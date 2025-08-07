ホテルがまるごと“北海道・東川町”に染まる！？札幌で出会う、東川町の名水・工芸・写真文化と味覚体験ーSAPPORO STREAM HOTEL「北海道・東川町がホテルをジャック！」開催

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

SAPPORO STREAM HOTEL（札幌市中央区／総支配人：百瀬 毅）は、2025年8月16日（土）～9月15日（月・祝）の期間、北海道上川郡東川町と連携した特別企画「北海道・東川町がホテルをジャック！」を開催いたします。

北海道の中心に位置しながら、上水道を使わず“すべての暮らしを地下水でまかなう”東川町。 「家具の町」「写真の町」としても知られ、今では全国からの移住希望者が後を絶たない注目の地域です。今回のコラボレーションでは、ホテル全体を通じて町の多彩な魅力を紹介し、都市にいながら地域とつながるきっかけを提供します。その地のストーリーや資源をホテルという場で再発見できる本企画は、まちと旅人をつなぐ新しい地域交流のかたちです。

SAPPORO STREAM HOTELで体験する、東川町の5つの魅力

東川町の特色を「食」「酒」「水」「工芸」「文化」の5つの切り口からホテル内で展開。旅人だけでなく、地域住民や都市に暮らす方々にも、まちの魅力を身近に体感していただけます。

１．食 ― 東川町の恵みを味わうランチブッフェ

7階レストラン「BAR & GRILL Splish」では、毎月北海道の地域を特集する「道内探訪メニュー」にて、東川町の豊かな食材を取り入れた特別ブッフェを提供。料理長が現地を訪れ、生産者と対話を重ねて構築したメニューをお楽しみください。

東川町 田園風景料理長 舘野 利弘

＜メニュー例＞

東川町産アイコ入り冷製パスタ／東川町産ゆめぴりか または ななつぼしと雑穀米のエゾシカキーマカレー／ポークのハーブロースト ～東川町産ビーツのソース～／東川町産ネギと南瓜のニョッキ ～ゴルゴンゾーラ風味～／東川町産ピーマンのファルシー ほか

２．酒 ― 「三千櫻酒造」の日本酒飲み比べセット販売＆宿泊者限定ストリームアワー

東川町 三千櫻酒造三千櫻酒造 (C)inoue hiroki

東川町に蔵を構える「三千櫻酒造」の日本酒3種（きたしずく 純米大吟醸／彗星 純米大吟醸／R CLASS 純米）を飲み比べできるセット（2,200円）をディナータイムにご用意。また、宿泊者専用のストリームアワー（15:00～17:00）では、同蔵の日本酒とともに、町の天然水も無料でご提供いたします。旅の合間に、東川の名水から生まれた繊細な味わいをお楽しみください。

３．水 ― “名水の町”の湧水を、札幌で体験

18階「プレミアムラウンジ」では、東川町の地下水をご提供。大雪山の伏流水が長い年月をかけて湧き出すこの水は、町の生活を支えるとともに、地元産品の味わいをも形づくっています。また、朝食時は町産の新鮮な野菜も採用しており、水と土が育てた滋味を感じることができます。都市にいながら、源流の清らかさを感じるひとときをお過ごしください。

４．工芸 ― 家具と手しごとにふれる展示＆購入体験

“家具の町”として知られる東川町は、全国有数の木工産地として名を馳せ、職人の手仕事による家具やクラフト作品が高く評価されています。本企画では、町内の工房で丁寧に作られた椅子や生活雑貨などを館内に展示。各アイテムには、製作者名や作品の背景を記したタグが付けられており、作り手の息づかいを感じながらご覧いただけます。気に入ったアイテムは2次元コードからその場でオンライン購入も可能。東川町が育んできた「用の美」との出会い、そして日常に寄り添うクラフトの魅力に触れてください。

５．文化 ― 「写真の町」40年の歩みを展示で紹介

東川町国際写真フェスティバルの様子

1985年に「写真の町」宣言を掲げて以来、東川町は地域ぐるみで写真文化の振興に取り組んできました。今回は40周年を記念して「東川へのまなざし」と題し、過去から未来までを写真でたどることのできる写真展を開催。飛彈野数右衛門さんの故郷を見つめ続けた写真―。そのあたたかいまなざしから、懐かしさも感じられる東川町の原風景をご覧いただけます。また写真甲子園の歴代出場選手たちの作品や、ひがしかわ写真少年団が自由な発想で町を捉えた写真たちからは、若者たちの瑞々しい視点が並び、まるで“町を歩くように”作品を巡ることができます。

東川町の多様な魅力を多角的にご体感いただき、旅の記憶に深みを加えてみてはいかがでしょうか。

SAPPORO STREAM HOTELでは今後も、北海道各地との連携を深めながら、地域の魅力に出会える企画を積極的に展開してまいります。

■「北海道・東川町がホテルをジャック！」開催概要

開催期間：2025年8月16日（土）～9月15日（月・祝）

会場：SAPPORO STREAM HOTEL（札幌市中央区南4条西4丁目1番地1）

協力：写真文化首都「写真の町」東川町

主な内容

■ 注意事項

【レストラン利用】

・表示料金にはサービス料12％・消費税10％が含まれます。 ・食物アレルギーをお持ちの方は事前にお申し出ください。

・食材の仕入れ状況により内容は変更となる場合があります。 ・席の指定は承っておりません。

・アルコールの提供は20歳以上の方に限ります。運転される方への提供は固くお断りします。

【イベント全体】

・展示内容・提供メニューは予告なく変更する場合がございます。

●“選ばれる町”東川町について

北海道のほぼ中央、大雪山の麓に位置する東川町は、北海道内で唯一、上水道を使わず地下水だけで生活する“名水の町”。良質な農産物や酒造り、家具産業が盛んなほか、「写真の町」としての文化的な取り組みでも知られています。自然、暮らし、デザインが心地よく調和し、近年では国内外からの移住希望者も増えている注目の地域です。

●「SAPPORO STREAM HOTEL」について

渋谷と札幌から展開する東急ホテルズの新たなライフスタイルホテルブランド「STREAM HOTEL」の第1号店。新しい「すすきの」のカルチャーに触れる自由な旅のワンシーンにも、日常を離れた心おどるひとときにも、それぞれの用途に合わせて愉しめる「旅の拠点」として、また地域とゲストをつなぐ「HUB（ハブ）」としてご利用いただけます。

住所：〒064-0804 北海道札幌市中央区南4条西4丁目1番地1

TEL：011-206-1099【代表】

