ2025」のご活用をご検討ください。

